À quel point était-il plus froid au sommet de la dernière période glaciaire? C’est une question à laquelle les scientifiques tentent de répondre depuis des décennies. Et maintenant, ils ont une nouvelle meilleure estimation: 11 degrés Fahrenheit.

C’est beaucoup, surtout si l’on considère qu’il s’agit d’une moyenne mondiale. Certaines parties de l’Amérique du Nord étaient beaucoup plus froides.

«Tout d’abord, de vastes zones du nord-est étaient complètement sous la glace. Cela aurait donc été assez froid, vous n’y vivriez pas. Mais même ici dans l’ouest, à droite, où nous n’étions pas recouverts par une calotte glaciaire, cela aurait été quelque chose comme 20 degrés Fahrenheit plus bas. «

Jessica Tierney, paléoclimatologue à l’Université de l’Arizona. Tierney et ses collègues ont passé des années à compiler des informations sur le climat de la Terre au plus fort de la dernière période glaciaire, il y a environ 20 000 ans.

«Nous n’avons évidemment pas de thermomètres pendant la période glaciaire, nous devons donc plutôt rechercher ces types d’indicateurs de remplacement.»

Un type de substitut est le plancton qui a vécu dans l’océan et s’est conservé dans les sédiments marins. Les scientifiques utilisent ces fossiles pour déduire les températures passées des océans en étudiant les changements dans la chimie de leurs coquilles et dans les types de graisses et autres composés qu’ils produisent.

Tierney et son équipe ont ensuite combiné ces données avec un modèle climatique pour donner une image complète des conditions glaciaires.

«C’est en fait une technique utilisée tous les jours dans les prévisions météorologiques. Ce qui est nouveau, c’est que nous l’utilisons pour le passé, pas pour l’avenir. Nous faisons en fait une analyse rétrospective, si vous voulez, plutôt que des prévisions. »

L’étude est dans la revue Nature.

Les résultats suggèrent que la dernière période glaciaire était beaucoup plus froide que les scientifiques ne le pensaient. Et cela compte aujourd’hui.

«La raison pour laquelle nous voulons savoir à quel point la dernière période glaciaire est froide, au-delà du fait que c’est juste une chose cool à savoir, c’est que nous pouvons réellement l’utiliser pour comprendre une quantité appelée sensibilité climatique.»

La sensibilité climatique est une mesure du réchauffement de la planète en réponse à l’augmentation des gaz à effet de serre. Dans ce cas ancien, nous savons combien les concentrations de dioxyde de carbone ont augmenté entre la dernière période glaciaire et la période préindustrielle, à partir de bulles d’air piégées dans la glace ancienne. Et maintenant, nous avons les nouveaux résultats de Tierney sur la différence de température entre les conditions glaciaires et interglaciaires. Ensemble, ces données suggèrent que les estimations bas de gamme de la sensibilité climatique – dans lesquelles les gaz à effet de serre ne provoquent pas beaucoup de réchauffement – sont peu susceptibles d’être correctes.

«Si nous avions une faible sensibilité au climat, nous serions moins inquiets, vous savez, de ce que vont faire toutes les émissions de CO2. Et donc, nous pouvons en quelque sorte exclure cette possibilité… ce n’est pas une bonne nouvelle. »

– Julia Rosen

[The above text is a transcript of this podcast.]