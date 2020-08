Les travailleuses du sexe et autres créateurs de contenu qui utilisent la plate-forme OnlyFans pour soutenir leurs moyens de subsistance blâment désormais l’actrice Bella Thorne pour les modifications des conditions de service qui incluent des plafonds de paiement et des suspensions.

Les changements sont intervenus après qu’un certain nombre de personnes auraient demandé un remboursement lorsque Thorne a facturé 200 $ pour une photo «nue» où elle n’était pas nue, selon le Los Angeles Times. Thorne, qui a publié sur ses propres comptes qu’elle n’offrait pas de nudité, a déclaré au Times que la capture d’écran alléguant que l’offre circulant sur les réseaux sociaux était falsifiée.

Les créateurs de contenu affirment que le service d’abonnement a par la suite imposé des plafonds de paiement de 50 $ sur les publications à la carte et une suspension des paiements qui obligerait certains créateurs internationaux à attendre 30 jours pour recevoir leur argent.

Les utilisateurs de OnlyFans qui gagnent une partie importante de leurs revenus sur la plate-forme blâment Thorne pour les politiques nouvellement mises en œuvre limitant désormais leur capacité à gagner de l’argent.

L’ancienne star de Disney, âgée de 22 ans, a gagné 1 million de dollars lors de sa première journée sur le service, selon Variety.

OnlyFans a déclaré dans un communiqué à NBC News que les changements n’étaient pas basés sur un seul utilisateur et qu’il visait à fournir la meilleure plateforme possible pour sa communauté.

« Les limites de transaction sont fixées pour aider à éviter les dépenses excessives et pour permettre à nos utilisateurs de continuer à utiliser le site en toute sécurité », indique le communiqué. « Nous apprécions tous les commentaires reçus depuis que ce changement a été mis en œuvre et nous continuerons de revoir ces limites. »

Thorne a publié une série de tweets samedi pour s’excuser si elle avait eu un impact sur la capacité des travailleuses du sexe à gagner de l’argent. L’actrice et réalisatrice a déclaré qu’elle avait uniquement l’intention de normaliser le travail du sexe et a l’intention de parler avec la plate-forme OnlyFans des nouvelles restrictions.

«Je voulais attirer l’attention sur le site, plus il y avait de personnes sur le site, plus il y avait de chances de normaliser les stigmates, et en essayant de faire cela, je vous ai blessé», a déclaré Thorne.

Thorne a déclaré au magazine PAPER qu’elle était en train de réaliser un documentaire sur son expérience sur OnlyFans avec Sean Baker, scénariste et réalisateur des films acclamés par la critique «The Florida Project» et «Tangerine». Baker a publié vendredi une déclaration niant toute implication, affirmant qu’il n’avait discuté d’une «collaboration possible» avec Thorne que dans un «avenir lointain» et lui a conseillé de consulter d’abord les travailleuses du sexe.

«Je suis un allié et j’ai littéralement consacré ma carrière à raconter des histoires qui éliminent la stigmatisation et normalisent les modes de vie qui sont attaqués», a déclaré Baker. «Je ne ferais jamais rien qui puisse blesser la communauté.»

OnlyFans n’est pas seulement une plate-forme pour les travailleuses du sexe, offrant à un large éventail de créateurs la possibilité de vendre du contenu aux abonnés, mais le service a acquis la réputation d’offrir un moyen sûr pour les travailleuses du sexe de gagner de l’argent.

Les critiques qui blâment Thorne pour les nouveaux changements ont accusé l’actrice d’avoir escroqué ses abonnés et de blesser les créateurs qui utilisent la plate-forme comme principale source de revenus.

«J’ai finalement été rattrapé par Bella Thorne / Only Fans, et une star blanche de Disney et toujours * travaillant * actrice f —— une plate-forme qui permettait aux travailleuses du sexe de gagner en toute sécurité et avec autonomie est fondamentalement LE cliché de WW cooptant des espaces pour les marginalisés au nom de l’autonomisation », a écrit un utilisateur de Twitter.

D’autres utilisateurs qui ont des liens vers des comptes OnlyFans et s’identifient comme travailleurs du sexe ont également répondu sur Twitter, déclarant à quel point ils étaient frustrés par le fait que Thorne rejoigne le site et apportent potentiellement des changements massifs alors que tant de personnes dans la communauté en dépendent.

« Le problème avec Bella Thorne qui profite de OF est qu’elle n’est pas une travailleuse du sexe et qu’elle n’a pas besoin de se tourner vers ce site pour se permettre de vivre alors que beaucoup d’entre nous comptent sur cet argent et qu’elle est totalement f —– nous pour influence pour son nouveau film merdique sur le travail du sexe quand elle n’a aucune idée f —– », a écrit un utilisateur.

Un autre utilisateur, qui utilise le nom d’utilisateur missscarletthxo, a affirmé que des milliers de personnes pourraient souffrir de ce que beaucoup considèrent comme des répercussions sur le comportement de Thorne.

« Je suis sûr que c’est une gentille dame, mais cela n’enlève rien au fait que des MILLIONS d’entre nous sont maintenant foutus. Les mères qui comptaient sur cette semaine paient pour nourrir leurs enfants, les DADS cherchant à gagner un peu plus pour sa famille, « a tweeté missscarletthxo. « maintenant à cause de son arnaque / » erreur « .. DES MILLIERS en souffriront. »

Rebecca Madison, une travailleuse du sexe de Vancouver, au Canada, qui travaille dans l’industrie depuis 15 ans, a déclaré à NBC News qu’elle gagnait tous ses revenus sur OnlyFans pendant la pandémie de coronavirus après avoir perdu son emploi «traditionnel». Elle a pu vivre confortablement de son seul revenu du site jusqu’à présent, mais cela pourrait changer bientôt.

« Beaucoup de créateurs ne facturent que cinq, 10 ou 20 dollars pour envoyer tout un tas de vidéos à leurs fans et espèrent que certains d’entre eux l’achèteront », a déclaré Madison. « Mais cela ne fonctionne vraiment que si vous avez des milliers ou des centaines de fans, et personnellement je n’ai pas des centaines de fans. Donc je ne serais peut-être pas à l’aise de facturer un montant plus élevé. »

Pour beaucoup de personnes dans la situation de Madison, il a fallu du temps pour développer une suite sur OnlyFans après avoir travaillé en personne pendant des années. Elle a déclaré à NBC News que le site Web n’avait donné aucun avis aux créateurs sur les changements, ce qui fait mal à tant d’entre eux vivant de chèque de paie en chèque de paie.

«Je pense qu’il est très important de noter que cela affecte particulièrement les travailleuses du sexe qui sont déjà les plus marginalisées et qui ont plus de mal pendant la pandémie», a déclaré Madison. «Donc les travailleuses du sexe noires, les travailleuses du sexe autochtones, les travailleuses du sexe queer, les travailleuses du sexe trans. Tous ceux qui luttaient déjà.

Madison estime que les excuses de Thorne ne font pas grand-chose pour corriger la situation et se demande si son incursion dans la plate-forme OnlyFans n’était qu’un coup de publicité pour attirer l’attention.

« De mon point de vue, elle a vraiment fait la lumière sur le travail du sexe en ligne et en a fait une sorte de blague et n’a vraiment pas pris au sérieux le fait que c’est ainsi que les gens survivent, en particulier pendant une pandémie », a déclaré Madison.

Erika Heidewald, créatrice d’OnlyFans et utilisatrice de Twitter, a publié un fil de discussion sur Twitter expliquant le préjudice causé aux travailleuses du sexe avec les changements signalés. Heidewald a détaillé comment la plate-forme peut perdre de l’argent en frais de traitement pour les remboursements, qui sont fournis si les utilisateurs sont victimes d’une arnaque, et comment les modifications visant à protéger la plate-forme nuisent à leur tour aux créateurs.

«Auparavant, les fonds que vous gagniez sur OF n’étaient en attente que pendant une semaine, de sorte que la plupart des créateurs étaient payés au moins une fois par semaine», a écrit Heidewald. «Imaginez passer soudainement d’un chèque de paie hebdomadaire à un chèque de paie mensuel. C’est ce qui arrive à 450 000 créateurs de contenu. »

Le nouveau plafond de 50 $ sur les publications s’élève à environ 30 $ pour les créateurs après les frais de plate-forme et les taxes, alors que les travailleurs pouvaient auparavant facturer 150 à 200 $, a déclaré Heidewald. Cela se traduit par une réduction de salaire massive et seulement un jour de paie mensuel.

« Maintenant, beaucoup de gens ne se soucient fondamentalement pas de cette situation difficile parce que vous ne vous souciez pas de la vie et des moyens de subsistance des travailleuses du sexe », a déclaré Heidewald. « Et pourtant, vous voulez toujours voir du porno, vous ne croyez tout simplement pas que les gens qui le créent méritent de survivre. »

Heidewald a déclaré à NBC News qu’elle avait déménagé à Los Angeles pour travailler en tant qu’actrice et musicienne, mais qu’elle en avait trouvé beaucoup dans ses réseaux personnels tirant de bons revenus d’OnlyFans. Elle a décrit son contenu sur le site Web comme des photos obscènes et sexy, et a constaté que plus elle se concentrait sur OnlyFans plutôt que sur ses autres emplois, elle était capable de vivre plus confortablement et de moins s’inquiéter du loyer.

Elle a déclaré à NBC News que les nouveaux changements, dont les créateurs n’avaient reçu aucun avertissement, l’avaient paniquée. En particulier, elle s’inquiétait de la suspension de transfert de 30 jours.

« J’étais paniqué, comme définitivement paniqué et vraiment bouleversé, vous savez, vraiment en colère contre quelqu’un pour juste comme entrer sans réfléchir et nuire à ma capacité à gagner de l’argent comme ça », a déclaré Heidewald. « Mais oui, j’avais aussi juste peur parce que, OK, je ne sais pas quand mon argent sera disponible avant de devoir payer le loyer. »

Heidewald a déclaré que, étant donné que de nombreux créateurs d’OnlyFans ont des difficultés avec la plate-forme, ils retirent souvent leur argent dès que possible au cas où leurs comptes seraient gelés ou supprimés.

Bien que OnlyFans ait déclaré que les nouvelles politiques n’avaient pas été mises en œuvre à la suite d’un seul utilisateur, Heidewald reste sceptique en raison du timing. Même si la plate-forme envisageait les changements, cela semble probablement accéléré par l’incident présumé de Thorne, a déclaré Heidewald à NBC News.

« Je suis sûr qu’elle n’est pas venue, » Ouais, je vais gâcher les choses pour les travailleuses du sexe « », a déclaré Heidewald. « Mais vous n’avez pas besoin d’avoir cette attitude pour venir gâcher les choses pour les travailleuses du sexe parce qu’en réalité, elle n’est pas personnelle, ne pense pas aux gens qui gagnent leur vie sur ce site et comment elle pourrait les affecter. Mais aussi, elle n’a jamais parlé aux gens. Elle n’a jamais fait de recherche. «

Si et quand plus de célébrités décident de rejoindre OnlyFans, Heidewald espère que cela se produira d’une manière qui ne poussera pas les travailleuses du sexe à quitter la plate-forme, comme lorsque la pornographie avait été interdite de la plate-forme Tumblr des années plus tôt.

« C’est juste une chose qui arrive. Et donc les gens voient que cela se passe avec OnlyFans », a déclaré Heidewald. « Et je pense que c’est vraiment dommage parce que cela ne fait qu’ajouter à cette idée que certains divertissements sont légitimes, d’autres non. »

CORRECTION (30 août 2020, 16 h 50 HE): Une version antérieure de l’article était erronée lorsque l’utilisateur de OnlyFans Rebecca Madison a commencé à utiliser la plate-forme. Elle a commencé à utiliser OnlyFans avant la pandémie de coronavirus, pas après le début de la pandémie.