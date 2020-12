Amar Sejdic, de l’Impact de Montréal, et Joseman Figueroa, d’Olimpia, du Honduras, se disputent le ballon lors du match des quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf. Exploria Stadium, Orlando, Floride, États-Unis. 15 décembre 2020. CRÉDIT OBLIGÉ AUJOURD’HUI USA / Reinhold Matay

15 décembre (.) – Les Tigres UANL du Mexique et Olimpia du Honduras se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions de la Concacaf mardi après avoir éliminé New York City des États-Unis et l’Impact de Montréal du Canada, respectivement, à la fin de leur séries.

Le club de l’Universidad Autónoma de Nuevo León s’est qualifié pour le prélude de la finale avec un score global de 5-0 après avoir battu 4-0 au match retour. L’équipe mexicaine a gagné 1-0 lors de sa visite à New York en mars, avant que la pandémie de coronavirus ne l’oblige à suspendre la compétition.

Le Français André-Pierre Gignac, l’Uruguayen Leonardo Fernández, le Brésilien Rafael “Carioca” De Souza et Javier Aquino ont marqué les buts de la victoire au match retour.

Gignac a ouvert le score à la 30e minute en terminant un centre envoyé par le Colombien Luis Quiñones du côté droit.

Fernández a marqué le deuxième à la 49e minute avec un tir au talon voyant après un centre envoyé par Quiñones du secteur droit.

De Souza a marqué le troisième à la 64e avec une tête après une passe de Quiñones, et Aquino a fermé le compte à 85 quand il a frappé le ballon près du poteau droit avec un tir dans la surface.

De cette façon, les Tigres affronteront Olimpia en demi-finale, qui avait déjà avancé malgré sa défaite 1-0 contre l’Impact de Montréal, mais leur victoire 2-1 en tant que visiteur lors du match aller qui a été joué en mars leur a donné la passe. .

Dans le match qui a clôturé la série, l’Impact de Montréal a marqué le seul but à la 57e minute grâce à l’Allemand Amar Sejdic, qui a défini avec un tir de l’extérieur de la surface après un faible rebond défensif.

Mercredi, l’autre série sera définie lorsque les Mexicains America et Cruz Azul affronteront respectivement les Américains Atlanta et Los Angeles.

Les “Eagles” d’Amérique ont remporté le match aller 3-0, tandis que Cruz Azul et Los Angeles n’ont pas pu jouer le premier match en raison de la suspension du tournoi.

La Concacaf a annoncé en novembre que la phase finale de la Ligue des champions se jouerait au stade Exploria d’Orlando, en Floride, aux États-Unis, après la suspension de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus qui a laissé plus de 71 millions de personnes. infectés et plus de 1 600 000 décès dans le monde.

Les demi-finales se joueront le 19 décembre et la finale se jouera trois jours plus tard.

(Rapport de Carlos Calvo Pacheco à Mexico)