CARACAS (AP) – Quelque 20 millions de Vénézuéliens peuvent participer aux élections de l’Assemblée nationale dimanche, organisées au milieu des interrogatoires internationaux et sans la participation des principales forces de l’opposition. L’opposition a appelé au boycott au motif de “fraude” et a laissé la place aux candidats du président, Nicolás Maduro, pour l’emporter sans difficultés.

Entre feux d’artifice et le bruit incessant d’une cible provenant de grosses cornes installées à l’arrière d’un camion blanc, une poignée de partisans du gouvernement, certains d’entre eux vêtus de T-shirts et casquettes rouges, réunis sur une place ouest de la capitale pour appeler les électeurs à aller voter. Des événements similaires se sont répétés dans d’autres parties de la ville.

Depuis l’aube, de petites files d’électeurs ont été observées concentrées dans les points de vote de l’ouest et du centre de Caracas peu avant l’ouverture des urnes.

«Voter, pour le pays, pour l’avenir. Famille vénézuélienne: le jour est venu, le moment est venu de gagner », a déclaré Maduro dans un bref message diffusé dimanche sur les réseaux sociaux et diffusé par la société d’État Venezolana de Televisión.

Le processus de vote a commencé à 6 heures du matin avec l’ouverture de quelque 30 000 tables de vote dans tout le pays, qui fonctionneraient pendant douze heures. Les premiers examens étaient attendus d’ici la fin de la journée.

Avec la victoire des candidats officiels, Maduro assure le contrôle de toutes les puissances publiques. En perdant le Congrès, l’opposition se retrouvera sans plancher institutionnel et très limitée à exercer une quelconque pression contre le gouvernement, qui selon certains analystes hâtera la fin des derniers vestiges de la démocratie vénézuélienne.

Une coalition d’opposition a obtenu une majorité écrasante aux élections de 2015 et a pris le contrôle de l’Assemblée nationale, qu’elle gérait depuis seize ans, du parti au pouvoir. Au cours des cinq années d’exercice parlementaire, l’opposition a dû faire face au siège légal de la Cour suprême de justice, contrôlée par le gouvernement, qui a annulé toutes les lois et décisions du Congrès.

La reprise du législatif par le parti au pouvoir aura un goût amer pour le président de gauche, puisqu’elle se déroulera au milieu du rejet des États-Unis, de l’Union européenne et d’une bonne partie des pays de la région, qui ont remis en cause les élections, assurant qu’aucune Les conditions d’un processus électoral transparent et démocratique sont réunies.

La position critique de la communauté internationale laisse prévoir qu’il n’y aura pas de changement dans les pressions et les sanctions contre le gouvernement Maduro, qui devra continuer à surmonter la crise complexe uniquement avec le soutien de la Russie, de la Chine, de l’Iran, de Cuba et de la Turquie, qui ces derniers temps ans, ils sont devenus ses alliés fidèles.

«Là, les putschistes, ceux qui demandent une intervention militaire. Nous disons: “vote oui, guerre non, balles non” “, a déclaré Maduro samedi soir, dans une émission à la télévision d’Etat, rejetant les critiques internes et externes contre l’élection.

“Quoi qu’en dise Donald Trump ou Iván Duque, le peuple vénézuélien va élire son Assemblée nationale et le 5 janvier un nouveau pouvoir législatif est né”, a déclaré le président après avoir appelé les Vénézuéliens à participer au vote, au cours duquel 277 députés seront choisis parmi quelque 14 000 candidats.

De son côté, le chef de l’opposition et chef du Congrès, Juan Guaidó, a appelé samedi les Vénézuéliens à rester chez eux et à ne pas aller voter pour rejeter la «fraude».

Guaidó, reconnu comme président par intérim du Venezuela par près de 60 pays, a déclaré lors d’une conférence de presse que ces élections seraient une “élection interne” du Parti socialiste uni du Venezuela au pouvoir “pour résoudre les conflits au sein du régime”.

En réponse aux élections législatives, l’opposition a appelé à une “consultation populaire” entre le 7 et le 12 décembre, qui se tiendra via l’application Voatz, un portail Internet, le système de messagerie Telegram et en personne à la fin du processus. .

Lors du référendum, promu par les organisations civiles et qui n’aura pas d’audit ou d’observation indépendant, il sera demandé aux Vénézuéliens s’ils sont favorables à la «cessation de l’usurpation» de la présidence de Maduro, sur le rejet des élections législatives, et s’ils ordonnent de prendre des mesures au sein de la communauté internationale pour sauver la démocratie et faire face à la crise humanitaire.

Le boycott promu par Guaidó n’a pas été respecté par un groupe d’organisations d’opposition minoritaire qui entretiennent des dialogues avec le parti au pouvoir, ni par des membres du Congrès et des politiciens dissidents auxquels la Cour suprême de justice, contrôlée par le gouvernement, a donné l’adresse, les symboles, les couleurs et des cartes des partis Primero Justicia, Acción Democráticas et Voluntad Popular, trois des principaux partis d’opposition.