C’est comme quelque chose qui sort d’un film terrifiant – une population de porcs sauvages qui croît à un rythme si rapide que les experts la qualifient de «bombe porcine sauvage» qui peut exploser à tout moment.

Selon le département américain de l’Agriculture, l’espèce envahissante de porcs sauvages a une population d’au moins 6 millions et croît rapidement.

La population de porcs sauvages «est passée de 17 États à au moins 39 au cours des trois dernières décennies» et cause des dommages estimés à 2,5 milliards de dollars par an, a déclaré The Atlantic.

«J’ai entendu parler de bombe porcine sauvage», a déclaré Dale Nolte, directeur du programme national de gestion des dommages causés par les porcs sauvages à l’USDA à The Atlantic. «Ils se multiplient si rapidement. Passer de mille à deux mille, ce n’est pas grave. Mais si vous en avez un million, il ne faut pas longtemps pour arriver à 4 [million], puis 8 millions. »

Le problème vient du fait que la plupart des porcs sauvages sont un mélange de races domestiques et de sangliers européens.

«Le problème avec les hybrides, c’est que vous obtenez tous les avantages énormes de toute cette génétique», a déclaré Ryan Brook, biologiste de l’Université de la Saskatchewan dans l’Atlantique. « Cela crée ce que nous appellerions des super-porcs. »

Certains experts estiment que le nombre croissant de porcelets nouveau-nés est dû au réchauffement climatique, car les températures plus chaudes stimulent la croissance des plantes dont les porcs se régalent, a déclaré Outsider.

Cela n’aide pas non plus que les cochons sauvages puissent commencer à se reproduire à seulement 3 mois et peuvent se reproduire jusqu’à deux fois par an avec des portées composées d’environ 10 porcelets, dit l’Outsider.

La population de porcs sauvages est plus élevée dans certains États. Au Texas, il y en a plus de 1,5 million, selon Texas Parks and Wildlife. La Floride en a également une quantité considérable, selon l’Université de Floride, tandis que la Californie compte entre 200000 et 400000 habitants, a rapporté The Sacramento Bee en 2018.