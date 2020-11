Les Tigres de Licey n’auront pas d’activité au moins avant lundi, après qu’une dizaine de cas de coronavirus ont été confirmés dans l’équipe au cours des 48 dernières heures, ont annoncé vendredi le ministère de la Santé publique et la Ligue dominicaine de baseball.

Le premier des trois matchs des Tigres reportés a eu lieu vendredi, lorsqu’ils ont dû affronter les Gigantes del Cibao. Les deux autres matchs de la journée se sont déroulés normalement. Les cas positifs de coronavirus correspondent à la fois aux joueurs de baseball et aux membres du staff technique.

Le président de l’équipe, Domingo Pichardo, a exprimé par une déclaration qu’il respectait la disposition des autorités sanitaires et de la ligue. Il a ajouté que, pour la sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel des équipes, les protocoles établis par le ministère de la Santé publique de la République dominicaine seront appliqués, et a annoncé que le Licey rejoindrait la compétition si les tests prévus dimanche ne se manifestent pas. des cas plus positifs.

À La Romana, Robel Garcia a frappé un simple RBI à deux points en quatrième manche pour donner aux Águilas Cibaeñas une victoire 2-1 sur les Toros del Este.

Marcos Diplan (1-0) a accordé un point et un coup sûr dans son soulagement en trois manches pour marquer la victoire. Le revers est allé au record de Raúl Valdes (0-1), bien qu’il n’ait concédé que deux scores et quatre coups sûrs en cinq manches.

À Saint-Domingue, les Leones del Escogido ont attaqué tôt avec trois touchés dans les deux premières manches, en route vers une victoire 4-1 sur les Estrellas Orientales.

Otto López avait une fiche de 4-2 avec deux points marqués, Wander Franco avait deux coups sûrs avec un RBI et Tres Barrera avait également deux coups sûrs avec un RBI.

Travis Radke (1-0) a retiré le seul frappeur qu’il a affronté dans son soulagement mais a remporté la victoire. Le revers est allé à Evan MacLane (0-1), puni de deux touchés et quatre coups sûrs en une seule manche.

En début de saison, Leones mène le classement avec une fiche de 3-2, suivi par Tigres (2-1), Gigantes (2-2), Águilas (2-3), Toros (1-1) et Étoiles (1-2).

___

MEXIQUE

Los Algodoneros de Guasave a déchaîné une attaque de 15 coups sûrs en route vers une victoire de 13-2 contre les Sultanes de Monterrey dans l’activité de la Ligue mexicaine du Pacifique.

Le Cubain Erisbel Arruebarrena est allé 3 en 3 avec deux circuits, trois points produits et trois autres marqués pour se démarquer dans l’attaque des Algodoneros. Carlos Garzón est allé 2-2 avec deux points produits, Arturo Rodríguez a conduit en deux points avec un double pincé et Leo Germán a réalisé deux autres points avec un triple pour les vainqueurs.

Alberto Leyva (1-1) a retiré deux manches parfaites en relève pour remporter la victoire, tandis que la défaite est revenue à Daniel Cruz (0-4) en abandonnant trois apparitions au marbre et six coups sûrs en trois manches et un. troisième.

À Navojoa, les Mayos ont attaqué avec six points à l’appui d’un début brillant de Raúl Carrillo et ont battu les Tomateros de Culiacán 7-3.

Carrillo (1-3) a terminé sept puissantes manches blanches en seulement trois coups sûrs pour remporter la victoire. La recrue Manuel Espinoza (0-1) a pris la perte après avoir concédé sept points et cinq coups sûrs en un 1/3 de manche.

Omar Renteria avait une fiche de 3-2 avec un double et quatre points produits et Asael Sánchez est allé 4-2 avec un circuit et deux points produits pour mener l’attaque des vainqueurs.

À Hermosillo, Fernando Pérez a connecté 4-2 avec un circuit et trois points produits, Norberto Obeso a contribué un triple RBI d’un autre et Naranjeros a fermé les Charros de Jalisco 6-0.

Javier Assad (1-1) a lancé 5 2/3 manches sur un deux frappeurs pour gagner le match, et Manuel Flores (1-4) l’a perdu après avoir accordé six touchés et neuf coups sûrs en cinq manches.

À Mazatlán, Ricky Álvarez a frappé un doublé RBI d’un point et Maxwell León a conduit un de plus avec un simple et les Venados ont battu Los Mochis Cañeros 7-4.

Le relève Roberto Espinosa (2-0) a gagné avec une manche vierge avec deux supporters et Darel Torres a perdu (0-2), puni de trois points en un chapitre.

Avec cinq matchs à jouer au premier tour, Obregón reste en tête du circuit avec un bilan de 17-6, suivi par Hermosillo (14-7), Monterrey (12-9), Culiacán (13-11), Mexicali (11- 12), Jalisco (11-13), Guasave (10-12), Mazatlán (9-14), Los Mochis (8-15) et Navojoa (9-15).