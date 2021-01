Par Elaine Lies

TOKYO, 22 janvier (.) – Les suicides ont augmenté au Japon en 2020 après une décennie de déclin, et le nombre de femmes qui se sont suicidées a augmenté au milieu du stress émotionnel et financier causé par la pandémie, même si moins d’hommes ont décollé leur durée de vie.

Le suicide a une longue histoire au Japon comme moyen d’éviter la honte ou le déshonneur. Le taux du pays a longtemps dépassé celui des autres pays du G-7, mais un effort national concerté a réduit les chiffres de 40% en 15 ans, dont dix années consécutives de déclin depuis 2009.

Mais les données policières préliminaires publiées vendredi ont montré que les suicides se sont élevés à 20919 l’année dernière, 750 de plus qu’en 2019.

Le taux de suicide avait suivi une tendance à la baisse au cours du premier semestre de 2020, mais à partir de juillet, les chiffres ont commencé à augmenter alors que l’impact de l’épidémie de coronavirus a frappé les maisons, des militants et des chercheurs l’ont affirmé.

Par sexe, 13943 hommes et 6976 femmes se sont suicidés, en baisse de 1% par rapport à l’année précédente pour les hommes, mais en hausse de 14,5% pour les femmes, qui ont tendance à travailler dans les secteurs des services et du commerce de détail , le plus durement touché par le chômage pendant la pandémie.

“La douloureuse tendance à la hausse des suicides féminins s’est poursuivie”, a déclaré un responsable du ministère de la Santé lors d’une conférence de presse.

“Les suicides sont le résultat de nombreuses choses différentes, mais je pense qu’une chose que nous pouvons certainement dire est qu’il y a eu un impact du coronavirus sur les facteurs économiques et de style de vie”, a-t-il ajouté.

Le pire mois a été octobre, avec un total de 2 153 suicides, soit le total mensuel le plus élevé en plus de cinq ans. Le nombre de suicides de femmes, 851, a augmenté de 82,6% par rapport au même mois en 2019.

Pendant de nombreuses années au Japon, l’obtention d’une aide psychologique a été stigmatisée, mais lorsque les suicides ont atteint un sommet à 34 427 en 2003, les législateurs alarmés ont élaboré un programme complet de prévention lancé en 2007.

Grâce à une combinaison d’efforts du gouvernement et des entreprises qui comprenaient l’identification des groupes à risque, la limitation des heures supplémentaires et la facilitation de l’obtention de conseils, les suicides étaient tombés à un peu plus de 20000 en 2019, avant que le coronavirus ne frappe. (Reportage d’Elaine Lies; édité en espagnol par Janisse Huambachano)