Le président de la Fédération nationale des commerçants (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, a affirmé que, s’il est prévu de retrouver l’emploi formel dans le pays, il vaut mieux ne pas faire une forte augmentation du salaire minimum de 2021. Selon le chef des commerçants, «nous devons nous inquiéter davantage des chômeurs que de ceux qui conservent encore leur emploi».

L’approche de la Cabale est opposée à celle de certains syndicats, tels que l’Unité centrale des travailleurs (CUT), qui a récemment déclaré qu’ils arriveraient à la table des accords sur le travail et les salaires en demandant d’augmenter le salaire minimum de 15 pour cent.

Cabal a rapporté que, cette année, le pays fermera avec une inflation annuelle inférieure à 2% et une productivité négative, en raison du déclin économique, qui à la fin de 2020 devrait être supérieur à 5%, selon les calculs officiels du ministère. du Trésor.

«Nous devons être très prudents et prudents cette année dans la négociation du salaire minimum. (…) Évidemment, cette prudence ne peut aller au-delà de donner une valeur supplémentaire à la capacité de consommer des salaires, Nous ne pouvons pas atteindre des niveaux similaires à ceux de l’année dernière»Assured Cabal, se référant à l’augmentation de 6% qui a été faite pour le salaire minimum cette année, le laissant à 877 802 $ sans aide au transport.

Selon le président de Fenalco, continuer avec une augmentation similaire à celle des dernières années ne profiterait pas au pays dans la recherche de récupérer les plus de 2 millions d’emplois qui ont été perdus en 2020 en raison de la crise provoquée par la pandémie.

Pour sa part, l’Association nationale des industriels (Andi) a souligné que les employeurs et les travailleurs doivent trouver un équilibre, compte tenu de la baisse des revenus des ménages colombiens et de la crise que plusieurs entreprises continuent de traverser en raison de l’impact des confinements obligatoires dus au coronavirus.

«Nous devons trouver le meilleur équilibre possible entre tous. C’est un appel aux travailleurs pour qu’ils placent la création de nouveaux emplois au premier rang de leurs priorités », a déclaré Bruce Mac Master, président d’Andi.

“Espérons que la discussion soit technique, académique, humaine, solidaire et consciente de la réalité et de l’avenir du pays”, a ajouté Mac Master.

Le pari de certaines autorités économiques du pays est une augmentation qui varie entre 17 556 et 52 668 pesos, excluant complètement l’objectif du million de pesos attendu, une proposition avancée par les syndicats depuis l’année dernière.

Dans une enquête réalisée par le journal La República, des experts, des économistes et des groupes de réflexion ils projettent une augmentation possible bien inférieure à la demande syndicale et, même, ils affirment que l’augmentation de l’an dernier, 6%, ne pouvait pas être imitée, avec une augmentation de 102 854 $.

Corficolombiana, une société d’investissement dans les solutions financières, estime qu’il est prudent d’envisager d’augmenter le salaire minimum entre 2% et 2,5%. En revanche, Anif considère qu’un intervalle entre 2% et 3% justifie la fin de l’informalité dans le pays et les chiffres de chômage élevés laissés par la pandémie.

Dans des projections plus optimistes, Global Securities, société de négoce cotée en bourse, propose une augmentation entre 3% et 4%. Dans des projections similaires, la banque Scotiabank Colpatria et Credicorp Capital affirment que l’augmentation devrait être comprise entre 3% et 5%, et dans l’intervalle 4% et 5%, respectivement. En revanche, les entreprises Econometría et Casa de Bolsa n’offrent qu’une limite de 6% pour les négociations entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement.

Sergio Clavijo, ancien président d’Anif, assure qu’il ne trouve pas une augmentation supérieure à 17 556 pesos viable. L’économiste affirme, en conversation avec La República, que “Une hausse de près de 2% serait juste pour promouvoir l’emploi dans les PME affaiblies et éviter l’effondrement de taux de chômage plus élevés.”

