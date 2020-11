Le témoignage de l’interconsultation: Luque, avec Alfredo Cahe

“Nous avons vu que dans la période postopératoire, elle a eu des épisodes de confusion que nous associons à des symptômes de sevrage, L’idée, dans la lignée des médecins de thérapie, est de faire un traitement de cette boîte de retrait. Nous pensons que cela va durer quelques jours. Nous sommes tous d’accord pour le faire, et nous allons le faire, c’est le meilleur pour Diego. C’est une très belle opportunité de faire de son mieux pour Diego; ce que nous voulons et pensons tous. Il est d’accord”.

La phrase de Leopoldo Luque, médecin personnel de Maradona, délivré dans la deuxième partie de jeudi, qui n’a duré qu’une minute et demie, ne s’est pas posé spontanément. Il s’est construit au fil d’une journée intense, du dialogue avec les spécialistes qui l’accompagnent, d’une illustre consultation et contact avec ceux qui sont proches de la star, flambant neuf 60 ans. Il a été soutenu par ce qu’il a vu, perçu et entendu depuis la fin de l’opération par laquelle il a évacué le hématome détecté sur la tête de Pelusa.

La décision de l’équipe médicale dirigée par le neurochirurgien de prolonger l’hospitalisation des Dix pour faire face à un traitement contre le sevrage (liée à la consommation d’alcool et à certains des psychotropes prescrits) avait des coulisses élaborées à partir des symptômes, des antécédents et de l’envie de couper les mauvaises habitudes. «Les demi-mesures sont terminées. Vous devez couper le “oui, Diego” “, ils ont indiqué à propos de l’ancien capitaine de l’équipe nationale concernant ce que le moment exige. Et la santé du patient. Evoquant les «épisodes de confusion», le neurochirurgien de 38 ans a souligné ce qui s’est passé cet après-midi, lorsque Diez a envisagé l’idée de quitter l’hospitalisation sans sortie, à peine 48 heures après avoir subi une intervention chirurgicale. 24 pour faire retirer le drain.

Dans sa chambre étaient Maxi pomargo (Beau-frère de Morla et qui l’accompagne au quotidien) et Johny Espósito (son neveu), quand Diego a explosé à midi: “Je pars d’ici,” prévint-il. «Je veux rentrer à la maison», a-t-il souligné. Lorsque Luque est entré dans la pièce, il l’a trouvé debout, demandant des vêtements de ville et avait déjà retiré la sonde..

Patiemment, le médecin s’est assis près du lit et a commencé à expliquer que s’il quittait la clinique, il le faisait à ses risques et périls. Et dans une conversation qui a duré environ une heure, il a énuméré les complications que le déménagement à son domicile dans le quartier privé de Campos de Roca, situé dans la ville de Brandsen, pourrait poser.

«Nous vous avons opéré il y a 48 heures. Votre évolution est bonne, mais des problèmes peuvent toujours survenir. Si quelque chose vous arrive à la maison, ils ne pourront pas prendre soin de vous comme ici. Si vous avez besoin d’un transfert, jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, vous pourriez perdre un temps précieux«C’était l’une des raisons qu’il a soulignées.

«L’opération était sur la tête. Tu tombes seul dans la salle de bain, ou n’importe où, tu as touché la plaie, et que faisons-nous? »Il insista. Petit à petit, Maradona se relâchait devant le concile.

Cependant, la chaleur de ses affections (ses filles Dalma, Gianinna et Jana, entre autres, lui rendaient visite) et la distraction de la télévision n’étaient pas des facteurs suffisants pour l’empêcher de répéter son désir de partir tout au long de la journée. Selon ceux qui ont pris contact avec lui, Il a pu alterner des conversations profondes sur les problèmes qui l’affligent ou le poids d’être Maradona, des blagues (Luque a dit qu’il «dansait») et de la colère comme celle décrite quand il ne voyait pas l’horizon final de l’hospitalisation.

Luque a tenu plusieurs réunions avec les thérapeutes de la clinique pour entendre leur opinion. Également avec les membres de l’équipe qui l’accompagne dans la prise en charge de Pelusa, de son partenaire Ariel Sainz (qui a également participé à l’intervention) au kinésiologue. Ensuite, il a demandé la permission au cercle intime de Maradona, et rencontré ni plus ni moins qu’Alfredo Cahe, médecin personnel de l’entraîneur de gymnastique depuis 30 ans. Et qui le traitait dans les moments les plus difficiles de ses addictions.

“Il ne lui a pas demandé une vision de la situation actuelle, mais il l’a interrogé sur son expérience avec la patiente Maradona, pour savoir comment l’aborder lors du traitement de l’abstinence”, ils ont dit Infobae près du docteur Luque. “C’est l’occasion de le traiter”Cahe lui a dit, conformément aux paroles que le neurochirurgien a ensuite exprimées aux médias. Ainsi, toutes les parties étaient d’accord avec la détermination. Le «doc Luque», comme le lui dit le DT, est le lien avec la famille de l’ancien fantasme, pour qu’il prenne conscience du traitement pas à pas qui se prépare.

Le rapport médical dans lequel Luque a révélé le problème de sevrage de Maradona

En juin, le médecin avait réussi à faire faire demi-tour à Maradona sans avoir à être hospitalisée. Puis, l’isolement, les difficultés de mobilité, les problèmes familiaux et l’impossibilité de travailler comme technicien en gymnastique en raison du déclenchement de la pandémie COVID-19, l’avaient plongé dans un puits mental. Et cela a conduit à une augmentation de la consommation d’alcool, mélangée aux médicaments qu’il prend pour l’anxiété et ses problèmes d’endormissement. “Il prend des anxiolytiques sur ordonnance depuis un certain temps. Ce sont des traitements que nous continuons car certains médicaments ne peuvent pas être obtenus comme ça. Et de l’alcool … Il boit, mais nous y travaillons. Il a parfois des excès d’alcool et parfois non », a accepté le professionnel lors d’un entretien le 6/25.

Pour obtenir l’effet escompté, il a défié le DT, l’a poussé à la limite. «J’ai dit: ‘Diego, ce n’est pas comme ça, ça dépend de toi, je veux t’aider, tu me laisseras t’aider?’ ‘As-tu une voiture? Eh bien, partez », répondit-il. J’étais sur le point de partir, mais j’ai reculé et j’ai dit: «Vous allez me mettre dehors quand il sera temps. Vous nous avez appris que lorsque la situation est mauvaise, c’est quand il faut apparaître ». Et je lui ai demandé: «Voulez-vous être meilleur? «Oui», répondit-il. «Avec qui jurez-vous que vous allez être d’accord?» J’ai insisté. “Je jure sur ma mère”, m’a-t-il dit “, était son histoire.

De là, El Diez a perdu plus de 12 kilos, a coupé la consommation d’alcool et a assumé avec conviction une routine physique que ses intimes appelaient «Maradona fitness» et qui lui permettait, par exemple, de refaire un ballon. Mais il est retombé ces dernières semaines. Et le cocktail alcoolisé avec les pilules prescrites (il se sentit nerveux et prit une dose plus importante) lui rendit l’image fragile qu’il offrait lors de l’hommage qu’ils lui rendaient pour son anniversaire lors du précédent Gymnastics-Board.

Le médecin et son équipe savent que des épisodes comme ce jeudi vont se répéter en cours de route. Mais ils veulent que l’évolution clinique de l’opération (ils sont étonnés de la guérison) aille de pair avec un changement global. Dans la pièce, ils peuvent contrôler ce qu’ils consomment. À la maison … c’est plus difficile. Un exemple: l’après-midi après l’opération, Maradona a demandé à son entourage … pour un café. Bien entendu, sa volonté n’a pas été exécutée. Il fait partie du plan collectif qui mise sur un changement de paradigme complexe. Mettez fin à «oui, Diego» pour que l’autre Diego refait surface.

