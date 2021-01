Un drapeau de Taiwan se dresse au National Palace Museum de Taipei, Taiwan, le vendredi 29 décembre 2017. La devise de Taiwan a augmenté de 18 pour cent en 2017, sa meilleure performance annuelle en trois décennies, en grande partie le résultat d’un affaiblissement du billet vert. Photographe: Brent Lewin / Bloomberg

(Bloomberg) – Les médias d’État chinois ont appelé à des représailles après que l’administration Trump a supprimé les restrictions vieilles de plusieurs décennies sur les interactions avec les responsables taïwanais quelques jours à peine avant la prise de fonction du président élu Joe Biden, l’une de ses plus grandes mesures à ce jour pour remodeler les relations américaines avec le Démocratie asiatique.

Le Global Times, soutenu par le Parti communiste, a averti que les actions du secrétaire d’État Michael Pompeo poussaient les plus grands pays du monde vers le conflit. Hu Xijin, rédacteur en chef du journal, a déclaré à propos de Weibo que la Chine avait «une précieuse opportunité pour la Chine continentale de donner une lourde leçon aux forces de« l’indépendance de Taiwan »» et de rétablir «un levier stratégique» dans le détroit de Taiwan. .

«Alors que Pompeo essaie de franchir la ligne rouge de Pékin sur la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, il ne devrait pas s’attendre à ce que la Chine s’assoie et ne fasse rien», a déclaré dimanche un commentaire publié dans l’agence de presse officielle Xinhua. “Ces clowns politiques seront punis pour ce qu’ils ont fait pour nuire aux intérêts fondamentaux de la Chine.”

Le ministère chinois des Affaires étrangères, qui s’oppose aux interactions officielles entre les États-Unis et Taïwan, n’a pas encore commenté les mesures de Pompeo. Il a condamné le voyage cette semaine de Kelly Craft, qui deviendra le premier ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies à se rendre à Taiwan depuis son exclusion de l’organisme mondial en 1971, qualifiant sa visite de “violation du principe d’une seule Chine” et accusant Pompeo de “mettre en scène un dernier spectacle de folie” pour “saboter les relations sino-américaines”.

Les lignes directrices américaines sur les rencontres avec les responsables taïwanais, mises à jour périodiquement, ont été mises en place après la reconnaissance de la Chine en 1979 pour distinguer les interactions avec Taiwan de celles avec les partenaires diplomatiques officiels. Ils ont exigé la permission écrite du Département d’État pour que les diplomates et le personnel militaire au-dessus d’un certain grade se rendent à Taiwan et ont limité les lieux où des réunions avec des représentants de Taiwan pouvaient avoir lieu.

“Pendant plusieurs décennies, le département d’État a créé des restrictions internes complexes pour réglementer les interactions de nos diplomates, membres du service et autres responsables avec leurs homologues taïwanais”, a déclaré Pompeo dans un communiqué samedi à Washington. «Le gouvernement des États-Unis a pris ces mesures unilatéralement, dans une tentative d’apaiser le régime communiste à Pékin. Pas plus. “

L’annonce était la dernière d’une série de mesures prises par l’administration Trump pour renforcer les liens avec Taiwan. Avant de prendre ses fonctions en janvier 2017, le président Donald Trump a accepté un appel téléphonique du président taïwanais Tsai Ing-wen et a déclaré que son soutien à la politique «Une Chine» était subordonné à l’obtention de meilleurs accords commerciaux. Bien qu’il ait par la suite approuvé la politique qui régit les relations américano-chinoises depuis des décennies, Trump a augmenté les ventes d’armes et a envoyé les plus hauts fonctionnaires depuis des décennies à visiter Taipei.

“Bien que les implications de cette annonce ne soient pas encore claires, il semble que l’intention soit de pousser les relations non officielles entre les États-Unis et Taiwan vers quelque chose de plus proche des liens officiels”, a déclaré Maggie Lewis, professeur de droit à la Seton Hall Law School, qui a beaucoup écrit sur Taïwan et Chine.

Taiwan marche sur la corde raide entre la Chine et non la Chine

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré dans un tweet qu’il était reconnaissant à Pompeo d’avoir “levé les restrictions limitant inutilement nos engagements”.

«Le partenariat plus étroit entre Taiwan et les États-Unis est fermement fondé sur nos valeurs communes, nos intérêts communs et notre conviction inébranlable en la liberté et la démocratie», a déclaré le ministre.

Le principe «Une Chine» de Pékin stipule que Taiwan et la Chine font partie de la même Chine. Bien que les États-Unis reconnaissent que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime de Chine, ils reconnaissent seulement que la RPC prétend que Taiwan fait partie de la Chine. Le gouvernement de Taiwan considère l’île comme une nation souveraine et indépendante de facto.

Pourquoi Trump élever des doutes sur “ une Chine ” est un gros problème

«Dans le meilleur des cas, l’administration Biden voit cela comme une ardoise vierge et lance un processus interne pour développer à quoi ressemble la structure et le processus d’engagement idéal entre les États-Unis et Taïwan, conformément à la relation non officielle, aux valeurs démocratiques partagées et aux avantages que la relation bilatérale apporte. », A déclaré Drew Thompson, ancien responsable du département américain de la Défense responsable de la politique de Taiwan.

L’annonce de Pompeo est l’une des nombreuses que l’administration a lancées ou renforcées dans les derniers jours de son mandat, y compris une initiative visant à punir les entreprises ayant des liens étroits avec l’armée chinoise. Il a également publié samedi une déclaration conjointe avec les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni, du Canada et de l’Australie, exprimant sa «grave préoccupation» au sujet de l’arrestation de 55 militants et politiciens à Hong Kong la semaine dernière.

Le gouvernement de Hong Kong a par la suite rejeté cette critique. La Chine a déclaré à plusieurs reprises qu’aucune autre nation n’avait le droit de s’ingérer dans ses affaires intérieures, y compris à Hong Kong.

Les États-Unis et les Alliés occidentaux sont “ préoccupés ” par les arrestations à Hong Kong

La loi sur la sécurité nationale de Hong Kong est une violation de la déclaration conjointe sino-britannique et sape le cadre «un pays, deux systèmes», selon le communiqué. La législation «a restreint les droits et libertés du peuple de Hong Kong. Il est clair que la loi sur la sécurité nationale est utilisée pour éliminer la dissidence et les opinions politiques opposées », ont déclaré les gouvernements.

Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a déclaré dimanche que les États-Unis “examinaient d’autres options pour répondre”