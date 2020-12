Le quart-arrière des Pittsburgh Steelers Ben Roethlisberger. . / EPA / LARRY W. SMITH / Archives

Houston (USA), 27 décembre . .- Les Steelers de Pittsburgh ont finalement mis fin à une séquence de défaites et ont pu réclamer le titre de leur division, tout comme les Seahawks de Seattle, tandis que les Chiefs du Kansas City a été crédité du reste lors de la première journée des éliminatoires.

Le quart-arrière Ben Roethlisberger a surmonté une crise d’un mois, a lancé pour 342 verges et trois touchés dans la seconde moitié du match, et les Steelers ont remporté le titre de la Division Nord de l’AFC en battant 28. -24 aux Colts d’Indianapolis.

Un autre passeur, Russell Wilson, a lancé un touché de 13 verges à l’ailier serré Jacob Hollister avec 2:51 à jouer dans le temps réglementaire et a scellé la victoire 20-9 des Seahawks sur les Rams de Los Angeles et a remporté le titre de Los Angeles. Division ouest de la Conférence nationale (NFC).

Seattle (11-4) a remporté son titre de première division depuis 2016 et le cinquième depuis l’arrivée de Pete Carroll en 2010.

Les Rams (9-6) peuvent encore atteindre les séries éliminatoires avec une victoire sur les Cardinals lors de la semaine 17, mais ils risquent de rater les séries éliminatoires s’ils sont surclassés par les Cardinals de l’Arizona et si les Bears de Chicago battent les Packers. de Green Bay dimanche prochain.

Le quart-arrière Patrick Mahomes a lancé une passe de touché de 25 verges à Demarcus Robinson avec un peu moins de deux minutes à jouer en temps réglementaire et les Chiefs ont battu les Falcons d’Atlanta 17-14.

Avec leur victoire, les Chiefs (14-1) ont remporté leur 10e victoire consécutive, le record du club, et la seule pause de l’AFC en séries éliminatoires au premier tour.

Le quart Lamar Jackson a également mené quatre matchs marquants au cours de la première mi-temps décisive, et les Ravens de Baltimore ont battu les Giants de New York 27-13.

Avec leur victoire, les Corbeaux prennent le contrôle de leur destin à la recherche d’un billet pour les séries éliminatoires de l’AFC.

La quatrième victoire consécutive de Baltimore, combinée au triomphe des Steelers, a conduit les Ravens à dépasser Indianapolis à la recherche du wild card AL.

Si les Ravens (10-5) battent les Bengals la semaine prochaine, ils gagneront une place en séries éliminatoires pour la troisième année consécutive.

Le quart Mitchell Trubisky a réussi trois touchés, dont deux passes de touché à Jimmy Graham, et les Bears ont battu les Jaguars de Jacksonville 17-41 sur la route.

Les Bears (8-7), qui ont perdu leur sixième match consécutif plus tôt ce mois-ci, en ont remporté trois de suite et sont sur le point de passer aux séries éliminatoires de la NFC pour la deuxième fois en trois ans s’ils battent les Packers la semaine prochaine. dans son domaine de Soldier Field.

Le quart Justin Herbert a établi un record de recrue pour le plus grand nombre de passes de touché en une saison et les Chargers de Los Angeles ont battu les Broncos de Denver 19-16 pour leur troisième victoire consécutive dans un match par équipe perdante.

Michael Badgley a égalé un sommet en carrière avec quatre buts sur le terrain, y compris le coup de pied gagnant avec 41 secondes à jouer dans le temps réglementaire pour les Chargers (6-9).

La passe de 9 verges d’Herbert à Austin Ekeler au deuxième quart était son 28e lancer de touché de la saison, dépassant les 27 que Baker Mayfield avait pour les Browns de Cleveland en 2018.

Herbert, le sixième choix au total au repêchage d’avril et le troisième quart-arrière choisi, a complété 21 des 33 passes pour 253 verges. Il est également devenu le quatrième joueur à lancer plus de 4 000 verges en tant que recrue, rejoignant Andrew Luck, Cam Newton et Jameis Winston.

Le receveur large Davante Adams a capté trois des quatre passes de touché du quart Aaron Rodgers et les Packers (12-3) ont battu les Titans du Tennessee 40-14 pour une cinquième victoire consécutive et le titre de la NFC North Division. .

Ils peuvent également accéder au classement éliminatoire n ° 1 de cette conférence s’ils gagnent contre les Bears ou si les Seahawks perdent contre les 49ers de San Francisco la semaine prochaine.

Les trois sacs de touché d’Adams lui ont donné 17 cette saison, un de moins que le record d’une saison des Packers établi par Sterling Sharpe en 1994.

Adams, qui a capté 11 passes pour 142 verges dimanche, mène la NFL dans les réceptions de touché malgré deux matchs manqués en raison d’une blessure à la cuisse.

Les Titans (10-5) ont gaspillé l’occasion de décrocher leur premier titre de la division sud de l’AFC depuis 2008.

Le quart Andy Dalton a lancé pour 377 verges et trois touchés, deux à Michael Gallup, et les Cowboys de Dallas sont restés en vie dans la compétition d’après-saison en battant les Eagles de Philadelphie 37-17.

Les Cowboys (6-9) ont remporté leur troisième match consécutif et ont une chance de remporter la division Est de la NFC, après la défaite de 13 à 20 de Washington contre les Panthers de la Caroline, qui a garanti la pire division de la NFL.

Dallas peut battre Washington (6-9) avec une victoire contre les Giants et la défaite de Washington contre les Eagles lors du dernier week-end de la saison régulière. Les Giants (5-10) peuvent également entrer s’ils battent les Cowboys et si Washington perd.

Le quart-arrière Sam Darnold a envoyé deux passes de touché et a mené l’attaque des Jets de New York, qui ont surpris en battant les Browns de Cleveland 23-16.

Après la défaite, les Browns (10-5) devront battre les Steelers dimanche prochain s’ils veulent mettre fin à la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la NFL.

Le quart Teddy Bridgewater a lancé pour un touché et a mené les Panthers à une victoire de 13 à 20 sur la route contre Washington, qui dans la défaite a gaspillé leur premier tir au NFC Est.

Le porteur de ballon Samaje Perine a couru pour deux touchés, y compris un touché de trois verges vers la fin du temps réglementaire, et a donné aux Bengals de Cincinnati leur première victoire sur la route en plus de deux ans, battant les Texans de Houston 31-37, en duel d’équipes perdantes.

Ruben Mantilla