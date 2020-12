Huesca il n’a pas réussi à s’imposer Athlétique, qui s’est imposé 2-0 lors du duel organisé ce vendredi au stadium du San Mamés. Athlétique a fait face au match en voulant battre son score en championnat après avoir subi une défaite 3-1 lors du duel précédent contre Real Madrid. Quant à l’équipe visiteuse, Huesca a remporté son dernier match à domicile 1-0 dans le tournoi contre Alaves. Après le tableau de bord, l’équipe de Bilbao est neuvième, tandis que Huesca il est vingtième à la fin de la partie.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, l’équipe de Bilbao a marqué un but, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Kenan Kodro à la 86e minute. L’équipe locale a rejoint à nouveau, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 grâce à un but de Unai Nunez juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 90, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de Athlétique a sauté du banc des remplaçants Unai Victor, Kenan Kodro, Oscar De Marcos, Oihan Sancet Tirapu et Jon morcillo remplacer Dani Garcia, Asier Villalibre, Ander Capa, Iker Muniain et Iñaki Williams, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Pedro Lopez, Idrissa Doumbia, Rafa Mir, Jaime Seoane et Dani Escriche, qui a sauté sur l’herbe pour Pablo Maffeo, Mikel Rico, Shinji Okazaki, David Ferreiro et Borja Garcia.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes pour Huesca (Jorge Pulido et Idrissa Doumbia). Il a également montré un carton rouge à l’équipe visiteuse, ce qui a provoqué l’expulsion de Jorge Pulido (2 jaunes). Au contraire, l’équipe locale a laissé le jeu sans cartes.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant au jour numéro 14, Athlétique classé neuvième, tandis que Huesca il est vingtième, en position de relégation en deuxième division.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur stade. L’équipe de Bilbao le fera contre Getafe, tandis que Huesca va affronter j’ai soulevé.