Lady Gaga fait des gestes avec son cœur lors d’un rassemblement de campagne Biden au Heinz Field à Pittsburgh, Pennsylvanie, le 2 novembre 2020. REUTERS / Kevin Lamarque

Les célébrations de célébrités se sont déroulées comme une cascade samedi, après que l’on ait appris que Joe Biden, le candidat démocrate, avait vaincu Donald Trump et deviendrait le prochain président des États-Unis.

Des célébrités du monde de la musique et d’Hollywood avaient joué un rôle engagé tout au long de la campagne électorale, ainsi que pendant les quatre années que durait la présidence de Trump, face à la plupart des politiques du président.

A l’image d’un disque de la chanteuse américaine Miley Cyrus, lors d’une présentation à Pilton. (Royaume-Uni) . / Neil Hall / Archive

La chanteuse Miley Cyrus Il a partagé une publication sur son compte Instagram avec une vidéo dans laquelle il semble que Joe Bide et sa colistière, Kamala Harris, chantent et dansent sur sa chanson populaire «Fiesta en America».

“C’est maintenant la fête en Amérique, Joe Biden et Kamala Harris”a écrit l’actrice de 27 ans.

La vidéo que Miley Cyrus a téléchargée après la victoire de Biden

Le chanteur colombien Shakira, pour sa part, il a utilisé le réseau social Twitter pour partager un message en anglais.

«Célébrer avec mes enfants cette nouvelle ère d’unité et de guérison qui commence maintenant avec Joe Biden en tant que président élu. Le monde est entre les mains de quelqu’un de civilisé et de compatissant. Le moment est venu d’assainir l’environnement et de fournir une éducation de qualité et une santé pour tous. Nous devons tous faire notre part, mais le terrain est de niveau. Maintenant une petite danse avec mes enfants pour fêter ça!»A écrit l’artiste.

Lady Gaga C’est un autre de ceux qui s’est engagé dans la campagne démocrate, au point qu’il a été le principal protagoniste de la nuit du 3 novembre dernier lors de la clôture de la campagne.

Samedi, quand le triomphe de Biden était connu, a mis en ligne une image d’elle avec le désormais président élu avec une phrase qui disait: «Joe Biden, Kamala Harris et le peuple américain viennent d’affronter le monde avec le plus grand acte de gentillesse et de bravoure humaine jamais vu. Rien que de l’amour pour notre commandant en chef et première femme vice-présidente élue à la Maison Blanche. “

La photo avait été prise lors du rassemblement tenu à Pittsburgh, dans lequel le chanteur non seulement Il a agi, mais a plutôt prononcé des discours vindicatifs et inculpé Donald Trump.

“Votez pour Joe, c’est une bonne personne”a alors demandé l’artiste dans son discours. Auparavant, le président Donald Trump avait tweeté contre le chanteur.

“Je crois en Joe Biden et vous pensez qu’il est le bon choix contre Donald Trump”a déclaré Lady Gaga devant une foule démocrate qui a participé depuis leurs voitures à la clôture de la campagne organisée dans un cinéma drive-in. “Vous avez vécu ces quatre dernières années et avez toutes les preuves dont vous avez besoin pour examiner les options et savoir, sans aucun doute, que Joe Biden est le bon choix”, a-t-il ajouté.

La star, vêtue d’un sweat-shirt blanc avec “Joe” imprimé sur le devant, a interprété des chansons comme “Shallow” et “You And I”

Lady Gaga chante Shallow lors de la campagne de clôture de Joe Biden

Cher était une autre des chanteuses qui a utilisé ses réseaux sociaux pour célébrer le triomphe de Joe Biden.

«Oh mon dieu, il l’a fait, elle l’a fait, ils l’ont fait. J’ai sauté de mon lit. Le bonheur s’appelle le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris. Kamala la première femme, une belle femme de couleur. Que Dieu bénisse notre incroyable président élu et notre vice-président, et que Dieu bénisse les États-Unis », a tweeté l’artiste de 74 ans, le premier de plusieurs messages émouvants sur les résultats des élections.

Cher avec Hillary Clinton à l’issue de la précédente campagne présidentielle, en 2016

Plus tard, parmi d’autres articles dans lesquels il a exprimé son émotion, il a écrit que “L’Amérique fait à nouveau partie du monde.”

Parmi les acteurs et actrices d’Hollywood, Reese Witherspoon C’était l’un de ceux qui ont été livrés samedi après-midi. Dans un article sur Twitter, la star de Big Little Lies a écrit: “Quel moment formidable dans l’histoire de notre nation!”

Elle a ajouté: “Félicitations à notre nouveau président Joe Biden et à notre première vice-présidente Kamala Harris.”

Le réalisateur et acteur Spike Lee Il n’a pas perdu de temps sur des posts émotionnels sur les réseaux sociaux, et est directement descendu dans la rue et a rejoint les milliers de personnes qui ont célébré la victoire démocrate aux élections américaines samedi.

Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux, le cinéaste est dans le au milieu d’une ronde de jeunes sautant et secouant une bouteille de champagne avant de l’ouvrir, tout en portant un masque facial contre le coronavirus.

Spike Lee célèbre la défaite de Donald Trump

Le réalisateur a démontré son engagement social à plusieurs reprises, en plus de ses films. Lors de remises de prix ces dernières années, il a prononcé des discours enflammés contre le racisme et la violence policière, dont on discute depuis plusieurs jours.

Au Festival de Cannes 2018, Lee a déclaré: «La merde de l’extrême droite est partout dans le monde et nous devons nous réveiller. Nous ne pouvons pas garder le silence ».

Image d’archive du réalisateur Spike Lee. . / DAVID SWANSON / Archives

La chanteuse Alicia Keys a écrit sur son compte Twitter: “Je ne suis pas une personne qui pleure d’habitude, mais nous ne laisserons pas la haine gagner!”

Il a ajouté: «Lorsque nous prenons soin les uns des autres, nous gagnons. Il y a tellement de travail à faire mais je pense que nous sommes prêts à être disponibles les uns pour les autres. Continuons à élever nos voix et à être forts. Maintenant, le vrai travail commence ».

Enfin, le chanteur soul a dédié «d’immenses félicitations» à Kamala Harris.

Le chanteur John legend Il a également joué un rôle de premier plan tout au long de la campagne électorale et la journée des résultats n’a pas fait exception. Le compositeur, pianiste et acteur américain également qui a remporté onze Grammy Awards, un Golden Globe Award et un Oscar a mis en ligne un message sur Twitter dans lequel il félicite le couple présidentiel élu.

Aussi l’hôte et la star Ellen Degeneres il a pris la parole samedi, bien qu’il ait une longue histoire de soutien aux candidats démocrates tout au long de sa carrière.

«Tant d’histoire a été faite aujourd’hui. Félicitations, le président élu Joe Biden et le VICE-PRESIDENT-ELECT, Kamala Harris », a écrit le comédien.

Le chanteur et leader des Rolling Stones, Mick Jagger, a également partagé un message sur Twitter: «Je suis impatient de revenir aux États-Unis sans mauvais langage ni insultes et de faire partie de personnes qui ont un terrain d’entente et une harmonie. C’est un défi, mais c’est possible! », A écrit le Britannique.

