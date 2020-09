Les éléphants plus âgés jouent un rôle clé dans les troupeaux exclusivement masculins, où ils sont plus susceptibles d’occuper des postes de direction lorsqu’ils voyagent et d’aider les plus jeunes à trouver de la nourriture et de l’eau.

Une étude publiée aujourd’hui, jeudi, Science Reports veut en finir avec l’idée que ces animaux plus âgés sont « redondants » en termes de reproduction et donc de survie de l’espèce.