Image d’un graphique de l’indice boursier DAX à la Bourse de Francfort, Allemagne. 21 décembre 2020. REUTERS / Staff

11 janvier (.) – Les actions européennes ont chuté lundi après avoir atteint des sommets de plus de 10 mois la semaine dernière alors que les investisseurs réalisaient des bénéfices, tandis que la hausse des cas de coronavirus à travers le continent et la Chine continentale a entraîné des secteurs vers le bas. l’énergie et les mines.

L’indice paneuropéen STOXX 600 a reculé de 0,1% à 8 h 10 GMT, l’indice DAX de l’Allemagne a baissé de 0,4% et le CAC 40 de la France a baissé de 0,2%.

L’opérateur boursier Euronext a déclaré avoir résolu un problème technique affectant la négociation des contrats à terme liés au CAC 40.

L’Allemagne a signalé une augmentation des cas de coronavirus même si la majeure partie de l’Europe était soumise à des restrictions plus strictes, tandis que la Chine a connu sa plus forte augmentation quotidienne d’infections en plus de cinq mois.

Les majors pétrolières BP, Royal Dutch Shell et Total ont perdu du terrain face à la baisse des prix du pétrole en raison d’une résurgence des craintes sur la demande mondiale de carburant dans un climat de cas de plus en plus nombreux. [O/R]

Les actions minières ont perdu 0,4%, l’appréciation du dollar pesant sur les prix des matières premières. [MET / L]

Le ticker de Londres était presque stable, les actions du détaillant britannique de vêtements de sport JD Sports augmentant de 5% après avoir prévu que l’avantage fiscal 2021 serait “nettement supérieur” aux attentes actuelles du marché. .

(Rapport d’Amal S à Bengaluru; édité par Shailesh Kuber; traduit par Tomás Cobos)