Vacances romantiques. Hugh Jackman et sa femme, Deborra-Lee, ont profité d’une journée ensoleillée dans les Hamptons, à l’est de Long Island, dans le nord de l’État de New York. En avril prochain, les acteurs australiens fêteront leurs 25 ans en couple (Photos: The Grosby Group) Vacances à la plage. Charlotte McKinney et son petit ami, Nathan Kostechko, se sont rendus à Miami pour profiter des températures élevées, même si c’est l’hiver. Là, ils se sont reposés, ont célébré Noël et se sont rafraîchis dans la mer de Miami Beach. Leonardo DiCaprio et sa petite amie argentine, Camila Morrone, ont décidé d’emmener leur animal de compagnie se promener dans un parc pour chiens Malibu à Los Angeles, en Californie. Le couple est arrivé à bord de son camion et a été vu en train de décharger son chien du coffre pour profiter d’un après-midi divertissant en plein air Sortie en famille. Jennifer Lopez et sa fille, Emme Muniz, ont marché dans les rues de Miami. Ils ont d’abord acheté des pâtes dans un restaurant italien, puis ils sont entrés dans les magasins de Gucci, Valentino et Lulu Laboratorium. Là, ils ont dû faire la queue, suivant les protocoles COVID-19, jusqu’à ce que la sécurité des magasins reconnaisse l’actrice et leur permette de passer sans attendre. Cela n’est pas passé inaperçu. Hugh Grant est sorti faire du sport dans les rues de Londres, en Angleterre, et le look particulier qu’il a choisi pour son entraînement a attiré l’attention. L’acteur à succès portait des vêtements de sport, mais surpris avec une paire de chaussettes rouges jusqu’aux genoux

Toujours à la mode. Irina Shayk a marché avec sa fille dans les rues de New York. La mannequin russe et Lea de Seine – fruit de sa relation avec Bradley Cooper – ont parcouru le quartier de West Village et ont défini les tendances avec leurs looks respectifs Robert Pattinson et sa petite amie, Suki Waterhouse, ont fait une promenade romantique dans le centre de Londres. Ils ont été vus en train de profiter de la promenade, et malgré le fait que l’acteur ait essayé de passer inaperçu – avec un chapeau, une capuche, des lunettes de soleil et un masque – il a été reconnu par son partenaire, qui ne pouvait s’empêcher de rire d’un commentaire de son petit ami.

Naomi Watts et son ex-mari, Liev Schreiber, ont partagé un bon moment avec leurs filles, Kai et Sasha, à Venise, en Italie. Malgré leur séparation en 2016, l’ancien couple entretient une excellente relation. Ils se sont promenés dans la ville italienne et ont dégusté une pizza Jessica Alba a été vue quittant Bristol Farms en traînant un caddie avec ses achats, dont deux énormes bouquets de fleurs et des dindes en train de cuire. L’actrice et fondatrice de Honest Company portait un jean, des baskets qu’elle combinait avec son masque – à la fois avec un imprimé animal – et un manteau marron. Promenade romantique. Katie Holmes et son petit ami, Emilio Vitolo Jr., se sont promenés dans les rues de Soho à New York. L’actrice marchait bras dessus bras dessous avec son partenaire et portait un sac. Ils portaient tous les deux leurs masques (Photo: The Grosby Group)

