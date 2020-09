BOGOTÁ, 1er septembre (.) – Les ventes de véhicules neufs en Colombie ont chuté de 43,3% d’une année sur l’autre en août à 13209 unités, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus et des mesures d’isolement pour empêcher son expansion, ont-ils rapporté mardi les syndicats du secteur.

Au huitième mois de l’année dernière, 23 284 voitures neuves ont été vendues, a révélé un rapport de la Fédération nationale des commerçants et de l’Association nationale des entrepreneurs.

Le chiffre d’août était inférieur à celui de juillet, où 14 435 unités ont été vendues, avec une baisse d’une année sur l’autre de 36,9%.

Depuis le 11 mai, la production, l’entretien et la vente de véhicules et de leurs pièces étaient autorisés, dans le cadre des mesures de flexibilité du gouvernement dans le cadre de l’isolement préventif obligatoire qui a commencé le 25 mars pour contenir le COVID-19.

Le secteur des véhicules et motos en Colombie, qui compte 12 usines de production et plus de 16000 points de service, marketing et ateliers, représente 6,6% du produit intérieur brut (PIB) industriel et génère quelque 25000 emplois directs, tandis que que près de 100 000 travailleurs sont liés dans sa chaîne de services.

Au cours des huit premiers mois cumulés, les ventes de véhicules neufs se sont contractées de 38,4% à 99941 unités, par rapport à la même période en 2019.

L’an dernier, les ventes de véhicules neufs ont progressé de 2,8% à 263 320 unités, favorisées par les faibles taux d’intérêt et la reprise de la demande intérieure due à un dynamisme de l’économie supérieur à celui de l’année précédente.

Pour l’ensemble de 2020, avant le début du COVID-19, les ventes de voitures neuves devraient atteindre 285000 unités, tirées par une foire de l’industrie.

L’économie colombienne a progressé de 3,3% en 2019 et pour cette année, le gouvernement prévoyait une expansion de 3,7%, bien qu’il ait modifié ses prévisions et s’attend désormais à une contraction de 5,5% en raison de la pandémie.

(Rapport de Luis Jaime Acosta, édité par Nelson Bocanegra)