Les partisans du Frente Amplio saluent aujourd’hui la procession funéraire de l’ancien président Tabaré Vázquez, à Montevideo (Uruguay). . / Raúl Martínez

Montevideo, 6 décembre . .- L’émotion en surface, les applaudissements qui ont secoué la nuit et les haut-parleurs avec le poème de Mario Benedetti “Defend joy”, mis en musique par Joan Manuel Serrat, ont marqué l’hommage qui les Uruguayens ont fait leur ancien président Tabaré Vázquez en guise de remerciement et d’adieu.

Les drapeaux de sa force politique, la coalition de gauche Frente Amplio (FA), et l’Uruguay, des larmes, des câlins et des applaudissements forts, mais respectueux, ont envahi dimanche pour clore une journée émouvante au cours de laquelle les Uruguayens ont tiré l’un des les dirigeants politiques les plus importants des dernières décennies du pays, sont décédés à l’aube à l’âge de 80 ans.

L’un des hommages les plus symboliques a été rendu par la FA elle-même, qui à son siège a éteint toutes les lumières et n’a laissé que le bureau dans lequel Vázquez – qui était le président d’honneur de la force politique – travaillait et montrait ainsi le jour de son départ, il était toujours présent.

Là, les applaudissements de quelques responsables du parti ainsi qu’un haut-parleur qui retentit avec le poème emblématique de Benedetti ont été affichés aux côtés des drapeaux de l’Uruguay et de la FA en berne avec plusieurs cravates noires en deuil. .

Devant elle, plusieurs bâtiments de ce même pâté de maisons avaient des militants du Frente Amplio chantant à haute voix cette version de Serrat et faisant écho au postulat «Défendez la joie, comme une tranchée», alors que c’était l’un de ses jours les plus tristes.

L’esplanade de la municipalité de Montevideo – gouvernée par la FA depuis 1990, précisément lorsque Vázquez a remporté les élections départementales – n’était pas loin derrière et a placé deux écrans géants avec un hommage dans lequel ils ont résumé une grande partie de la vie de Vázquez, sa carrière de Maire de la capitale et sa carrière de président de la République (2005-2010 et 2015-2020).

Bien qu’en l’absence d’une demi-heure pour l’heure indiquée pour commencer l’hommage, à 21h00 heure locale (00h00 GMT), il y avait quelques personnes, lorsque le moment est arrivé, des dizaines d’Uruguayens sont sortis de leur voiture, se sont étreints en un seul applaudissement et même certains petits chiens arboraient des drapeaux de fête.

Les taxis, les véhicules privés et même un cycliste de passage ont également rendu hommage au cri de “Merci Tabaré!” pendant ces cinq minutes au cours desquelles les applaudissements sont passés de moins en plus.

Le reste de la capitale a également fait ressentir leur émotion et dans diverses régions du pays, des applaudissements ont été entendus à l’unisson avec un feu d’artifice sporadique qui était également présent.

L’ancien président uruguayen Tabaré Vázquez est décédé à l’aube ce dimanche à l’âge de 80 ans, entouré de sa famille, victime d’un cancer du poumon diagnostiqué en août 2019, peu de temps après le décès de son épouse, María Auxiliadora Delgado.

Lors de son dernier adieu, des milliers d’Uruguayens ont mis de côté leurs craintes de la pandémie de covid-19 et ont accompagné le cortège funèbre depuis le centre de Montevideo jusqu’au cimetière de La Teja, situé dans le quartier où il est né.

De plus, des offrandes florales, des bannières, des T-shirts de son club Progreso bien-aimé et de nombreuses larmes sont tombées sur la façade de la maison de Vázquez.

Mais la clôture, à laquelle la FA a appelé avec une déclaration peu de temps après que la nouvelle ait été connue, a eu comme finale un adieu dans lequel la tristesse et l’émotion rassemblées pendant la longue journée du dimanche se sont transformées en cette joie qui, comme le proclame Benedetti, devrait être défendu.

De cette façon, Vázquez est parti embrassé par son peuple, respecté par ses adversaires et se souvient dans chaque paume que, pendant cinq minutes, il a rompu le silence et a défendu la joie «de la foudre et de la mélancolie».

Federico Anfitti