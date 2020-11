Fernando Gago a décidé de prendre sa retraite (Photo: .)

“Est la finale. J’avais décidé il y a quelque temps. Et maintenant je vais le rendre public. J’ai réalisé ce que je voulais: je me retire sur un court ».

Fernando Gago ne voulait pas être vaincu par des blessures. La dernière pièce ne pouvait pas être une partie médicale. Sa force ne le permettait pas. Son talent ne le méritait pas. Les premières récupérations qu’il a prises comme un défi personnel. Pendant un certain temps, elle est devenue un exemple de vie pour ses enfants. Lors de la dernière rééducation, dans la solitude de la salle de gym de sa maison, Mateo s’approchait parfois et lui demandait: “Papa, comment vas-tu à genoux?”. Le bébé l’a également filmé plus d’une fois. Au milieu de la quarantaine, il y avait des jours d’hiver où Gago se levait à 6 heures du matin pour s’entraîner. Jusqu’à ce que en août, il a confirmé son retour à Vélez. À 34 ans, il a recommencé. Avec les tripes d’une Giunta, bien que son idole ait toujours été Redondo. Dimanche, il est allé sur le banc contre la gymnastique. J’entre. Il a été noté que cela lui a coûté. Mais la décision avait été prise avant. Son cercle intime savait déjà. Après l’entraînement mardi, il a dit à ses coéquipiers de Velez. Et bien que son plan initial était de tenir une conférence de presse entre mercredi et jeudi, il a publié dans la nuit une déclaration sur son compte Instagram, un réseau social qu’il utilise plus pour regarder que pour publier. Cela faisait plus d’un an qu’il n’y avait pas eu de photo. Jusqu’à ce qu’une image de lui en tant que garçon apparaisse, avec le petit visage habituel et le point final de son immense talent.

La déclaration de Fernando Gago

“J’ai eu des moments fantastiques. Une carrière que même pas dans mes meilleurs rêves j’aurais imaginée. Aussi des jours difficiles, des blessures à répétition qui m’ont affecté ces dernières années. Mais en même temps ils ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui », écrivait le 6 de Vélez, un numéro qu’il a choisi lors de sa dernière étape au club en hommage à Redondo. Gago – bien qu’il n’aurait jamais choisi de les avoir – pense que les blessures ont fait de lui un être plus terrestre. «J’ai travaillé avec un psychologue sur une partie de la blessure précédente. Mais vous vous formez ainsi au fur et à mesure que les coups passent. À l’âge de 18 ans, mon père est décédé. Et le lendemain, je m’entraînais à Boca. Ce sont des situations dans lesquelles vous apprenez. Vous savez ce qui est le mieux pour vous dans les moments difficiles. Personne ne peut dire qu’il est satisfait d’une blessure ou de quelque chose de grave qui lui est arrivé. Mais ils m’ont fait grandir. Je ne cherche pas le côté négatif de la blessure. Ou les mauvaises choses qui me sont arrivées sur le plan sportif. Au contraire. J’essaye de trouver tout positif. J’ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas. Parce que parfois le footballeur s’emporte tellement qu’il ne réalise pas des choses simples. Tout cela m’a bien servi dans ma vie personnelle. Cela m’a beaucoup rapproché de la réalité d’une personne normale et non d’un footballeur », a-t-il déclaré lors de sa dernière interview en tant que footballeur avec Infobae. Son intelligence l’a également mis en valeur.

Le fait qu’il n’ait pas de match à son niveau ne l’a pas déclenché. Logique en tout cas au retour d’une longue reprise. Certains coups de pied qui laissaient des marques et provoquaient de la gêne ne le poussaient pas non plus. Sauf pour le rapport médical totalement inapproprié de mardi, qui faisait état d’une gêne musculaire. Son objectif était atteint: il a repris le jeu après 5 blessures graves. C’est pourquoi il n’y aura plus un jeu. En d’autres termes: Gago prend sa retraite; ils ne suppriment pas les blessures de Gago. Bien que ce ne soit pas la seule raison. C’est le plus précieux, celui qui peut être accompagné du rideau musical de Rocky. Il y a encore une situation plus réservée. Cela a à voir avec le jeu. Pintita, le surnom qu’Hugo Tocalli lui a donné dans un Juvenile, Il ne se sentait pas très à l’aise avec l’idée du jeu de Mauricio Pellegrino. Il voit un changement brusque entre les formes de Heinze, l’ami DT avec lequel il est retourné devant les tribunaux, et l’ancien marqueur central de Vélez, avec lequel il a coïncidé à Valence en Espagne en 2012. De plus, des gens du monde Velez disent à voix basse que Gago avait déjà avancé qu’il voyait difficile de s’installer dans ce modèle, dans une équipe qui a également perdu du potentiel ces derniers temps. De toute façon, il est fort probable que cette situation reste à la périphérie. L’accent est mis sur le fait que Gago est devenu le crâne. En fait, c’est la deuxième fois que Gago prend sa retraite. En décembre 2018, après la finale de la Boca-River à Madrid, dans l’avion de retour, il a dit à ses coéquipiers: “Je prends ma retraite”. Bien qu’en mars de l’année suivante, son fils le pousse à Liniers …

“Quand est-ce que tu vas rejouer que je veux aller sur le court?” Cette question était la meilleure motivation pour Gago. Alors on a dit: “Je dois y retourner de toute façon. Il ne se souciait pas des bons moments qu’il avait vécus. Être champion avec Boca, le club qui l’a vu depuis qu’il était gamin. Être champion du monde avec le Sub 20 en 2005 et une médaille d’or aux Jeux de 2008. Jouer dans l’équipe senior et faire parler les gens de sa célèbre première passe à Messi. Être racheté par le Real Madrid à 20 ans et devenir le transfert le plus cher du football argentin jusqu’à l’arrivée de Lautaro Martínez à l’Inter. Partageant une loge avec Gordo Ronaldo, Beckham, Raúl, Casillas, Roberto Carlos. Que la Roma l’emmène jouer avec Totti et De Rossi, deux qui “étaient plus importants que le pape”. Les mauvais non plus ne l’ont pas arrêté. La finale de la Coupe du monde 2014 qu’il n’a jamais regardée à la télévision. La douleur des blessures. Les mèmes des idiots qui se moquent du malheur des autres sans voir revenir la tempérance de Gago. “J’ai joué sans douleur de 18 à 24 ans. Les 6 premières années de ma carrière. Il n’y avait aucune douleur dans ses pieds là-bas. Tout a commencé dans un match de Ligue des champions. Pendant un échauffement, j’ai commencé à ressentir de l’inconfort. Ensuite, le tendon s’infiltrerait. C’est fou que j’ai joué beaucoup de matchs », a-t-il déclaré. Gago a dû se blesser en frottant le drap en dormant. C’est pourquoi il s’est couché le pied dehors …

Ce talent avec le ballon – et avec les balles – a toujours été Gago. Maintenant, il ne sait pas s’il sera entraîneur mais il aimerait être lié au football. Regardez tous les matchs. Il est passionné par l’analyse. Penser à améliorer une équipe. Aujourd’hui, imaginez que je pourrais aussi être manager. Bien que ce soit prématuré. Il ne fait que traiter ces 15 années de footballeur professionnel qui se terminent. Peut-être que la réponse qu’il a donnée il y a quelques mois, quand je lui ai demandé comment il aimerait qu’on se souvienne de lui en tant que joueur, servira à comprendre sa tête: «Il sera difficile de se souvenir de n’importe où ailleurs que de la blessure. C’est quelque chose qui m’a marqué au cours des années de ma carrière. Et pour moi, c’était très douloureux. Mais cela m’a aidé en même temps à sortir, à rejouer. J’aimerais que mes coéquipiers se souviennent de moi pour la façon dont je suis dans le vestiaire. Je termine une course où je savais surmonter les obstacles. Personne ne pensait que j’allais revenir après 5 opérations ». Il a raison: le seul qui pensait pouvoir revenir et partir quand il le voulait, c’était Gago. Un monstre qui prend sa retraite même aujourd’hui sera toujours une affiche.

