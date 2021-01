Deux ouvriers d’une entreprise privée travaillent aujourd’hui à la construction d’un pont, à Tegucigalpa (Honduras). . / Gustavo Amador

Tegucigalpa, 8 janvier . .- Les travailleurs honduriens sauront d’ici deux semaines s’ils recevront une augmentation du salaire minimum, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier, mais leur discussion avec l’entreprise privée et le gouvernement a retardé pour la pandémie de covid-19 et les tempêtes tropicales Eta et Iota.

À cet égard, le directeur exécutif du Conseil hondurien de l’entreprise privée (Cohep), Armando Urtecho, a déclaré à Efe ce vendredi que la discussion débutera lorsqu’un rapport sera connu qui sera présenté par l’Institut national de statistique (Ine), la Banque centrale de Honduras et une étude actualisée sur le panier alimentaire de base.

Il a ajouté que Cohep prépare “un document à mettre sur la table”, vers le 20, sur la base des effets causés par la pandémie de covid-19 qui a commencé à se propager en mars 2020, et la suspension de la contrats de travail individuels.

La Cohep exposera également dans le même document les effets que les entreprises du nord et du sud du pays ont eu, après le passage dévastateur des tempêtes tropicales Eta et Iota, qui ont porté un nouveau coup à la fragile économie hondurienne.

<< Nous espérons que les chiffres de la Banque centrale et de l'Institut national des statistiques nous montreront comment l'économie est en général, puis nous ferons une déclaration aux travailleurs le 20, environ, après avoir entendu ce que le gouvernement dit le 18 "A souligné Urtecho.

Il a également souligné que seule la pandémie de covid-19 a laissé quelque 600 000 personnes suspendues de leur emploi et qu’il se peut que certaines d’entre elles aient déjà été réintégrées parce que de nombreuses activités économiques ont été ouvertes il y a plusieurs mois.

LES MICROS ET LES PETITES ENTREPRISES ADUENT QU’ILS NE PEUVENT AUGMENTER LES SALAIRES

Efe a connu des micros et des petites entreprises qui prétendent ne pas pouvoir assumer une augmentation du salaire minimum parce que la pandémie de covid-19 et les deux tempêtes tropicales en ont laissé beaucoup en ruine totale, dans le pire des cas.

“J’avais un petit hôtel à San Pedro Sula qui, avec l’effort que nous avons ouvert avec ma famille il y a dix ans, nous fonctionnions avec 16 employés, mais en raison des malheurs de la pandémie et des tempêtes Iota et Eta, nous avons fermé”, a déclaré Amanda à Efe à Tegucigalpa aujourd’hui. Padilla, son propriétaire.

Il a ajouté que pour faire face aux dettes qu’il avait avec une banque, “maintenant nous lui remettons l’hôtel parce que c’est la seule chose que nous devons lui payer”, et que, “malgré toutes les mauvaises choses, au moins nous nous retrouverons sans dette”.

Dans d’autres cas, de nombreux micro, petits et moyens entrepreneurs ont réduit le nombre d’employés en 2020 en raison de la crise économique causée en principe par le covid-19.

LES TRAVAILLEURS CROIENT QU’IL Y A DES ENTREPRISES POUVANT AUGMENTER LE SALAIRE

Les travailleurs honduriens organisés reconnaissent que la tragédie de la pandémie et les dégâts causés par les tempêtes Eta et Iota, ont représenté un coup dur pour l’économie de tous les secteurs du pays, mais considèrent qu’il existe de grandes entreprises qui peuvent payer cette année une augmentation de salaire minimum, même s’il n’est pas celui souhaité.

José Luis Baquedano, directeur de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (Cuth), estime que “le salaire minimum doit être augmenté pour se conformer à la loi”, tout en reconnaissant que toute l’économie du pays a été gravement affectée.

Baquedano estime également qu’en raison de la situation difficile que traverse le pays, les attentes d’une augmentation du salaire minimum sont très faibles pour les travailleurs et que le gouvernement doit trouver un moyen de récupérer les emplois perdus en 2020 en raison de la pandémie de covid-19 et les deux tempêtes tropicales.

La Commission nationale du salaire minimum pour se renseigner sur une éventuelle augmentation de salaire a prêté serment le 28 décembre et doit se résoudre dans les deux semaines à partir des indicateurs soulevés à la table des négociations avec les entreprises privées et la classe ouvrière.

Armando Urtecho a indiqué que la dernière augmentation du salaire minimum hondurien était de 7%, après un accord semestriel pour la période 2019-2020, sur la base de l’inflation accumulée et projetée pour 2020.

En moyenne, le salaire minimum au Honduras est d’environ 10 000 lempiras (environ 412 dollars).