Des gants en latex sont exposés sur des moules en forme de main au siège de Top Glove Corp. à Setia Alam, Selangor, Malaisie, le mardi 18 février 2020. Le plus grand fabricant de gants du monde a obtenu un vote de confiance des investisseurs dans le crédit marché, car le coronavirus alimente la demande pour les produits en caoutchouc de la société malaisienne. L’Organisation mondiale de la santé prend une mesure sans précédent en négociant directement avec les fournisseurs pour améliorer l’accès aux gants, masques faciaux et autres formes d’équipement de protection.

(Bloomberg) – Les fabricants malaisiens de gants médicaux, l’un des métiers les plus chauds de la pandémie, ont vu émerger des paris baissiers depuis que la nation d’Asie du Sud-Est a levé l’interdiction de la pratique au début de cette année.

Depuis que la décision de la Malaisie est entrée en vigueur le 1er janvier, des actions d’une valeur de 1,8 milliard de ringgit (447 millions de dollars) ont été vendues à découvert, dont plus de 90% étaient des fabricants de gants tels que Top Glove Corp., selon les données de la bourse malaisienne compilées par Bloomberg. .

La reprise des ventes à découvert stimule la volatilité et amplifie les malheurs des fabricants de gants déjà sous la pression des déploiements de vaccins après le rallye des saignements de nez l’an dernier. Top Glove, le plus gros du secteur, a perdu environ un tiers de sa valeur depuis un sommet en octobre.

«Le flux de nouvelles négatif et les ventes à découvert ajouteront le contre-point manquant jusqu’à présent dans la performance des stocks de gants», a déclaré Geoffrey Ng, directeur de Fortress Capital Asset Management Sdn. “Ce ne sera pas un aller simple.”

Les actions de Top Glove ont chuté de 1,1% à la clôture du trading de Kuala Lumpur, stoppant un gain de quatre jours, tandis que Hartalega Holdings Bhd. a chuté de 2,2% et Supermax Corp. a reculé de 3,7%.

Au début de l’année dernière, la Malaisie a introduit une interdiction temporaire des ventes à découvert pour atténuer la volatilité des actions déclenchée par l’épidémie de coronavirus. L’interdiction a été prolongée par la suite jusqu’à la fin de l’année.

Top Glove était l’action la plus vendue en valeur au cours de la première semaine de négociation de cette année. Les paris à découvert sur le fabricant de gants ont augmenté à un moment où les investisseurs mondiaux se sont de plus en plus concentrés sur la maîtrise des infections virales parmi les travailleurs du fabricant de gants.

Lire: Le redémarrage des ventes à découvert ajoute aux problèmes du commerce pandémique chaud en Asie

BlackRock Inc. a demandé la suppression du conseil d’administration de Top Glove la semaine dernière, invoquant sa gestion inadéquate des épidémies de virus dans les usines de l’entreprise. Le gestionnaire financier a voté contre la réélection des six membres du conseil d’administration du fabricant de gants et a déclaré qu’il avait l’intention de faire de même pour les autres administrateurs en fonction à l’avenir.

(Mises à jour pour ajouter des prix de clôture.)