Stade de Rennes a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre Brest ce samedi dans le Parc Roazhon. Stade de Rennes a fait face au match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre SCO Angers par un score de 2-1. De votre côté, Brest ils ont été battus 3-0 lors du dernier match contre lequel ils ont joué Racing Strasbourg. Avec ce résultat, l’équipe Rennais est troisième en fin de match, tandis que Brest est quatorzième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde mi-temps est venu le but pour l’ensemble de Brest, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Franck honorat à 57 minutes. Mais plus tard, l’équipe du Rennais a réussi un but de Damien Da Silva à la 66e minute. L’équipe locale s’est jointe à nouveau, ramenant le score à 2-1 avec un but de Nayef Aguerd à la 70e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 2-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de Stade de Rennes a donné accès à Adrien Hunou, Benjamin Bourigeaud, Yann Gboho Oui Clément Grenier pour Romain Del Castillo, James Lea Siliki, Jeremy Doku Oui Martin Terrier, tandis que Brest a donné accès à Jérémy Le Douaron, Romain Philippoteaux, Gaétan Charbonnier Oui Cristian Battocchio pour Irvin Cardona, Steve Mounie, Franck honorat Oui Hiangʻa Mbock.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Dalbert, de Stade de Rennes et trois à Franck honorat, Romain Perraud Oui Gaétan Charbonnier de Brest.

Avec cette victoire, Stade de Rennes parvient à remonter à 18 points et reste en mesure d’accéder à la Ligue des champions, tandis que Brest reste avec neuf points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Ligue 1: Brest tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre Lille OSC dans son fief, tandis que Stade de Rennes jouera contre Paris S. Germain à domicile.