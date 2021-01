Santiago Montenegro, président d’Asofondos. / (Colprensa – Álvaro Tavera)

Asofondos a rapporté qu’en 2020, Les Colombiens ont retiré un total de 6,2 milliards de dollars d’indemnités de départ, principalement à cause de la pandémie. Ceci si l’on tient compte du fait que, selon le rapport, plus d’un tiers de l’argent a été utilisé avec des arguments pour la résiliation du contrat et la nouvelle cause d’urgence activée dans le pays, qui est une baisse des revenus.

Selon les données fournies par Colfondos, Porvenir, Protección et Skandia, au moins 1,5 million de personnes en Colombie ont eu recours aux allocations de chômage à ces deux fins. En ce sens, l’association qui regroupe des fonds privés a expliqué que la résiliation du contrat était le seul élément à avoir progressé par rapport à 2019, passant de 2,05 milliards de dollars sur cette période, à 2,2 milliards de dollars l’an dernier, ce qui signifie un saut de 7 pour cent.

plus loin, 355,8 milliards de dollars étaient sous la nouvelle cause susmentionnée, cela ne s’applique qu’aux travailleurs qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de la crise économique dérivée du covid-19. De ce point de vue, le président d’Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo, a expliqué que «ce que l’équilibre nous montre, c’est que les licenciements ont effectivement rempli leur fonction première: protéger le travailleur contre les aléas du travail.

En revanche, le rapport révèle également qu’en 2020 les usages liés au logement et à l’éducation ont eu l’effet de levier du chômage puisque, dans le premier cas, les retraits ont atteint près de 3 milliards de dollars, tandis que dans le second, ils s’élevaient à au moins environ 489 milliards de dollars. Bien qu’il s’agisse de sommes clairement élevées, elles représentent une diminution de 5,6 et 18% respectivement.

Il ne faut pas oublier qu’il existe d’autres utilisations autorisées, telles que l’achat d’actions, le paiement du service militaire et le remplacement de l’employeur. Ces éléments, moins connus et donc «moins pertinents» selon Asofondos, contribué les 139 milliards de dollars restants.

Pour sa part, et bien que la Caisse nationale d’épargne n’ait pas publié les chiffres officiels de clôture pour 2020, on sait qu’au moins jusqu’à la fin mai de l’année dernière, un total de 1 788 330 Colombiens ont retiré une somme de 936 410 millions de dollars.

Sans compter les fonds publics, Asofondos a rapporté qu’à cette époque en Colombie, plus de 10 millions de travailleurs, dont la majorité a des revenus entre 1 et 2 fois le salaire minimum, ont une économie de chômage qui atteint 20 milliards de dollars. “En particulier, plus de 8,5 millions de personnes sont affiliées à des fonds de pension et d’indemnités de départ, et leurs économies y s’élèvent à 14,7 milliards de dollars.”

Le chiffre devrait augmenter dans les prochains jours, les entreprises colombiennes se préparant actuellement à confier à leurs travailleurs, dans leurs fonds respectifs, l’indemnité de départ pour ce qu’ils ont travaillé pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, ce qui doit être égal à un salaire mensuel s’ils ont exercé des fonctions pendant les 12 mois, ou à la proportion de celle-ci en fonction du temps travaillé.

De plus, il y a les intérêts que l’employeur confie directement aux travailleurs, et équivalant à 12% de la valeur obtenue par le concept d’indemnité de départ Au cours de l’année écoulée.

Sur ces questions, il y a toujours des inquiétudes, car 64 pour cent des entrepreneurs des MPME ont déclaré cette semaine à l’Association colombienne des micro, petites et moyennes entreprises (Acopi) que, actuellement, ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour payer l’indemnité de départ de leurs travailleurs. De même, 60% ont déclaré ne pas avoir de boîte pour l’annulation des intérêts sur cette prestation.

Pour résoudre la situation, 50% des entrepreneurs ont envisagé de contracter des prêts bancaires pour se conformer à l’obligation, tandis que 27% envisagent des prêts à des tiers, 15 pour cent l’injection de capital des partenaires et 8 pour cent le prêt des fournisseurs.

