Le spécialiste a fait plusieurs prédictions qui se sont réalisées tout au long de 2020 (Photo: Instagram @ mhoni1)

L’année 2020 il a rempli le monde de surprises. Des événements de toutes sortes se sont déroulés au cours des 365 jours. La plupart des gens les ont vécus comme quelque chose de complètement inattendu, mais il y avait des personnages qui, avec différentes disciplines telles que astrologie, certaines prédictions ont été préparées et publiées.

C’est le cas de Mhoni Voyant, qui, à partir de fin 2019 et tout au long de 2020, ont réalisé de sombres prophéties pour le Mexique. Les visions présentées par le Cubain ont généré changements majeurs dans de nombreux aspects de la réalité.

L’une de ses principales prédictions était la Pandémie de covid-19. Le passé 28 octobre 2019, a annoncé que les gens devraient prendre soin d’eux-mêmes, car une “bactérie” serait présente dans le monde entier et affecterait une grande partie du monde.

Les tremblements de terre à Cuba et au Mexique ont été prédits par le spécialiste (Photo: Capture d’écran YouTube)

Au début 2020, 8 janvier, l’astrologue a prédit un fort tremblement de terre dans plusieurs pays, parmi lesquels il a mentionné Cuba, territoire où le 28 janvier, un tremblement de terre d’une magnitude de 7,7 degrés s’est produit sur l’échelle de Richter.

Il a prédit plus tard que aux États-Unis, il y aurait des problèmes liés à des questions raciales. Dans sa prédiction, il a mentionné que Les États-Unis entreraient dans une “phase d’attaques” et ont déclaré que “les gens prendraient les armes pour tuer plus de gens”. On ne peut que se rappeler que le passé 26 mai, dans l’état du Minnesota, deux policiers ont étouffé George Floyde à mort, Pour ce que diverses manifestations ont commencé qui s’est répandu dans une grande partie des États-Unis.

Également, Mhoni Voyant Il a également avancé que Javier «Chicharito» Hernández serait père pour la deuxième fois, et il a été accompli. Il 1 avril 2020 a annoncé que sa partenaire, Sarah Kohan, était enceinte, et des mois plus tard, etLe 5 octobre, la naissance de Nala a été annoncée, après une grossesse d’environ 40 semaines.

La séparation, la réconciliation et la grossesse de Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ont été avancées par les Cubains (Photo: Captura Televisa)

La relation de Juan de Dios Pantoja et Kimberly loaiza cela faisait également partie de leurs avancées tout au long de 2020. séparation issue d’un scandale dans lequel l’influenceur était impliqué; et deuxièmement, de son la réconciliation et sa grossesse. Les deux ont été remplis 2 décembre passé, quand Loaiza a annoncé l’arrivée de son fils.

Plus tard, il a souligné qu’après 21 juin, date à laquelle il y aurait un changement radical dans le monde, présenterait un fort tremblement de terre au Mexique, une situation devenue réalité sur 23 juin, lorsqu’un tremblement de terre de 7,7 degrés avec épicentre à Oaxaca.

Parmi ses prédictions de la politique mexicaine, avancé que au cours du mois de juin il y a eu une attaque contre un membre du cabinet. Ainsi, le 26 de ce mois, le secrétaire à la sécurité de Mexico, Omar Garcia Harfuch, a subi une attaque contre lui par le Cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG), dont il a été blessé.

Mhoni Vidente a également assuré, depuis juin, que la Russie enregistrerait le premier vaccin contre le COVID-19 (Photo: Capture d’écran)

Il a également indiqué qu’un ex-président ou ex-gouverneur serait appréhendé pour “évasion fiscale, fraude et corruption”. Compte tenu de ce dicton, le 8 juillet, César Duarte, qui dirigera le État de Chihuahua de 2010 à 2016, a été arrêté pour des crimes présumés liés à la corruption.

Ongle Vaccin russe contre COVID-19 a été annoncé par Mhoni Vidente le 10 juin 2020 pour les mois d’août ou de septembre. Situation qui s’est matérialisée sur 11 août, lorsque Vladimir Poutine a annoncé l’enregistrement de l’antigène Spoutnik V.

Dans les présages accomplis pendant la 2020, le 30 septembre, il a assuré que Diego Armando Maradona souffrirait d’une crise cardiaque à 60 ans pour une sorcellerie qu’il a faite. Bon fait, puisque eLe 25 novembre, l’ancien footballeur argentin est décédé des suites de cette même cause.

Enfin, l’astrologue cubain a affirmé que Kanye West serait candidat à la présidence des États-Unis, mais finalement Joe Biden sortirait victorieux de la course électorale au-dessus du président actuel Donald Trump.

PLUS SUR CE SUJET

Ce sont les sombres prédictions de Mhoni Vidente pour 2020

Christian Nodal sera bientôt père, a déclaré Mhoni Vidente

Mhoni Vidente: dans huit mois, il y a un divorce entre Karla Panini et Américo Garza