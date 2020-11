PITTSBURGH, Pennsylvanie, États-Unis (AP) – Eric Ebron en a assez des critiques qui tentent de nuire à la dernière équipe invaincue de la NFL.

“Beaucoup de gens disent:” Ils ont battu les Ravens, ils le sont vraiment pour de vrai “”, a déclaré l’ailier serré des Steelers après que son équipe se soit ralliée pour battre Baltimore dimanche et le mettre 7-0 pour la seconde seulement. occasion dans l’histoire de la franchise.

“Et je pense ‘Mais nous étions 6-0, comment se fait-il que nous n’étions pas pour de vrai?'” “Et maintenant que nous avons battu les Ravens, plus de gens ont compris que nous étions, et nous ne montrons toujours pas notre meilleur niveau.”

C’est ce qui est remarquable, à part le battement de Cleveland le mois dernier, Pittsburgh a été plus agréable au goût que dominant. Cependant, ils ont égalé la marque de 1978 de l’équipe en tant que meilleur départ de leur histoire lors d’une journée au cours de laquelle ils ont accordé 236 verges de plus qu’ils n’ont généré, ont été fréquemment dominés dans les tranchées de chaque côté du ballon et ont passé la première mi-temps à recevoir le ballon. type de punition physique qu’ils sont plus habitués à donner.

L’entraîneur Mike Tomlin a réprimandé à plusieurs reprises l’équipe pour ses échecs, tout en louant sa persévérance.

“Je suis fier de ces gars”, a déclaré Tomlin. «Je suis fier du combat. Je suis fier de la façon dont vous vous soutenez mutuellement. Mais l’important est que nous ne nous trompions pas. Nous n’avons pas bien performé à bien des égards. “

Cependant, à la fin, cela n’avait pas d’importance. Pas avec la défense compensant ses incohérences avec les gros jeux. Pittsburgh a forcé le quart-arrière de Baltimore Lamar Jackson à établir un record de quatre revirements en carrière grâce aux contributions de joueurs qui n’étaient pas sous les feux de la rampe début septembre.

Le secondeur de l’intérieur Rob Spillane a commencé son deuxième départ en carrière avec une interception retournée pour marquer lors du premier entraînement du match. Le secondeur recrue Alex Highsmith – qui a joué la défensive à l’Université Charlotte – a devancé une passe de Jackson lors de la première attaque de Baltimore de la deuxième mi-temps qui a ouvert la porte à une réception de touché d’Ebron, la bougie d’allumage qui a aidé. Pittsburgh pour effacer un déficit de 10 points.

Lorsque le joueur de ligne défensif vétéran Tyson Alualu a quitté le match avec une blessure, le remplaçant de deuxième année Isaiah Buggs s’est remis de problèmes précoces pour terminer avec cinq plaqués, un de moins que ses 14 apparitions précédentes.

C’est pourquoi le quart Ben Roethlisberger a été offensé lorsqu’on lui a demandé quel était l’impact des joueurs qui ne voient généralement pas beaucoup d’action et qui commencent à payer.

“Je dirais” qui dit? “, A déclaré Roethlisberger. «Qui a dit qu’ils ne devraient pas faire de gros jeux? Nous attendons de grandes choses de tout le monde. C’est amusant de voir tout le monde contribuer. C’est pourquoi c’est une équipe spéciale. Tout le monde le fait. Tout le monde aide ».

Les Steelers ont dû compter sur cette profondeur à plusieurs reprises et entrent maintenant dans une partie plus accessible de leur horaire. Après trois matchs consécutifs contre des adversaires avec une fiche combinée de 14-2 avant leurs matchs respectifs, les trois prochains adversaires de Pittsburgh – Dallas, Cincinnati et Jacksonville – ont une fiche de 5-17 avant que Baltimore ne visite Heinz Field en Thanksgiving.

La possibilité d’un faux pas est toujours là, mais si les Steelers ont montré une chose au cours des deux derniers mois, c’est qu’ils peuvent trébucher sans tomber.

“Pouvoir quitter le stade sur la route avec une victoire nous donne beaucoup d’élan”, a déclaré le secondeur TJ Watt. “Mais comme je l’ai dit, il y aura toujours beaucoup à apprendre de ce match lorsque nous regarderons la vidéo.”