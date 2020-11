De ce lundi au 11 décembre, United Airlines effectuera des tests rapides de coronavirus sur certains vols avant l’embarquement. . / TANNEN MAURY / Archives

New York, 16 novembre . .- Les vols United Airlines entre les aéroports de Newark (près de New York) et d’Heathrow, à Londres, dans lesquels les passagers sont contraints de passer un test gratuit de coronavirus ont commencé ce lundi , avec lequel l’entreprise compte tester un nouveau système de sécurité pour booster les voyages aériens.

De ce lundi au 11 décembre prochain, la compagnie aérienne effectuera, pour certains vols, des tests rapides de coronavirus avant l’embarquement, auxquels tous les passagers à bord de ce voyage transatlantique devront subir, à l’exception des enfants de moins de deux ans. .

Toute personne qui ne souhaite pas se soumettre au test doit voyager sur un autre vol United Airlines entre ces deux aéroports où le test n’est pas obligatoire.

Les passagers de ces vols spéciaux, en cours de test, doivent passer le test rapide trois heures avant le décollage.

Les analyses, qui seront effectuées par la société Premise Health, seront effectuées sur le vol au départ de Newark, situé dans l’état du New Jersey mais qui, en raison de sa proximité avec New York, dessert également la Big Apple, le lundi, Mercredi et vendredi à 19h15 heure locale.

Le début de ces vols intervient une semaine après que cette compagnie aérienne a annoncé qu’elle désinfecterait les terminaux d’aéroport pour aider à prévenir les infections aux États-Unis, qui ont été en nombre record.

Plus précisément, il a souligné qu’il utilisera un spray électrostatique dans 35 de ses aéroports les plus fréquentés à la fois dans les zones d’enregistrement et les terminaux d’accès aux vols eux-mêmes, ce qui commencera à faire plusieurs fois par semaine à dépenser début décembre pour le faire chacun. nuit.

United a déjà mis en place un système similaire sur le vol intérieur qui relie San Francisco et Hawaï le 15 octobre, mais, dans ce cas, facturant les tests.

Ce système permet aux voyageurs testés négatifs d’éviter les quarantaines imposées par les autorités des villes de destination.

Selon United, entre le 15 et le 25 octobre, les vols de ce type entre San Francisco et Hawaï ont connu une augmentation de 95% du nombre de passagers par rapport aux deux semaines précédentes.