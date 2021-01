Tableau des statistiques de Worldometer sur la mortalité et la mortalité du COVID-19 dans divers pays

Un an après l’irruption de la Pandémie de coronavirus SRAS-CoV-2 qui génère le Maladie COVID-19De nombreux pays qui ne se sont pas encore remis de la première vague d’infections en connaissent déjà une deuxième et en attendent une troisième dans quelques mois, dans un monde où il y a plus de 94 millions de personnes infectées et 2 millions de morts.

Dans cette réalité, de nombreux pays ont dû faire face à des défis difficiles pour lutter contre l’attaque du virus qui ne distinguait pas les territoires, les régions géographiques ou les capacités économiques.

Tandis que L’Argentine se classe aujourd’hui au 12e rang des pays comptant le plus grand nombre de personnes infectées (1,7 million de personnes) depuis le début de la pandémie (il y a des mois, il était classé 7), si l’on prend en compte les statistiques de décès par million d’habitants, notre pays est classé numéro 24, avec 994 décès par million d’habitants, d’après les données de l’Université Johns Hopkins et du site de statistiques mondiales Worldometer. Cela signifie que des pays développés comme la Belgique (1747), l’Italie (1346), le Royaume-Uni (1282), les États-Unis (1203), l’Espagne (1140), la France (1070) ou la Suisse (995) nous surpassent.

Et concernant le létalité virale, c’est-à-dire le nombre de personnes qui perdent la vie à cause du COVID-19, divisé parmi celles qui ont été identifiées comme atteintes de la maladie, notre pays enregistre 2,6%, le même que le Royaume-Uni et contre 3,5 pour l’Italie, 3,2 pour l’Australie, 3 pour la Belgique, 2,4 pour l’Espagne et l’Italie.

Pour analyser ces données concrètes, Infobae consulté un groupe de professionnels spécialisés en statistiques qui ont laissé leurs visions et perspectives sur l’évolution et l’impact du virus dans le monde et la réaction des différents pays sur la base des dernières statistiques mentionnées.

«Afin de comprendre la propagation du coronavirus dans le monde, en l’absence d’un traitement efficace ou d’une application massive de vaccins générant une immunité de groupe, le comportement social prévaut. Et c’est là que la culture de chaque pays et le comportement de chaque société comptent et définissent la gravité de la maladie COVID-19. Par exemple, Les Orientaux portaient des jugulaires bien avant cette pandémie. Et nous aurions dû apprendre à les utiliser. Et si nous ne le faisons pas, ce n’est pas mal que nous le soyons. C’est une question culturelle. Certains de nos comportements sont très différents des comportements orientaux et de la réponse comportementale, dans ce cas Face à la menace du virus, avoir une société dans son ensemble sera conforme à ses coutumes″ A expliqué le physicien et chercheur de Conicet, Jorge Aliaga.

Les scientifiques continuent de rechercher de meilleurs vaccins et traitements contre le COVID-19 – Ritzau Scanpix / Henning Bagger via REUTERS

Et j’ajoute: “L’une des réponses pour déterminer pourquoi l’Argentine a des chiffres de mortalité COVID-19 inférieurs à ceux de plusieurs pays du monde ou de grandes villes comme New York, par exemple, est qu’elle a réussi à incorporer plus de lits par habitant pendant la pandémie., ce qui ne s’est pas produit dans plusieurs villes européennes, par exemple. Il y a eu des pays qui, faute de prendre des décisions rapides, ont vu leurs systèmes de santé s’effondrer. Ici, les médecins n’avaient pas à décider qui devait ou non porter un respirateur. Cela s’est produit à New York et dans plusieurs villes européennes ».

Une autre réponse que nous pouvons trouver mentionnée par l’expert des données, concerne les personnes les plus vulnérables au virus, qui sont les personnes âgées. Le décès moyen en Argentine du COVID-19 est de 74 ans. Et selon le tableau de données, notre pays ne compte que 11% de la population de plus de 64 ans, bien en dessous de l’Espagne (20%), de l’Allemagne (22%), de l’Italie (23%), de la France (20%), du Japon (28%), les Pays-Bas (20%) ou les Scandinaves Finlande (22%), Norvège (17%) et Suède (20). «Nous pouvons trouver un exemple clair lorsque la contagion d’avril dernier dans les villages a explosé à Buenos Aires. En particulier à Villa 31, 53% avaient eu la maladie. Pourquoi n’y a-t-il pas eu des milliers de morts? Parce que la population d’âge était majoritairement jeune. Il n’y avait pas beaucoup de personnes âgées. Pour cette raison, il est également important d’étudier quelle est la population la plus vulnérable à ce type de virus », a souligné Aliaga.

«En jetant un regard critique, nous pouvons souligner que le gouvernement national a commis certaines erreurs dans le domaine de la santé. En particulier, ne pas comprendre ou comprendre trop tard qui est contagieux et comment. Et ne pas avoir favorisé leur isolement effectif. Cela donnait le sentiment d’être 2 ou 3 jours en retard sur les personnes déjà infectées, et pour un virus présentant ces caractéristiques, en raison de sa propagation rapide, il était trop tard. La stratégie de test massive qui a été tant critiquée pour son manque ou sa rareté des tests, comporte une erreur qui consiste à supposer que le simple test suffit. En plus des tests, vous devez suivre et isoler les personnes. Rien qu’en enregistrant la réalité, vous ne la changez pas. Ensuite, vous devez prendre les données et faire des politiques de santé telles que le traçage et l’isolement. Vous devez travailler à partir du cas d’index. Si nous n’avons aucune capacité de test et que vous supposez que tous ceux qui ont potentiellement COVID-19 doivent être isolés, ils n’augmenteront pas la contagion. Il vaut mieux faire cela qu’une quarantaine stricte », a rappelé le spécialiste.

Et plongeant dans des choses qui n’étaient pas bien faites, il a indiqué: «Une autre erreur de l’Argentine a été de minimiser l’impact du rapatriement de milliers d’Argentins à travers le monde. Lorsqu’ils sont arrivés à Ezeiza, ils ont reçu la recommandation de rester chez eux, mais nous savons que beaucoup n’a pas été accompli. Enfin, le Gouvernement a défini ces derniers jours les paramètres des fermetures nocturnes et estimé que l’incidence des infections ne dépasse pas 1,2. Quand cela aurait dû être 1. Si vous supposez que jusqu’à 1.2 c’est bien, vous avez une croissance virale de 20%. Je crois que Une situation plus gérable et compatible a été recherchée pour ne pas annuler les vacances et fermer le tourisme dans le pays cet été».

Rodrigo Quiroga, docteur en sciences chimiques, spécialiste en bioinformatique, chercheur au Conicet et professeur à l’Université nationale de Córdoba, Infobae: «Pour déterminer la létalité du virus, il faut prendre le nombre de décès et le diviser par les cas détectés. Par conséquent, la létalité nous montre à quel point elle est testée dans un pays ou une région. Le nombre de décès par véritables infectés est plus ou moins constant, même s’il peut varier légèrement. On observe que la mortalité par million d’habitants de divers pays européens par rapport à l’Argentine est égale ou supérieure. Cela dépend de la prévalence, c’est-à-dire du pourcentage de la population infectée et de la structure par âge de ce pays.. Dans une société avec un plus grand nombre d’adultes âgés, ainsi que le même nombre d’infections, on s’attend à un plus grand nombre de décès ».

“Il y avait des pays qui les contrôlaient rapidement en cas d’épidémie. Ils ont utilisé des mesures courtes, basées sur des tests, des traces et des isolements. Avec des quarantaines strictes et bien respectées. Cela s’est produit en Corée du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En outre, nous avons vu des pays qui ont souffert des coronavirus du SRAS et du MERS il y a des années et ont pu intégrer des comportements d’entreprise responsables qui étaient efficaces en ayant moins de cas de COVID-19. Le grand problème était l’Occident. Ces sociétés avaient du mal à contrôler la circulation virale. Pendant l’été européen, presque tous les soucis ont été laissés pour compte. Il y a eu un assouplissement massif des mesures de quarantaine et de soins. Et on voit la même chose aujourd’hui en Amérique du Sud », a déclaré le spécialiste.

Et il a analysé: «En ce qui concerne les raisons pour lesquelles le virus a touché tant plusieurs pays développés, une réponse est que le les ressources financières vous permettent de développer des capacités de test ou de diagnostic. Mais cela ne résout pas la pandémie. Il doit s’accompagner d’un suivi et d’un isolement. Et bien sûr de la responsabilité de la société d’adopter des comportements responsables de distanciation, de lavage des mains, de ne pas participer à des réunions de masse à l’intérieur ou à l’extérieur et l’utilisation d’un masque. Il est important de souligner que la solution à la pandémie doit être collective et non individuelle ».

Consulté par Infobae, Ernest Resnik, un biologiste moléculaire et biotechnologiste argentin qui travaille dans le développement d’anticorps monoclonaux contre le COVID-19 aux États-Unis, a exprimé son opinion: «Je pense qu’à ce stade, La pandémie est divisée en termes de pays en deux types de nations: les nations ouvertes qui ont fait écrire l’épidémie par le tourisme et le commerce extérieur, Par exemple, en Europe et aux États-Unis, qui ont accueilli des milliers de personnes infectées et celles qui ont choisi de fermer leurs frontières ou de limiter l’entrée de personnes au minimum dès le départ. Paradoxalement L’Argentine faisait partie du groupe des pays les plus exposés au virus, Même selon le site EpiRisk qui mesure l’évolution des épidémies, notre pays était la première destination pour recevoir le SRAS-CoV-2, le premier destinataire de la maladie dans la région. Buenos Aires était au-dessus de New York. L’Espagne en février et mars 2020 était l’épicentre mondial de la pandémie et ces cas ont migré vers l’Argentine».

«L’autre information qui émerge des épidémies est que dans les sociétés ouvertes avec mouvement, les maladies et / ou les virus quittent rapidement leur lieu d’origine. Par exemple, comme cela s’est produit en Belgique, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, où les courbes sont essentiellement les mêmes. Les mêmes débuts d’épidémie se sont produits aux mêmes endroits, comme cela s’est produit aux États-Unis, où elle a commencé à l’est, puis au sud puis au sud-ouest et finalement elle est allée au centre-ouest, c’est-à-dire qu’elle s’est produite par endroits géographiques ” , a-t-il précisé. Pour Resnik, ce phénomène a également été observé en Argentine: «Cela a commencé à CABA, il est passé à l’AMBA en raison de la proximité et des déplacements et plus tard, lorsque tout a été libéré, le virus a circulé dans toutes les provinces. en même temps, pour le même trafic ».

Des gens font la queue à New York pour entrer dans une pharmacie en raison de l’espace limité et du danger de contagion – REUTERS / Brendan McDermid

En guise de conclusion, il a averti: «La pandémie a montré la valeur de l’épidémiologie et des épidémiologistes, ceux qui, par profession et à cause de ce qu’ils ont étudié, savent gérer la sociologie, l’infectologie, l’immunologie et fondamentalement la géographie. Les épidémiologistes étaient définitivement les stars de cette épidémie de COVID-19, les modèles épidémiologiques classiques qui ont été présentés dès avril parlaient de pics et de vallées imparables jusqu’à ce qu’il y ait des vaccins ou jusqu’à ce que le monde entier soit infecté, comme cela se produit partout dans le monde et en particulier aux États-Unis ».

D’autre part, pour Mauro Infantino, ingénieur système et créateur du site covidstats, une page qui donne un aperçu rapide des cas, décès, positivité et temps de doublement (R) du virus SRAS-CoV-2 et de la maladie COVID-19 en Argentine et en Colombie , Mexique et Pérou, “L’analyse qui ressort du tableau semble assez complète, mais je pense que les données pour bien faire avec ce type d’étude sont très difficiles à obtenir (type et niveau de dépistage, âge des personnes infectées, etc.). De même, pouvoir affirmer que si l’on regarde Le taux spécifique de mortalité et de mortalité par million d’habitants que l’Argentine est très égal avec les pays dotés de modèles de soins de santé universels, Il me semble que nous devons tenir compte du fait que ces pays sont déjà bien entrés dans une deuxième vague et que beaucoup d’autres ne le sont pas.

“De plus, la première vague les a attrapés” sans avertissement “alors que nous, en Argentine et de nombreux autres sur la liste, avons fait un verrouillage avant d’avoir une contagion communautaire. Je n’aime pas ces comparaisons génériques. C’est pourquoi j’essaie de me concentrer sur les pays d’Amérique latine qui nous ressemblent davantage à tous égards », a-t-il conclu.

