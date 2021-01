VARSOVIE, Pologne (AP) – Tova Friedman s’est cachée parmi les cadavres au milieu du chaos des derniers jours du camp de la mort d’Auschwitz.

A tout juste 6 ans, Friedman, née en Pologne, avait reçu l’ordre de sa mère de rester complètement immobile sur un lit dans un hôpital de campagne, à côté du corps d’une jeune femme qui venait de mourir. Alors qu’ils se préparaient à fuir les lieux de leur génocide, les soldats allemands se sont couchés en tirant sur ceux qui étaient en vie. Friedman respirait à peine sous sa couverture et passa inaperçu.

Quelques jours plus tard, le 27 janvier 1945, il faisait partie des milliers de prisonniers qui ont survécu et ont reçu les troupes soviétiques qui ont libéré le camp dans la Pologne occupée par les nazis.

Aujourd’hui âgé de 82 ans, Friedman espérait marquer l’anniversaire de mercredi en emmenant ses huit petits-enfants dans la partie préservée du camp de concentration d’Auschwitz-Birkenau, qui est sous la garde de l’État polonais. Mais la pandémie de coronavirus l’a empêché.

Friedman sera seule chez elle à Highland Park, New Jersey, à l’occasion de la Journée internationale du souvenir à la mémoire des victimes de l’Holocauste. Cependant, son message d’avertissement sur la haine croissante sera dans un événement virtuel organisé par le Congrès juif mondial.

D’autres institutions du monde entier, notamment le musée d’État d’Auschwitz-Birkenau en Pologne, Yad Vashem en Israël et le musée de l’Holocauste à Washington DC, organiseront également des événements en ligne. Les présidents d’Israël, d’Allemagne et de Pologne délivreront des messages de mémoire et d’avertissement.

La célébration en ligne de cette année contraste fortement avec la façon dont Friedman a célébré le 75e anniversaire de la libération du camp il y a 12 mois, lorsqu’il s’est réuni sous une immense tente avec d’autres survivants et des dizaines de dirigeants européens sur le site où se trouvait l’ancien champ. C’était l’un des derniers événements internationaux majeurs avant que la pandémie n’oblige le plus à s’annuler.

De nombreux survivants de l’Holocauste aux États-Unis, en Israël et ailleurs sont dans un état d’isolement qu’ils n’auraient jamais imaginé à cause du virus. Friedman a perdu son mari en mars dernier et dit qu’elle se sent vraiment seule depuis.

Mais les personnes dans sa situation ont trouvé de nouvelles connexions grâce à Zoom: le chef du Congrès juif mondial, Ronald Lauder, a organisé des vidéoconférences pour les survivants, leurs enfants et petits-enfants pendant la pandémie.

Plus de 1,1 million de personnes ont été assassinées par les nazis allemands et leurs collaborateurs à Auschwitz, le plus connu d’un réseau de camps de concentration et de ghettos qui cherchait à détruire les Juifs en Europe. La grande majorité des personnes tuées là-bas étaient des Juifs, mais il y avait aussi des prisonniers de guerre polonais, tsiganes et soviétiques.

En tout, environ six millions de juifs européens et des millions d’autres ont été tués par les Allemands et leurs collaborateurs.