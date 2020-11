Sampdoria 4-1 Napoli: dernier match de Diego Maradona avec le maillot de l’équipe napolitaine

Diego Armando Maradona Ce n’est pas simplement une autre personne pour le peuple napolitain, ce qui a été démontré ces dernières heures. Après avoir créé des autels de fortune pour dire au revoir au “ 10 ”, un grand groupe de tifosi de Naples s’est réuni à proximité du stade San Paolo avec des fusées éclairantes et des feux d’artifice pour honorer leur idole à l’approche de la victoire contre HNK Rijeka pour le Ligue Europa.

«Diego n’est pas celui qui a remporté deux titres, la Coupe UEFA à Naples. Diego est la fierté de cette ville. Il portait le maillot numéro 10, il n’était pas qu’un joueur. Il a fait rêver toute une ville. De nombreux garçons sont nommés Diego en son honneur. Je ne sais pas si San Gennaro ou Diego est plus important», A souligné Gennaro Gattuso, entraîneur de Naples, après le match. Pour prendre la dimension des paroles de l’ancien Milan, San Gennaro est le saint patron de la ville. Pelusa est considérée comme une espèce de Dieu pour les fans de l’institution. Il les a emmenés au sommet de la Serie A, pour se battre au corps à corps avec les «puissants» du Nord.

Pendant son temps avec l’équipe du Sud, le champion du monde au Mexique 86 a mis sur pied une véritable révolution et a remporté deux Scudettos, une Coupe UEFA, une Coupe d’Italie et une Super Coupe d’Italie. Son dernier match à l’institution était le 24 mars 1991, lors d’une défaite 4-1 contre la Sampdoria. Toninho Cerezo, Gianluca Vialli – à deux reprises – et Attilio Lombardo ont été les auteurs de buts pour les Génois. Maradona a réduit une pénalité pour la visite.

Le 24 mars 1991, au stade Luigi Ferraris, c’était la dernière performance de Diego Maradona avec le maillot Napoli. Ce maillot est actuellement détenu par Roberto Mancini, actuel entraîneur de l’équipe nationale italienne

Dans une interview avec Corriere dello Sport, Roberto Mancini, multi-champion avec la Sampdoria et la Lazio et actuel entraîneur de l’équipe nationale italienne, Il a dit qu’il était la personne qui chérissait la dernière chemise utilisée par Maradona pendant son séjour à Naples.

«Je n’oublierai jamais une journée aussi excitante, surtout maintenant. Ce dimanche-là, Maradona est venue au vestiaire et Je n’avais pas marqué mais il m’a donné sa chemise. Le dernier de Naples, qui est rouge », a avoué le stratège du Nazionale. Et puis il a ajouté: «Il a immédiatement écrit une dédicace pour mon fils Filippo. Je le garde toujours avec fierté et passion “. Mancini ce jour-là était un partant de l’équipe gagnante.

Sans le savoir, c’était l’adieu de Maradona. Ensuite, il a été testé positif dans un contrôle antidopage, ce qui l’a éloigné du tribunal pendant plusieurs mois. Après quelques négociations tronquées avec l’Olympique de Marsella, les anciens Argentinos Juniors et Boca débarquent à Séville en Espagne.

Mancini a également raconté comment il avait découvert la triste nouvelle qui a secoué le monde entier. “Quand j’ai lu sur mon portable que Diego était mort, j’ai immédiatement pensé aux fausses nouvelles, comme cela est probablement arrivé à beaucoup d’entre nous.. Puis j’ai vu combien de nouvelles venaient du monde entier et j’ai réalisé que tout était vrai. Incrédule et dans la douleur, je me tenais devant la télévision. Je ne me rends toujours pas compte que Maradona est partie. Un dieu du football, un immortel, comme Mohamed Ali et Kobe Bryant ».

Dans une autre partie de l’interview, l’entraîneur italien a raconté une anecdote qui montre que le natif de Villa Fiorito, en plus d’être un animal compétitif sur le terrain, était également un bon perdant. L’année précédente, le 18 novembre 1990, les Génois l’emportaient par 4 contre 1 à San Paolo (Luigi De Magistris, maire de la ville, proposa que le stade soit rebaptisé Diego Armando Maradona) et l’Argentin s’approcha du Visite des vestiaires pour féliciter ses adversaires: «Il a félicité tout le monde car il était un vrai champion, qui savait reconnaître la valeur de ses adversaires. Napoli avait déjà compris que nous serions les rivaux les plus durs pour défendre le titre », se souvient-il.

Massimo Vignati avec la botte gauche de Diego Armando Maradona avec laquelle il a marqué son doublé contre la Belgique en demi-finale de la Coupe du monde au Mexique en 1986 (.)

Mancini n’est pas la seule personne en Italie à posséder certains des trésors les plus précieux des Dix. Au début de cette année, l’histoire de Massimo Vignati, propriétaire d’un musée qui n’apparaît sur aucune carte touristique de la ville. Dans le sous-sol d’un bâtiment normal et courant de Secondigliano, un quartier au nord de Naples, vous pouvez voir un ensemble de gemmes telles que des photographies, des fanions, des bracelets, des t-shirts qui font l’envie de tout fan de la star argentine.

«J’ai eu la chance que mon père ait été le gardien du stade San Paolo et des vestiaires de Naples pendant 37 ans. Et ma mère était la seule cuisinière de Maradona “a expliqué le propriétaire de ce sanctuaire mis en place en l’honneur de l’ancien entraîneur de l’équipe argentine. De plus, sa sœur était également la baby-sitter de Dalma et Giannina, les deux filles que l’ancien footballeur avait avec Claudia Villafañe.

Parmi les trésors qui se trouvent dans ce musée souterrain, le banc où Maradona se changeait dans le vestiaire du stade San Paolo ou la légendaire veste K-Way avec laquelle il dansait et jonglait au rythme de “Live is Life” Lors d’un échauffement avant d’affronter le Bayern Munich, la même chanson qui a retenti ces jours-ci avant le match de l’Ajax, avec un hommage que lui a rendu le joueur de l’Albiceleste Nicolás Tagliafico.

Certaines des chemises que l’on peut voir au musée (.)

«Nous étions avec Diego du lundi au dimanche. Lui et sa femme nous ont offert toutes ces choses parce qu’ils savaient que nous étions beaucoup d’enfants, cinq garçons et six filles. J’étais les sept saisons de Maradona en tant que frappeur de balle. Le lundi, j’allais jouer au calcetto (futsal) avec lui, il n’allait pas à l’école. Et le mardi, parfois, il m’emmenait à l’entraînement à Naples. «Diego, allons-y avec la Ferrari!» Lui ai-je demandé », a ajouté Vignati, qui soutient que “J’ai rejeté jusqu’à 20 000 euros pour la photocopie du contrat original qui le conduisait du Barça à Naples”.

Naples, la ville adoptive des Dix, a des histoires à raconter à chaque coin de rue. Un des trésors mis au jour ces derniers mois C’était l’archive de 500 heures de tournage inédit de son temps à Barcelone et dans la ville italienne qui ont finalement été la colonne vertébrale du documentaire à succès Diego Maradona: Rebelde. Héros. Escroc. Dieu du réalisateur britannique Asif Kapadia. “Ils se sont rendus dans une ville à une heure de Naples où il y avait un homme avec de nombreuses vidéos, une archive privée de Diego. En 1981, Jorge Cyterszpiler avait une idée: Maradona était une star, qui avait déjà signé des contrats avec Puma et Coca Cola, et disait qu’il devait avoir son film. Il a donc embauché deux cameramen argentins pour suivre Maradona sur et en dehors du terrain. Ce matériel qui a commencé à tourner en 1981 n’a jamais été utilisé. Quand sa jambe a été cassée, toute l’opération a été filmée; aussi son épouse Claudia Villafañe qui accouche; ces hommes avaient accès à tous les côtés. Tout cela s’est retrouvé entre les mains du caméraman, qui n’a jamais pu l’utiliser car il n’en avait pas l’autorisation. Des centaines d’heures d’images ont été prises par ces cameramen. La moitié des archives était à Naples et nous avons trouvé l’autre moitié dans une salle de stockage à Buenos Aires, à l’arrière de la maison de Claudia, l’ex-épouse. Cela n’avait pas été touché depuis 30 ans. Nous avons dû faire venir une machine d’Angleterre pour la numériser », a raconté Kapadia lui-même il y a des mois.

