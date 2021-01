. / EPA / CB / Fichier

Madrid, 24 janvier . .- Telecos dépensera en 2021 plus de 6000 millions d’euros en spectre radio pour la 5G sur les principaux marchés d’Europe, selon les estimations du marché, qui considèrent que Telefónica est le deuxième opérateur qui investit le plus, 1 093 millions d’euros, derrière le groupe Vodafone.

On estime qu’entre 2021 et 2022 les entreprises de télécommunications dépenseront environ 13,3 milliards d’euros en spectre radio pour la 5G, dont 12,2 milliards sur les nouvelles fréquences et 1,2 milliard pour le renouvellement des fréquences existantes, selon les prévisions de la Bank of America pour le secteur en Europe en 2021.

Leur analyse correspond à celle du Credit Suisse, qui estime également les investissements dans le spectre en Europe de l’Ouest à environ 6 milliards de dollars pour cette année.

Pour 2021, les prévisions portent sur une dépense de 7 201 millions d’euros, selon la Bank of America, qui envisage qu’en 2021 le groupe Vodafone sera l’opérateur qui dépense le plus en spectre, 1 515 millions d’euros; suivi de Telefónica, 1 093 millions, et BT avec 904 millions.

Le groupe Orange serait à la quatrième place, si celui prévu par Orange Belgium était inclus dans ses dépenses, ce qui au total ajouterait 534 millions d’euros de dépenses pour 2021.

Selon ces prévisions, datées de décembre, chaque opérateur dépenserait en moyenne 661 millions d’euros en 2021 et 297 millions en 2022.

Cette analyse considère la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni comme les principaux marchés en Europe.

Ni Telefónica, ni Orange, ni Vodafone n’ont voulu faire une évaluation à cet égard à la demande d’. pour ces estimations.

Parmi les enchères prévues pour 2021, on trouve celle au Royaume-Uni, à laquelle participeront Telefónica UK, Vodafone, Hutchison et BT / EE, selon le régulateur britannique du secteur Ofcom; et celle de la Suède, dont les enchères de 3,5 Ghz et 2,3 Ghz ont ouvert cette semaine.

Celui d’Espagne est également attendu, celui de la bande 700 Mhz pour le premier trimestre de l’année à un prix de départ de 1170 millions d’euros, des chiffres supérieurs à ceux calculés par les opérateurs, comme l’ont indiqué des sources de marché à . .

Parmi les enchères achevées se trouve celle en Allemagne, qui a impliqué un investissement de 6600 millions d’euros, près de 70% au-dessus des attentes, ce qui ne s’est pas produit, par exemple, avec les Français, qui s’élevaient à 2800 millions d’euros, à un prix raisonnable et conforme aux attentes des analystes.

Selon les calculs de Telefónica, la 5G nécessitera un investissement direct dans les infrastructures de plus de 6000 millions d’euros en Espagne, au-dessus des quelque 5000 que l’Europe considère qu’il sera nécessaire d’allouer dans le pays pour le déploiement de cette nouvelle technologie.

Pour chaque euro dépensé par les opérateurs dans les infrastructures 5G, 3 autres seront investis dans l’ensemble de l’écosystème qui sera généré autour de cette nouvelle technologie, comme l’a récemment évalué le président de Telefónica Espagne, Emilio Gayo.

La 5G NE SERA PAS UN MOTEUR DE REVENUS À COURT TERME

Ces investissements dans la 5G ne seront pas un moteur de revenus pour les télécoms à court terme. La Bank of America et le Credit Suisse considèrent que les opérateurs verront leur facturation augmenter en 2021 de l’ordre de 1% ou 2%, mais davantage tirée par le “ roaming ”, alors que les voyages reprendront après le covid-19 , que pour une autre circonstance.

Les répercussions sur la facturation de la 5G seront plus à moyen et long terme. De plus, cette technologie servira à consolider son leadership des télécoms.

Cependant, l’impact à long terme sera mieux perçu en 2021, étant donné que l’adoption des téléphones 5G semble être plus rapide que la 4G, selon une étude Ericsson, mentionnée par le Credit Suisse, qui estime qu’en Au cours de la quatrième année de déploiement de la 5G (entre 2022 et 2023), on estime qu’il y aura environ 1 milliard d’utilisateurs de la 5G dans le monde, un jalon qui a été atteint dans la 4G lors de la sixième année de déploiement, en 2015.

Cette vitesse est motivée par un lancement plus rapide de la 5G en Chine et par la disponibilité accrue des téléphones.

