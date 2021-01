Selon les chiffres du ministère de la Santé, dans le département d’Antioquia, il y a plus de 275 000 infectés par le coronavirus, le chiffre le plus élevé en dessous de Bogotá, qui dépasse déjà 490 000 cas. . / Ernesto Guzmán / Archives

La situation des infections au COVID-19 dans le pays reste critique. Avec la faible capacité de soins enregistrée dans les salles d’urgence de plusieurs hôpitaux du pays, l’Association médicale d’Antioquia (Asmedas), a assuré qu’il était nécessaire de prendre des mesures urgentes pour éviter que la situation ne s’aggrave dans le département. Bien que des décisions aient déjà été prises à cet égard par le gouvernement, pour l’organisation des professionnels de santé, les mesures ne sont pas suffisamment efficaces ou fonctionnelles.

«Les couvre-feux ne fonctionnent pas, nous devrons aller à l’extrême de la mise en quarantaine par les communes ou dans les zones où il y a plus d’infections. L’appel à l’attention est adressé aux citoyens pour qu’ils prennent soin d’eux-mêmes, mais aussi aux autorités pour que les mesures de protection soient plus efficaces qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent », a déclaré Germán Reyes, président de ce groupe syndical.

Selon les données officielles, à Antioquia, l’occupation des lits dans les unités de soins intensifs (USI) est d’environ 80%, et pourrait dépasser cette fourchette, drastiquement, si des mesures plus sévères ne sont pas prises, selon le président d’Asmedas.

Actuellement, selon les chiffres du ministère de la Santé, dans le département d’Antioquia, il y a plus de 275000 infectés par le coronavirus, le chiffre le plus élevé en dessous de Bogotá, qui dépasse déjà 490 000 cas.

Luis Fernando Suárez, gouverneur en charge d’Antioquia, a décrété ce qu’il a appelé un “Couvre-feu à vie.” La restriction prendra effet à partir du mercredi 6 janvier et se poursuivra jusqu’au lundi 11 janvier, jour férié. Les Antioqueños ne pourront pas sortir entre 10 heures du soir et 5 heures du matin pendant ces jours.

«Nous avons mis sur la table la possibilité que des mesures supplémentaires telles que la fermeture du couvre-feu accordéon soient nécessaires, c’est-à-dire cinq jours d’activité normale et deux jours de fermeture », a commenté le président du Collège médical d’Antioquia, Carlos Valdivieso, dans une interview pour le CM & journal.

Pour Germán Reyes, outre la situation préoccupante des infections dans la population et la possibilité réduite de traiter les patients infectés en raison du manque d’espace et de fournitures, Il est important de noter qu’il existe de nouvelles souches du virus qui pourraient atteindre la Colombie à tout moment, ce qui serait alarmant si la situation actuelle ne s’améliorait pas.

Selon le gouverneur en charge d’Antioquia, Luis Fernando Suárez, les décisions restrictives pour le pont de la célébration de Reyes devaient précisément faire avec la situation alarmante des infections et de l’occupation de l’hôpital, selon ses critères, tout a empiré en raison d’un mauvais comportement du citoyen, “Cet indicateur de mobilité augmente, cela signifie que Aujourd’hui, il y a plus de dynamique dans les rues, les centres commerciaux, la voie publique, ce qui nous conduit à être infecté et à atteindre les résidences et les réunions de famille, des contagions se produisent effectivement. Notre invitation est de nous protéger et de prendre soin de nous ».

Le virus, dans ce département, a coûté la vie à 4 964 personnes. Pour le gouverneur en charge d’Antioquia, chaque fonctionnaire s’emploie à éviter que la population ne soit plus touchée que ce qui a été rapporté ces dernières semaines », ce gouvernement Il s’est engagé à défendre la vie, à protéger la vie d’Antioqueños et d’Antioqueñas, c’est pourquoi nous avons pris ces mesures qui, selon nous, nous permettront la semaine prochaine après le lundi férié, refaire l’analyse et si nécessaire prendre de nouvelles mesures restrictives ».

Continuer à lire:

L’application du couvre-feu et de la loi sèche commence dans plusieurs régions de Colombie

Par l’occupation des lits de l’unité de soins intensifs, Bogotá entrerait dans un couvre-feu dans les prochaines heures