THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Même après leur mort, les victimes du COVID-19 restent isolées à Thessalonique, la ville grecque la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus.

Efcharis Gunseer, 84 ans, n’a pu voir sa fille pendant sa bataille perdue contre le virus, ni dans la maison de retraite où elle a été infectée ni à l’hôpital où elle a passé ses dernières semaines. Le personnel de l’unité de soins intensifs était tellement débordé qu’il n’a pas pu organiser les appels téléphoniques, selon sa fille.

Lorsque Gunseer est décédé à la fin du mois d’août, son corps a été enveloppé dans deux sacs en plastique et placé dans un cercueil enveloppé de plastique. Par règlement municipal, elle ne pouvait être enterrée avec son mari, mais dans un secteur du cimetière réservé aux personnes ayant contracté le virus. Sa tombe ne peut être visitée.

«Mourir seule est la pire chose qui puisse vous arriver», a déclaré sa fille Mikaela Triandafyllidou, 45 ans, à l’Associated Press. «Je n’ai vu ma mère qu’un instant, à la morgue, de loin, pour l’identifier. Les gens meurent sans personne à leurs côtés, comme les chiens ».

Plus de 30 personnes ont été enterrées dans des lots séparés jusqu’à présent, selon les autorités de Thessalonique.

La Grèce a été durement touchée à la fin d’octobre, lorsque les hôpitaux fonctionnaient à pleine capacité après huit mois au cours desquels le taux d’infection avait été relativement faible. Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, et ses environs dans le nord du pays ont été les plus durement touchés par le virus. Pendant des semaines, la ville a enregistré plus de nouvelles infections qu’Athènes malgré le quart de sa population.

L’urgence des hôpitaux s’est déplacée vers les deux cimetières de Thessalonique, où les victimes de la pandémie sont enterrées dans des rangées de tombes aux fosses fraîchement creusées, lors de brèves cérémonies. Des croix blanches précaires et de petites enseignes en contreplaqué marquent les tombes.

En Grèce, où la plupart des cimetières sont surpeuplés, les restes sont généralement enlevés au bout de trois ans et transportés dans un ossuaire. Les victimes du coronavirus resteront cependant dix ans dans la tombe.

Giorgios Avalis, adjoint au maire de Thessalonique, a déclaré que les autorités craignaient que les sacs dans lesquels elles enveloppent les corps et le plastique du cercueil des victimes du COVID prolongent le temps nécessaire au cadavre pour se décomposer.

“Il est strictement interdit de les enterrer ailleurs”, a déclaré Avarlis.

Il a noté que les personnes décédées de maladies sexuellement transmissibles étaient enterrées dans des quartiers séparés dans le passé, une pratique qui a été suspendue il y a plusieurs décennies.

Les opinions des scientifiques sur le danger posé par les corps des victimes du COVID-19 sont partagées. Les médecins légistes portent un équipement de protection lors des autopsies, notant que le virus est toujours vivant après la mort d’une personne.

Symeon Metallidis, professeur de médecine interne et de maladies contagieuses à l’Université de Thessalonique, pense que les précautions dans les cimetières sont presque toutes inutiles.

«Tout cela me semble absurde. Cela n’a pas de sens », dit-il. “Il n’y a aucune preuve de transmission du virus après la mort, et il n’y a aucune raison pour qu’ils restent enterrés pendant dix ans.”

Au cimetière Evosmos de Thessalonique, un prêtre chrétien orthodoxe se tient sous un petit dais noir attendant le début des funérailles, tandis que les fossoyeurs et les porteurs s’occupent de tout.

Chrysanthi Botsari, 69 ans, a récemment perdu son mari, 75 ans. Elle a dit qu’on ne lui avait jamais dit quand l’enterrement aurait lieu à la fin novembre et qu’elle devait obtenir l’information elle-même.

«Nous ne savions pas où ils le mèneraient. Ils nous ont seulement dit que ce ne serait pas dans les cimetières où d’autres sont enterrés pour le coronavirus », a déclaré Botsari.

“Pour moi, c’est inacceptable, inhumain”, a déclaré la veuve. “Tous ces gens meurent seuls et sans défense.”

