Les ventes de Noël ont chuté de 10% cette année selon CAME

Les ventes au détail ont chuté de 10,1% à Noël par rapport à l’année dernière, selon CAME. “Noël dur pour la plupart des entreprises du pays», Était le titre du rapport de l’entité qui préside Gerardo Díaz Beltrán.

Dans le rapport, il était détaillé que «Tous les articles sont sortis moins; En outre, des articles tels que les vêtements, les chaussures, les bijoux, les bijoux, les vêtements de sport, les textiles blancs ou les magasins de jouets ont été fortement touchés par le commerce illégal dans la plupart des moyennes et grandes villes du pays, remarquant surtout à CABA et en banlieue, où des batailles rangées éclatent entre manteros et marchands ».

Flores a lancé une bataille entre les entreprises juridiques et les manteros

“Jamais nous n’avons vu autant de manteros, de vendeurs en filet, de salé et de salé dans le pays avec autant de monde qu’en cette fête”, s’est plaint CAME.

Lors de la mesure de cette année, elle a été réalisée entre le 19 et le 24 décembre dans 1500 petites et moyennes entreprises du pays, plus tôt que d’habitude, car les ventes ont déjà commencé le 18 décembre.

Cela était dû aux «précautions que de nombreuses familles ont prises pour ne pas se rendre à une époque où il y avait beaucoup de circulation dans les rues. En effet, le jeudi 24, un grand nombre de personnes ont pu être vues jusqu’à la dernière minute à la recherche de cadeaux ». En revanche, en 2019, «les ventes ont démarré très tard. Mais comme cette année, ils se sont également étendus jusqu’à l’après-midi du 24, date à laquelle les commerces ont fermé ».

La variation des ventes de Noël en termes annuels source: CAME

«La baisse des ventes, en plus de répondre à l’explosion du commerce informel, se produit en raison de la diminution des réunions et du manque de revenus dans les foyers. Selon les dernières données d’Indec, le revenu familial par habitant est de 13% inférieur à celui de l’année dernière, à prix constants », indique le rapport.

63% des entreprises interrogées avaient diminué leurs ventes, mais «en même temps, 51% avaient des pénuries et elles ont indiqué que, si elles avaient eu plus de marchandises, elles auraient pu en vendre davantage». De plus, «53% des entreprises ont vendu moins que prévu».

«Il n’y avait pas autant de promotions que les autres années et c’était décourageant. Pour compléter le tableau, les restrictions concernant la capacité maximale de personnes par magasin, ont généré de longues files d’attente dans certains magasins, ce qui, en raison de la chaleur, les a fait abandonner l’achat », a-t-il souligné.

Le ticket moyen, selon les entreprises interrogées, “cette année était de 1 800 $, 39,9% au-dessus de 2019 (1 283 $), ce qui à prix constants implique une augmentation de 2,8%”.

Ventes ce Noël

En termes d’articles, «les aliments et les boissons ont enregistré les meilleures performances, où bien que le taux de variation annuel moyen rapporté par les entreprises soit de -5,3%, il n’a pas baissé autant que le reste».

«Il y avait moins de nourriture cette année à la table de Noël et les entreprises du secteur l’ont remarqué. Là où il se sentait le plus, c’était dans la catégorie des bonbons. De plus, des produits moins chers sont sortis et ceux qui recherchaient des aliments importés ne l’ont pratiquement pas obtenu », a-t-il été détaillé.

Dans le cas des jouets et des roues, «le taux de variation moyen rapporté par les magasins était de -9,8% par an. Comme il y avait des réunions plus petites, les cadeaux étaient moindres, en plus d’influencer le commerce illégal et le manque de marchandises, en particulier les jouets importés, qui sont très recherchés pour les enfants entre 7 et 11 ans ».

Dans l’électroménager et l’électronique, où les opérations baissent de 12,8% par an, toujours selon le taux de variation, «la baisse du pouvoir d’achat des familles a été constatée, l’absence de limites sur les cartes bancaires, la résistance à prendre de nombreux versements sans intérêts et un meilleur contrôle des dépenses ».

Outre le manque de marchandises, “dans de nombreux endroits, ils ont fait remarquer que l’approvisionnement était également compliqué en raison de problèmes dans la chaîne de paiement: s’il était auparavant possible de payer par chèque à 90 ou 120 jours, les décaissements devaient désormais être effectués par virement bancaire immédiat”.

En revanche, la CAME a expliqué qu ‘”un secteur de moins en moins présent dans les ventes de Noël est celui de la bijouterie et de l’horlogerie”.

D’une part, «parce que beaucoup de ces articles sont vendus comme accessoires dans les maisons d’autres produits, et d’autre à cause de l’abondance de manteros dans la rue qui a repris la vente de cette succursale».

Ainsi, “contrairement au reste des magasins, ils n’avaient pas de problèmes d’approvisionnement, ils avaient de la marchandise, mais ils ne pouvaient pas la vendre, terminant la date avec une baisse annuelle moyenne de 23%”.

