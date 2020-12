La grève dans les ports est prolongée. Les exportations et l’arrivée de la récolte de blé sont compliquées (Photo: Urgara)

Le conflit dans les ports exportateurs de l’Argentine s’aggrave. Les syndicats de producteurs de pétrole et de réceptionnaires de céréales ont décidé de poursuivre la mesure de la force, et aujourd’hui ils procéderont à une évaluation de la contestation pour définir les étapes à suivre au milieu de la demande d’amélioration salariale, là où il n’est pas exclu de prolonger la grève.

“Il est urgent qu’ils reconsidèrent et reconnaissent le travail des milliers de travailleurs qui voient comment leur salaire s’érode de jour en jour, alors que l’augmentation égale a plus de 5 mois de retard”, ont déclaré les membres de l’Union des receveurs de céréales (Urgara). , la Fédération des travailleurs du complexe industriel d’Oleaginoso et l’Union des travailleurs et employés du pétrole du département de San Lorenzo (SOEA).

Pour sa part, le président de la Chambre de l’industrie pétrolière de la République argentine (Ciara), Gustavo Idígoras, Il a appelé à la “paix sociale” et a demandé qu’une table de négociation soit mise en place lundi matin “pour parvenir à un accord raisonnable”. En outre, il a précisé que la situation engendre des complications dans les exportations et le transfert de la récolte de blé des champs, où à cette époque de l’année la céréale est le seul générateur de devises.

«À l’heure actuelle, nous expédions du blé pour l’exportation vers l’Indonésie, un marché sur lequel nous sommes en concurrence avec l’Australie. Maintenant, Lorsque 10 navires argentins échouent, les Indonésiens font demi-tour et achètent aux Australiens. C’est pourquoi il sera très important de reprendre le flux des opérations d’exportation “, a déclaré Idígoras dans des déclarations à la radio et l’a rappelé jusqu’à présent le chômage atteint 22 ports, il y a plus de 18 navires incapables de charger des marchandises, et entre mercredi et vendredi l’entrée de camions dans les terminaux portuaires a considérablement diminué.

Le conflit, dont l’épicentre est l’exportation des ports, a déjà été soulevé auprès des responsables nationaux. Le président de Ciara, à l’issue de la rencontre de mercredi dernier entre les membres de l’équipe économique et le Conseil agro-industriel argentin, a évoqué la question avec les ministres de l’Économie. Martin Guzmanet développement productif. Matias Kulfas. Il y a également eu des contacts avec le chef du portefeuille du travail et de l’agriculture.

Selon les calculs des exportateurs de céréales opérant dans les usines et les ports commerciaux, la perte générale due à l’arrêt de la circulation des camions, à l’interdiction d’entrer dans les silos et les usines et à l’immobilisation des opérations de chargement des navires avec des céréales serait d’environ 100 millions de dollars par jour.

Les seuls terminaux portuaires qui fonctionnent normalement sont ceux qui correspondent à l’Association des coopératives argentines (ACA) et au site 0 de Quequén. En raison d’un accord conjoint avec les travailleurs, il y a une activité dans les usines de San Lorenzo, Timbúes et Quequén.

De son côté, le responsable de Ciara a rappelé que l’entité avait accordé au début de cette année une augmentation de salaire de 35%, avec l’engagement qu’après six mois le salaire serait ajusté en cas de dépassement par l’inflation. Comme cela ne s’est finalement pas produit, les négociations ont repris en septembre dernier.

“Dans cette nouvelle négociation les syndicats ont déclaré qu’au-delà de l’inflation réelle qui existait, ils souhaitaient une augmentation supérieure à 45%, car ils considéraient que l’INDEC n’était pas le véritable paramètre. Et il y avait aussi une réclamation pour un bonus spécial pour le coronavirus, qui, par rapport au bonus que nous accordons chaque année en tant qu’industrie, signifiait 175% de plus que l’année dernière “, a déclaré Idígoras.

Et j’ajoute: “La proposition que nous avons faite était de suivre l’inflation, de payer les améliorations salariales pour qu’aucun travailleur ne perde le pouvoir d’achat à Santa Fe, Buenos Aires et où se trouvent tous les ports et que nous cherchions un bonus en fonction de la situation que nous avons” .

De plus, Idígoras a commenté qu’en 2019, «l’inflation était comprise entre 44% et 45% et nous avons fini avec une augmentation de salaire de 47%. Le bonus moyen était d’environ 50 000 pesos; sur cette valeur, les syndicats veulent l’augmentation de salaire pour l’année, qui tient compte de l’inflation, ce qui la porterait à 69 000 pesos et ajouterait 80 000 pesos supplémentaires. “

Ces derniers jours et à travers une déclaration, de l’industrie pétrolière, ils se sont manifestés sur la revendication salariale des syndicats: «Les revendications syndicales sont inapplicables, elles n’ont aucun moyen d’être satisfaites. De la demande d’un bonus annuel avec une augmentation de 175%, il n’y a aucune trace d’une demande similaire dans aucune activité économique dans l’histoire du pays. Si la demande était satisfaite, cela impliquerait que l’industrie devrait emprunter plus d’un milliard de pesos pour payer la prime extravagante “.

