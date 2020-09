Dès qu’Israël et les Emirats Arabes Unis ont annoncé l’établissement de relations, Eugène Kandel a commencé à recevoir « des dizaines d’invitations d’Emiratis sur LinkedIn ». Un mois plus tard, le « chef » de la « nation start-up » se rend à Dubaï pour vendre la technologie israélienne, en utilisant la lettre de la minorité arabe d’Israël.

Les entreprises israéliennes n’ont pas attendu la signature des accords de normalisation entre l’Etat hébreu, les Émirats arabes unis et Bahreïn, ce mardi à Washington, en présence du président américain Donald Trump, pour visiter Abu Dhabi et Dubaï chargés de catalogues de leurs produits technologiques .

Après le décès des géants du renseignement, de la sécurité et des hauts fonctionnaires, des entreprises israéliennes se sont rendues aux Emirats la semaine dernière, précédant une vingtaine d’acteurs de l’industrie qui ont fait de même lundi.

Parmi eux, Eugene Kandel, ancien conseiller économique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à la tête de la «Central Start-Up nation». Cette organisation du secteur technologique israélien a enregistré une augmentation de 33% de ses investissements au premier semestre, à 4,6 milliards de dollars, selon une étude interne publiée lundi.

Mais cette montée en puissance en pleine pandémie ne signifie pas que tout est rose dans le domaine de la technologie, puisque les contrats qui ont été négociés l’an dernier ont été comptabilisés en 2020.

Dans les mois à venir, Israël pourrait connaître une « baisse » des investissements, notamment étrangers, dans les entreprises émergentes, a déclaré Kandel à l’.. C’est là que réside l’intérêt de l’accord avec les Emirats.

Jusqu’à présent, les jeunes entreprises israéliennes avaient tendance à prospérer dans le pays avant d’être rachetées par des entreprises étrangères, ce qui a changé au cours des «cinq dernières années», selon Kandel.

«Au fur et à mesure que ces entreprises commençaient à croître, de plus en plus de capitaux étaient nécessaires pour assurer leur croissance et nous pensons qu’il est possible que cette tendance se poursuive et que [el dinero] des Emirats remplacent ces investissements « qui sont en cours de retrait, a-t-il souligné.

Israël et les Emirats ont fait allusion aux échanges commerciaux dans les domaines de l’agrotechnologie, les deux pays cherchant à atteindre l’autonomie alimentaire au milieu du désert; des technologies financières et de la cybersécurité, un domaine qui, selon ses détracteurs, pourrait inclure l’utilisation de logiciels espions.

Selon le journal Haaretz, ces dernières années, la société israélienne NSO, dont le logiciel espion Pegasius permet le transfert à distance des données des téléphones portables, a signé des contrats avec des puissances du Golfe comme Abu Dhabi et Bahreïn.

Et cela sans compter les investissements potentiels dans la technologie militaire, tels que les drones, les missiles et les systèmes anti-drone et anti-missile, dont Israël est l’un des leaders mondiaux.

– Arabes talentueux –

Dans ces secteurs, Israël se distingue principalement parce que les unités de conscription et d’élite servent d’incubateur pour les startups. Les juifs ultra-orthodoxes (10% de la population) et les Arabes (20% de la population) sont dispensés d’effectuer un service ultra-orthodoxe, et les deux communautés sont sous-représentées dans le secteur technologique.

Mais, depuis 15 ans, le nombre d’étudiants arabes au Technion, le MIT israélien, a augmenté de 200%, selon l’establishment. Ainsi, il y a plus de diplômés arabes israéliens, mais ils ne finissent pas par être intégrés dans des start-up israéliennes.

Avec la normalisation avec les pays du Golfe, les entreprises israéliennes devront se tourner vers ces jeunes talents arabes, a estimé Kandel. «Nous pensons que les Arabes israéliens pourront agir comme des ponts culturels puisque, d’une part, ils savent comment travailler avec la majorité juive [del país] et, d’autre part, avec le monde arabe. «

«Il y aura un besoin supplémentaire, non seulement pour les développeurs informatiques mais aussi dans le marketing et les ventes, les entreprises pourront envoyer un Israélien dans un pays arabe pour vendre leurs produits directement et là, ils ont besoin de personnes qui parlent la langue. [árabe] », a-t-il souligné.

L’homme d’affaires israélien Erel Margalit, qui préside la société d’investissement JVP Margalit, spécialisée dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle et la technologie financière, se rendra prochainement aux Emirats avec une vingtaine d’entreprises.

« Nous voulons investir dans de jeunes entrepreneurs arabes dynamiques et brillants », a-t-il déclaré à l’., soulignant son intérêt à investir dans un pays qui cherche non seulement à « acheter de la technologie, mais à innover », dans le but d’ouvrir son propre « hub » d’entreprises émergentes. à Dubai. « C’est notre objectif, c’est notre rêve et cela servirait de porte d’entrée pour toute la région. »

gl / dms / on / jvb / zm