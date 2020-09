Les patients entrent dans les cliniques communautaires du Dr Melissa Marshall dans le nord de la Californie avec les symptômes révélateurs. Ils ont du mal à respirer. Cela peut même faire mal à inhaler. Ils ont une toux et le mal de gorge est définitivement là.

Un cas simple de COVID-19? Pas si vite. C’est le pays des feux de forêt.

En haut et en bas de la côte ouest, les hôpitaux et les établissements de santé signalent un afflux de patients avec des problèmes probablement liés à l’inhalation de fumée. Alors que les incendies font rage en grande partie incontrôlés au milieu de la chaleur sèche et des vents violents, la fumée et les cendres se gonflent et se déposent sur les zones côtières comme San Francisco et des villes à des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres, rendant le ciel orange ou gris et rendant même la respiration ordinaire difficile.

Mais cela, a déclaré Marshall, n’est qu’une partie du défi. Les établissements déjà à court de fournitures de test et d’équipement de protection individuelle doivent d’abord exclure le COVID-19 chez ces patients, car bon nombre des symptômes qu’ils présentent sont les mêmes que ceux causés par le virus.

«De toute évidence, les symptômes se chevauchent», a déclaré Marshall, PDG de CommuniCare, un ensemble de six cliniques du comté de Yolo, près de Sacramento, qui traite principalement des patients sous-assurés et non assurés. «Chaque fois que quelqu’un arrive avec ne serait-ce que certains de ces symptômes, nous nous demandons:« Est-ce un COVID? »En fin de compte, cliniquement parlant, je veux toujours écarter le virus. »

Le protocole consiste à traiter les symptômes, quelle que soit leur cause, tout en recommandant au patient de se mettre en quarantaine jusqu’à ce que les résultats des tests pour le virus reviennent, a-t-elle déclaré.

C’est une scène qui se joue dans de nombreux hôpitaux. Les administrateurs et les médecins, parfaitement adaptés à la capacité du COVID-19 à se propager rapidement et à faire des ravages, ne prendront tout simplement pas de risque lorsqu’ils reconnaîtront les symptômes qui pourraient émaner du virus.

«Nous avons constaté une augmentation du nombre de patients se présentant au service des urgences pour une détresse respiratoire», a déclaré le Dr Nanette Mickiewicz, présidente-directrice générale de l’hôpital dominicain de Santa Cruz. «Comme cela peut également être un symptôme du COVID-19, nous traitons ces patients comme nous le ferions pour toute personne faisant l’objet d’une enquête pour coronavirus jusqu’à ce que nous puissions les exclure grâce à notre processus de dépistage.» Pendant le bilan, des symptômes plus spécifiques au COVID-19, comme la fièvre, deviendraient apparents.

Pour les travailleurs de Dominican, la question est rapidement passée en tête de liste. Les comtés de Santa Cruz et de San Mateo ont subi le plus gros des incendies du CZU Lightning Complex, qui, au 10 septembre, avaient brûlé plus de 86 000 acres, détruisant 1 100 structures et menaçant plus de 7 600 autres. Près d’un mois après leur début, les incendies ont été maîtrisés à environ 84%, mais des milliers de personnes sont restées évacuées.

Dominican, un hôpital de Dignity Health, est «ouvert, sûr et prodigue des soins», a déclaré Mickiewicz. Plusieurs tentes érigées à l’extérieur du bâtiment servent d’agrandissement de sa salle d’attente aux urgences. Ils sont également utilisés pour remplir ce qui est désormais considéré comme un rôle essentiel: séparer ceux qui présentent des symptômes de COVID-19 de ceux qui n’en ont pas.

Dans les deux hôpitaux du comté de Solano gérés par NorthBay Healthcare, la trajectoire de certains des incendies de forêt a incité les responsables à revoir leurs procédures d’évacuation, a déclaré le porte-parole Steve Huddleston. Ils ont finalement évité le besoin d’évacuer les patients, et de nouveaux sont arrivés avec des symptômes de type COVID qui pourraient en fait provenir de l’inhalation de fumée.

Huddleston a déclaré que le processus d’admission de NorthBay «appelle à ce que toute personne présentant des caractéristiques COVID soit traitée comme [a] patient faisant l’objet d’une enquête pour COVID, ce qui signifie qu’il est séparé, dépisté et géré par le personnel en EPI spécial. » Dans les deux hôpitaux, qui ont traité près de 200 cas de COVID à ce jour, le protocole est bien établi.

Les hôpitaux de Californie, bien que n’étant pas assiégés dans la plupart des cas, sont confrontés à de multiples problèmes auxquels ils ne peuvent généralement faire face que sporadiquement. Dans le comté de Napa, l’hôpital Adventist Health St. Helena a évacué 51 patients en une seule nuit d’août à l’approche d’un incendie, les déplaçant vers 10 autres établissements en fonction de leurs besoins et de l’espace de lit. Après une fermeture de 10 jours, l’hôpital a été autorisé à rouvrir car les ordres d’évacuation ont été levés, l’incendie ayant été maîtrisé à une certaine distance.

Les incendies de forêt font également des ravages personnels sur les travailleurs de la santé. Marshall de CommuniCare a perdu la maison de sa famille dans les hivers ruraux, ainsi que 20 acres d’oliviers et d’autres plantations qui l’entouraient, lors des incendies du 19 août qui ont balayé le comté de Solano.

«Ils l’ont appelé un« firenado », a déclaré Marshall. Une apparente confluence de trois incendies a fait rage hors de contrôle, détruisant des milliers d’acres. Avec sa famille en sécurité et un logement temporaire arrangé par un ami, elle est retournée travailler. «Nos cliniques interagissent avec une population très vulnérable», a-t-elle déclaré, «et c’est un moment critique pour eux.»

Tout en réfléchissant à la manière dont sa famille allait se reconstruire, le PDG a été confronté à une autre crise immédiate: la pénurie de fournitures de la clinique. Le mois dernier, CommuniCare a mis à disposition 19 kits de test COVID et a tellement manqué de prélèvements «que nous nous sommes littéralement tournés vers nos amis vétérinaires pour des renforts», a déclaré le médecin. Les résultats du test COVID de la clinique, quant à eux, prenaient près de deux semaines pour être renvoyés d’un laboratoire extérieur débordé, rendant la recherche des contacts presque inutile.

Ces situations ont été réglées, au moins temporairement, a déclaré Marshall. Mais bien que la côte ouest soit à la période de l’année la plus dangereuse pour les incendies de forêt, généralement de septembre à décembre, une autre complication pour les prestataires de santé se profile à l’horizon: la saison de la grippe.

L’hémisphère sud, dont les tendances de la grippe au cours de nos mois d’été prédisent généralement ce qui va arriver aux États-Unis, a très peu souffert de la maladie cette année, probablement à cause des déplacements restreints, de la distance sociale et des masques faciaux. Mais il est trop tôt pour être sûr de ce que la saison de la grippe aux États-Unis entraînera.

«Vous pouvez commencer à voir des cas de grippe à la fin octobre», a déclaré Marshall, «et la réalité est que cela va porter un certain nombre de caractéristiques qui pourraient également être symptomatiques du COVID. Et rien ne change: vous devez l’exclure, juste pour éliminer le risque. »

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 16 septembre 2020. Lisez l’histoire originale ici.