SHANGHAI, 2 novembre (.) – Les ventes de véhicules électriques, hybrides et à hydrogène en Chine, le plus grand marché automobile au monde, atteindront 20% des ventes totales de voitures neuves d’ici 2025, contre 5% seulement actuel, a estimé lundi le Conseil d’Etat.

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV), y compris les véhicules électriques à batterie, les hybrides rechargeables et les voitures à pile à hydrogène, augmenteront à mesure que l’industrie chinoise des NEV améliorera sa technologie et sa compétitivité, a déclaré le Conseil d’État, l’exécutif du pays, dans un document qui fait partie du nouveau plan quinquennal chinois jusqu’en 2025.

Le Conseil d’État a plaidé pour des améliorations significatives des technologies des composants des véhicules électriques en Chine et pour la construction de réseaux de recharge de véhicules électriques plus efficaces et le remplacement des batteries pour rendre les véhicules électriques plus pratiques.

Le rapport indique également que le gouvernement chinois améliorera le système de quotas de voitures vertes pour aider les constructeurs automobiles à rendre les véhicules plus respectueux de l’environnement, après la fin des subventions pour le NEV dans deux ans et l’augmentation des ventes de NEV. à usage public comme les bus et les camions.

Des entreprises comme Tesla Inc, Volkswagen AG et Nio Inc développent la production de véhicules électriques en Chine et les ventes devraient être d’environ 1,1 million d’unités cette année.

Les nouvelles perspectives pour les véhicules à énergie nouvelle en 2025 sont inférieures à l’objectif de 25% mentionné dans une proposition de politique publiée par le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information l’année dernière.

