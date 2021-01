Un maçon brise une brique en forme alors qu’il travaillait sur un chantier de construction résidentielle dans le quartier de Tower Hamlets à Londres, au Royaume-Uni, le lundi 29 juillet 2019. Le coût de la vie élevé et la baisse de la livre sont des éléments dissuasifs supplémentaires pour les citoyens de l’UE qui envisagent de s’installer en Grande-Bretagne. Photographe: Jason Alden / Bloomberg

(Bloomberg) – Les ventes de maisons neuves à Londres chutent alors que les verrouillages nuisent à la demande et que les investisseurs se retiennent de construire des appartements.

Les ventes de maisons nouvellement construites ont totalisé 4 190 au quatrième trimestre, en baisse de 27% par rapport à l’année précédente, selon les données préliminaires compilées par le chercheur Molior London. Les chiffres sont basés sur des transactions dans des développements d’au moins 20 unités, qui sont principalement des immeubles à appartements.

Les appartements sont en disgrâce dans la capitale malgré un boom sur l’ensemble du marché du logement au Royaume-Uni, avec une exonération fiscale temporaire et une demande refoulée propulsant la croissance de la valeur des logements à son plus haut niveau en six ans. La nouvelle construction est retardée alors que les mesures de soutien aux acheteurs de maison sont sur le point de se détendre et que de plus en plus de Londoniens évitent de vivre en ville au milieu de la pandémie prolongée.

L’industrie «semble adopter une approche captivante de l’investissement», a déclaré Molior London dans le rapport. Le ralentissement a été plus prononcé dans le centre de Londres, un marché qui dépend particulièrement des voyages internationaux et «a été calme tout au long de la pandémie», ont écrit les chercheurs.

Selon le rapport.

En comparaison, la zone 3 de Londres, qui comprend des zones plus suburbaines de la ville, a enregistré le deuxième taux de vente le plus élevé jamais enregistré l’année dernière.