Les travailleurs et les étudiants participent à une manifestation contre les politiques sociales et économiques du président colombien Iván Duque à Bogotá, Colombie, le 19 novembre 2020.

BOGOTÁ, 19 novembre (.) – Des milliers de travailleurs et d’étudiants ont protesté jeudi contre les politiques économiques et sociales du président Iván Duque, dans une nouvelle manifestation pour exiger des revendications en matière de santé, d’éducation et d’emploi malgré les restrictions toujours en vigueur en raison de la pandémie de COVID-19[FEMININE

Dans les principales villes du pays, les manifestants ont défilé pacifiquement et ont tenté de respecter les exigences du port de masques, de se distancer et de l’interdiction des foules pour empêcher la propagation du coronavirus, au quatrième jour de protestation depuis la levée de la quarantaine fin août. qui régnait depuis mars.

Le COVID-19 a jusqu’à présent laissé plus de 1,2 million de personnes infectées et 34563 morts dans le pays sud-américain de 50 millions d’habitants, qui entre le 21 novembre et la mi-décembre de l’année dernière a fait face à plusieurs manifestations et trois grèves qui ils ont été suspendus pour les vacances de Noël et du Nouvel An.

“C’est un gouvernement qui ne dialogue ni ne négocie et qui nous conduit à maintenir la mobilisation. C’est un président qui est sourd, aveugle et muet face aux autres opinions”, le président de l’Unité centrale des travailleurs (CUT ), Diógenes Orjuela.

Le dirigeant syndical a révélé que les revendications du gouvernement comprennent l’amélioration de la couverture sanitaire, l’éducation, un revenu de base pour les chômeurs et les pauvres qui ne reçoivent pas de pension, en plus de sauver les petites entreprises.

“Tant que l’attitude du gouvernement de pas de dialogue, pas de négociation, est maintenue, les mobilisations se poursuivront dans tout le pays”, a déclaré Orjuela lors de l’annonce de nouvelles manifestations pour décembre et l’année prochaine.

La mort en septembre d’un citoyen dans le cadre d’une procédure policière et la vague de manifestations qui a éclaté à Bogotá et dans la ville voisine de Soacha dans laquelle 13 personnes sont mortes, ajoutées aux récents massacres et crimes de dirigeants sociaux, ont donné un autre motif des manifestants.

Les manifestations largement pacifiques de l’année dernière se sont terminées par des troubles dans les premiers jours, avec des pillages de magasins et des attaques par des hommes cagoulés contre les transports publics et les gares routières, ce qui a conduit le gouvernement à décréter un couvre-feu à Bogota et à Cali.

Lors d’un affrontement qui a eu lieu dans la capitale colombienne en novembre de l’année dernière, le jeune Dilan Cruz est décédé, qui a été touché à la tête par un projectile de gaz lacrymogène tiré par un policier et est devenu un symbole des manifestations.

Mais les manifestations de jeudi se sont déroulées pacifiquement dans les villes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla et Bucaramanga, selon les organisateurs.

Les pluies qui ont frappé la Colombie jeudi ont provoqué la désintégration de la manifestation et la concentration à Bogotá.

(Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Nelson Bocanegra)