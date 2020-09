Les rues de South Beach étaient pour la plupart calmes par temps couvert de la fête du Travail, clôturant le week-end de vacances et la fin non officielle de l’été sur une note étrange.

Un mois depuis qu’une vague de COVID-19 qui a inondé les hôpitaux du comté de Miami-Dade a commencé à reculer, le niveau d’activité virale est revenu à son niveau d’avant le pic de juillet.

Les responsables publics et les experts en santé, qui ont attribué l’été fulgurant au COVID à Miami en partie à cause des chaînes de transmission déclenchées par les rassemblements autour du Memorial Day et des graduations de juin, ont abordé ce week-end de vacances avec une préoccupation accrue et un accent sur l’application de la loi – les plages étaient ouvertes, mais 22 heures. les couvre-feux et les masques étaient obligatoires.

Zain Shoaib, 3 ans, à gauche, joue dans le surf, en tant que deux jeunes femmes, passant par sa famille – Saaem Shoaib, 5 ans, frère, Isbah Sulaiman, mère et père, Mohammed Shoaib, à droite, à South Beach le jour de la fête du Travail, Lundi 7 septembre 2020. De nombreux touristes, venus pour le week-end de vacances en raison de vols et d’hôtels bon marché, ne savaient pas que le comté de Miami-Dade avait imposé une autorisation de 22 heures. couvre-feu en raison du COVID-19.

Le couvre-feu, mandaté par les autorités du comté et appliqué par la police locale, n’a pas été annoncé aux touristes arrivant dans le sud de la Floride depuis tout le pays.

«Je n’avais aucune idée», a déclaré Mike Macomber, qui séjournait à South Beach avec sa femme. « Tout à coup, j’ai reçu l’alerte sur mon téléphone et je me suis dit: » Qu’est-ce que c’est que ça? « »

Macomber, qui a voyagé de Houston pour son premier voyage à Miami, a déclaré qu’il s’était néanmoins amusé, passant une grande partie de son temps à faire de l’exercice en plein air le long de la plage.

Sa femme, Bernadette, a déclaré qu’elle s’était rendue à South Beach avant la pandémie, alors que la police ne faisait pas exploser les ordres de couvre-feu sur des haut-parleurs à 21 heures. heure.

«Lincoln Road», dit-elle, «ce n’est tout simplement pas la même chose.»

Les rues autour de Lincoln Road à South Beach étaient parsemées de gens qui semblaient être des touristes lundi après-midi, beaucoup d’entre eux ne portant pas de masques.

Ruben Martinez, un touriste de Dallas en visite avec son mari et son ami, a déclaré qu’ils avaient été attirés par Miami Beach par des vols et des hôtels bon marché et ont également été surpris par le couvre-feu.

«C’est une bonne chose qu’ils la ferment après 22 heures. pour des raisons de santé », a déclaré Martinez, qui se rendait à la plage. « Mais ce ne sont pas des vacances formidables. »

Martinez a déclaré qu’il avait néanmoins fait face aux restrictions en passant ses jours de week-end en jet ski et en allant sur un yacht. Il a dit qu’ils n’avaient pas prévu de rester à la fête après 22 heures, mais qu’ils auraient aimé pouvoir sortir dans des restaurants plus tard.

La police de Miami Beach et ailleurs a signalé peu d’activité au cours du week-end.

Mais vendredi soir, le département de police de Miami Beach a intercepté plus d’une douzaine de personnes conduisant des véhicules tout-terrain «imprudemment» sur la chaussée de MacArthur.

La police a mis cinq personnes en garde à vue et mis en fourrière 14 VTT et deux motos hors route, selon le département de police de Miami Beach. Les autres personnes qui conduisaient les véhicules à moteur se sont enfuis à pied et ont abandonné leurs véhicules alors que la police a commencé à arrêter les passagers.

«Ces coureurs ne se mettaient pas seulement en danger, ils mettaient également en danger tout le monde sur la chaussée», a tweeté le service de police de Miami Beach à 22 h 23. Vendredi.

Selon une vidéo publiée sur la page Twitter du département de police de Miami Beach, les coureurs placés en garde à vue ne portaient pas de masque facial.

Lundi, un couple se promenant sur la plage près de la 16e rue – deux des seules personnes de la région portant des masques – ont déclaré qu’ils n’étaient pas là en vacances.

Ils ont frappé une note différente de celle des touristes, affirmant qu’ils craignaient qu’il y ait des foules et soupçonnaient que c’était la météo – pas le virus – qui les tenait à distance lundi après-midi.

«Il en a fallu beaucoup pour même sortir», a déclaré l’un d’eux. «Nous pensions que cela aurait été beaucoup plus rempli.»