NAIROBI, Kenya (AP) – L’armée éthiopienne a reçu l’ordre d’avancer sur la capitale assiégée de la région du Tigray au nord du pays, à la suite de la fin d’un ultimatum de 72 heures demandant aux dirigeants locaux de se rendre, a-t-il déclaré. le Premier ministre, qui a averti les habitants de ne pas partir à l’étranger.

Le communiqué publié jeudi par le bureau d’Abiy Ahmed suppose que les chars et autres armes peuvent désormais s’approcher de la ville, où vivent environ un demi-million de personnes. Son gouvernement a averti qu’il n’y aura «aucune pitié» si les habitants ne s’éloignent pas des dirigeants régionaux à temps.

Des milliers de miliciens et de membres des forces spéciales de Tigray se sont rendus dans les 72 heures, a ajouté la note. “Nous ferons très attention à protéger les civils”, a-t-il déclaré.

Les communications avec Tigray restent coupées, ce qui rend difficile la vérification des informations.

D’un autre côté, les Nations Unies ont déclaré que la pénurie de fournitures était “très critique” dans la région.

Le carburant et l’argent s’épuisent, on estime à plus d’un million le nombre de personnes déplacées et la nourriture pour près de 100 000 réfugiés érythréens va s’épuiser dans une semaine, selon un nouveau rapport de l’ONU. Plus de 600 000 personnes qui dépendent des rations alimentaires mensuelles pour survivre n’ont pas reçu la leur en novembre.

Les barrages routiers sont si graves que même dans la capitale du Tigré, Mekele, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies n’a pas pu obtenir l’autorisation de transporter de la nourriture depuis ses entrepôts.