Bruxelles, 7 décembre . .- Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne (UE) ont approuvé ce lundi le nouveau régime de sanctions des Vingt-sept afin de punir les auteurs de violations des droits de l’homme partout dans le monde.

La nouvelle règle, basée sur la loi Magnitsky des États-Unis, donnera à l’UE plus de flexibilité pour imposer ses sanctions, car elles peuvent être appliquées contre des individus ou des entités spécifiques, sans avoir à imposer des mesures punitives au pays d’où elles proviennent.

C’est le grand changement par rapport au régime de sanctions actuel de l’UE, qui continuera de s’appliquer.

Au lieu de cela, l’obligation d’approuver à l’unanimité les sanctions de tous les pays de l’UE demeure.

Plus précisément, les avoirs dont disposent les personnes sanctionnées dans l’UE peuvent être gelés et ceux qui commettent des atteintes aux droits de l’homme, telles que le génocide, la torture, les exécutions extrajudiciaires ou les abus contre le droit à la libre association, seront empêchés d’entrer sur le territoire communautaire.

Bien que contrairement à ce qui se passe avec la loi américaine, le nouveau régime de sanctions de l’UE ne punira pas la corruption.

Les Vingt-sept, par ailleurs, ont parié que la norme ne reçoit pas le nom de Magnitsky – l’avocat russe décédé en prison en 2009 après avoir dénoncé un scandale de corruption – ni de Navalny – l’opposant russe empoisonné cet été, qui a récupéré dans un hôpital allemand – comme précédemment envisagé.

Le nouveau régime de sanctions est approuvé un an après avoir été annoncé au Parlement européen par le haut représentant de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a déclaré que sa mise en œuvre était “une étape importante”.

Il est également approuvé la même semaine que la Journée internationale des droits de l’homme, le 10 décembre prochain.