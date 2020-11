Le Sporting Kansas City a battu dimanche les tremblements de terre de San Jose de l’entraîneur argentin Matías Almeyda lors du premier tour des éliminatoires de la MLS lors d’une séance de tirs au but au cours de laquelle le gardien Tim Melia a sauvé trois pénalités maximales.

À la fin d’un match dramatique qui s’est terminé 3-3, la gardienne américaine Melia a scellé la passe de Kansas City en arrêtant les trois terrains de Earthquakes, lancés par le Mexicain Oswaldo Alanís, l’Américain Jackson Yueill et l’Argentin Cristian Espinoza.

Dans le temps réglementaire, Kansas City a marqué grâce au Hondurien Roger Espinoza à la 4e minute, à l’Espagnol Ilie Sánchez (47) et à l’Américain Busio (90 + 1) tandis que le Mexicain Carlos Fierro (22) a vu le but de Earthquakes , et les Américains Shea Salinas (34) et Chris Wondolowski (90 + 7).

Sans leur personnage mexicain Alan Pulido en raison d’une blessure, Kansas City a pris les devants au début du tableau d’affichage avec une tête d’Espinoza juste à côté d’un corner.

Avant la pause, les tremblements de terre ont réussi à renverser la vapeur avec les cibles de Salinas et Fierro, qui ont frappé un but vide après plusieurs rebonds dans la zone rivale.

La seconde mi-temps venait de commencer, Sánchez portait le score à 2-2 en terminant un corner au second poteau.

Dans un temps d’arrêt mouvementé, Busio, 18 ans, a porté le score à 3-2, ce qui semblait donner la qualification à Kansas City, mais à 90 + 7, le vétéran Chris Wondolowski a reporté la célébration du Sporting en envoyant le match en prolongation.

Après la fin des prolongations sans but, le gardien de but Tim Melia était le héros des tirs au but, déclenchant la célébration des spectateurs qui occupaient partiellement les gradins du Children’s Mercy Park de Kansas City.

Le Sporting disputera la demi-finale de la conférence Ouest contre le vainqueur du croisement entre Minnesota United et Colorado Rapids, qui se joue également ce dimanche.

Les Earthquakes, pour leur part, disent au revoir au championnat après avoir terminé huitièmes de la saison régulière de l’Ouest, au premier classement éliminatoire depuis qu’Almeyda a repris l’équipe lors de la campagne 2019.

Tirs au but:

Sporting Kansas City: Johnny Russell (but), Ilie Sánchez (but), Khiry Shelton (but)

Tremblements de terre de San Jose: Oswaldo Alanís (enregistrer), Jackson Yueill (enregistrer), Cristian Espinoza (enregistrer)

– Programme du premier tour des playoffs en MLS

Conférence Est:

Samedi 21 novembre

Orlando City SC face au New York FC 6-5 aux tirs au but (1-1)

Columbus Crew bat les Red Bulls de New York 3-2

Mardi 24 novembre

Toronto FC – Nashville SC

Union de Philadelphie – Révolution de la Nouvelle-Angleterre

Conférence occidentale:

Dimanche 22 novembre

Sporting Kansas City – Séismes de San José 3-0 aux tirs au but (3-3)

Minnesota United – Rapids du Colorado

Portland Timbers – FC Dallas

Mardi 24 novembre

Sounders de Seattle – Los Angeles FC

gbv / cl