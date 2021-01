(Opinion Bloomberg) – La nuit est la plus sombre juste avant l’aube, disent-ils. Sombre c’est certainement en ce moment. Les variantes les plus contagieuses du SRAS-CoV-2 provenant du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud aggraveront la pandémie avant que la vaccination de masse ne puisse l’améliorer.

Mais jetez un autre regard sur certains de ces nouveaux vaccins. Et puis contemplez l’aube à venir – pas seulement ses premiers rayons dans les mois à venir, mais aussi la lumière vive des années et des décennies à venir. Il semble de plus en plus plausible que les mêmes armes que nous utiliserons pour vaincre Covid-19 puissent également vaincre des faucheurs encore plus sombres – y compris le cancer, qui tue près de 10 millions de personnes par an.

Les vaccins Covid les plus prometteurs utilisent des acides nucléiques appelés ARN messager ou ARNm. Un vaccin provient de la société allemande BioNTech SE et de son partenaire américain Pfizer Inc. L’autre provient de la société américaine Moderna Inc. (son orthographe d’origine était ModeRNA, son symbole est MRNA). Un autre est en route depuis CureVac NV, également basé en Allemagne.

Les vaccins ordinaires ont tendance à être des virus inactivés ou affaiblis qui, lorsqu’ils sont injectés dans le corps, stimulent une réponse immunitaire qui peut ensuite protéger contre le pathogène vivant. Mais le processus de fabrication de tels vaccins nécessite divers produits chimiques et cultures cellulaires. Cela prend du temps et offre des possibilités de contamination.

Les vaccins à ARNm n’ont pas ces problèmes. Ils demandent au corps lui-même de fabriquer les protéines incriminées – dans ce cas, celles qui s’enroulent autour de l’ARN viral du SRAS-CoV-2. Le système immunitaire se concentre ensuite sur ces antigènes, pratiquant pour le jour où les mêmes protéines apparaissent avec le coronavirus attaché.

C’est là que réside la plus grande promesse de l’ARNm: il peut dire à nos cellules de fabriquer la protéine que nous voulons. Cela inclut les antigènes de nombreuses autres maladies en plus du Covid-19.

Dans sa fonction quotidienne, l’ARNm prend les instructions de son cousin moléculaire, l’ADN dans nos noyaux cellulaires. Des tronçons du génome sont copiés, que l’ARNm transporte dans le cytoplasme, où de petites usines cellulaires appelées ribosomes utilisent l’information pour produire des protéines.

BioNTech et Moderna raccourcissent ce processus, en sautant toute l’affaire fastidieuse dans le noyau avec l’ADN. Au lieu de cela, ils déterminent d’abord quelle protéine ils veulent – par exemple, une pointe sur le pelage autour d’un virus. Ensuite, ils examinent la séquence d’acides aminés qui produit cette protéine. De là, ils dérivent les instructions précises que l’ARNm doit donner.

Ce processus peut être relativement rapide, c’est pourquoi il a fallu moins d’un an pour fabriquer les vaccins, un rythme jusqu’alors inimaginable. Il est également génétiquement sûr – l’ARNm ne peut pas retourner dans le noyau et insérer accidentellement des gènes dans notre ADN.

Les chercheurs depuis les années 1970 ont eu le sentiment que vous pouvez utiliser cette technique pour lutter contre toutes sortes de maladies. Mais comme d’habitude en science, vous avez besoin d’énormes sommes d’argent, de temps et de patience pour régler tous les problèmes intermédiaires. Après une décennie d’enthousiasme, l’ARNm est devenu académiquement démodé dans les années 1990. Les progrès semblaient interrompus. Le principal obstacle était que l’injection d’ARNm à des animaux provoquait souvent une inflammation mortelle.

Entrez Katalin Kariko – une scientifique hongroise qui a immigré aux États-Unis dans les années 1980 et a héroïquement consacré toute sa carrière à l’ARNm, à travers ses hauts et ses bas. Dans les années 90, elle a perdu son financement, a été rétrogradée, a vu son salaire diminuer et a subi d’autres revers. Mais elle est restée là-dessus. Et puis, après avoir lutté elle-même contre le cancer, elle a fait une percée cruciale.

Dans les années 2000, elle et son partenaire de recherche ont réalisé que le remplacement de l’uridine, l’une des «lettres» de l’ARNm, évitait de provoquer une inflammation sans compromettre autrement le code. Les souris sont restées en vie.

Son étude a été lue par un scientifique de l’Université de Stanford, Derrick Rossi, qui a cofondé plus tard Moderna. Il a également attiré l’attention d’Ugur Sahin et d’Ozlem Tureci, deux oncologues mari et femme et cofondateurs de BioNTech. Ils ont autorisé la technologie de Kariko et l’ont embauchée. Dès le début, ils étaient très intéressés par la guérison du cancer.

Les armes d’aujourd’hui contre le cancer sembleront un jour une idée aussi primitive que les haches en silex dans une salle de chirurgie. Pour tuer une tumeur maligne, vous la zappez généralement avec des radiations ou des produits chimiques, endommageant ainsi de nombreux autres tissus.

La meilleure façon de lutter contre le cancer, ont réalisé Sahin et Tureci, est de traiter chaque tumeur comme génétiquement unique et de former le système immunitaire de chaque patient contre cet ennemi spécifique. Un travail parfait pour l’ARNm. Vous trouvez l’antigène, obtenez son empreinte digitale, faites de l’ingénierie inverse des instructions cellulaires pour cibler le coupable et laissez le corps faire le reste.

Jetez un œil aux pipelines de Moderna et BioNTech. Ils comprennent des essais de médicaments pour traiter les cancers du sein, de la prostate, de la peau, du pancréas, du cerveau, des poumons et d’autres tissus, ainsi que des vaccins contre tout, de la grippe au Zika et à la rage. Les perspectives semblent bonnes.

Certes, les progrès ont été lents. Une partie de l’explication donnée par Sahin et Tureci est que les investisseurs dans ce secteur doivent mettre en place des tonnes de capitaux et ensuite attendre plus d’une décennie, d’abord pour les essais, puis pour les approbations réglementaires. Dans le passé, trop peu étaient d’humeur.

Covid-19, les doigts croisés, peut turbo-charger tous ces processus. La pandémie a conduit à un grand lancement de vaccins à ARNm et à leur preuve de concept définitive. Déjà, il y a des murmures sur un prix Nobel pour Kariko. Désormais, l’ARNm n’aura aucun problème à obtenir de l’argent, de l’attention ou de l’enthousiasme – de la part des investisseurs, des régulateurs et des décideurs.

Cela ne veut pas dire que le dernier tronçon sera facile. Mais en cette heure sombre, il est permis de se prélasser dans la lumière qui se lève.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Andreas Kluth est chroniqueur pour Bloomberg Opinion. Il était auparavant rédacteur en chef de Handelsblatt Global et écrivain pour The Economist. Il est l’auteur de «Hannibal et moi».