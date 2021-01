Directeur de la compétition Dave Ryan. . / Jorge Núñez / Archives

Cheste (Valence), 13 janvier . .- Le circuit Ricardo Tormo sera le décor des entraînements de pré-saison de la Série W, la compétition féminine de sport automobile qui en 2021 affrontera sa saison de consolidation avec la Formule 1.

Au total, il y aura cinq jours de formation collective du 26 au 30 avril pour tous les pilotes qui participeront à la Série W 2021 aux commandes des monoplaces de Formule 3 Tatuus T 318.

Le concours a été inauguré en 2019 avec un succès sportif et de participation notable, cependant, en 2020, l’organisation a été contrainte de le suspendre en raison de la pandémie.

“Après le succès de la saison inaugurale en 2019, la déception de l’année dernière et l’excitation qui a suivi l’annonce de notre nouveau partenariat avec la Formule 1, nous sommes tous impatients de lancer notre deuxième saison”, a déclaré la PDG de l’émission, Catherine Bond. Muir.

De son côté, le directeur de la compétition Dave Ryan a souligné que “le Circuit Ricardo Tormo est parfaitement adapté pour tester les voitures de Formule 3. La piste est sinueuse et se compose d’une longue ligne droite et de 14 virages”. “

Je sais que tous nos pilotes ont vraiment hâte de commencer et j’ai hâte de voir des performances impressionnantes de stars établies et de nouveaux arrivants en W Series tout au long des cinq jours à Valence », a-t-il déclaré.

Trois coureurs espagnols ont une place confirmée en 2021 W Series, la Valencienne Marta García, qui a déjà couru et même remporté une course en 2019, et Nerea Martí et le Catalan Belén García.

Marta García n’a que 20 ans d’expérience avec l’expérience de savoir ce que c’est de gagner dans ce concours. La cavalière valencienne a été l’une des meilleures de la compétition virtuelle qui a eu lieu l’année dernière et cette saison, elle affronte la série W dans le groupe des favoris.

«Se réveiller avec de telles nouvelles est une joie. L’annonce du test de pré-saison est une excellente nouvelle et il n’y a rien qui me motive plus que de me préparer pour une saison aussi cruciale pour moi cette année sur un circuit aussi spécial pour moi que chez moi. Le Circuit Ricardo Tormo présente les conditions optimales pour que nous puissions nous utiliser pleinement et nous préparer pour la première manche de la Série W. Cette année, nous allons pour le titre! », A-t-il assuré.

Nerea Martí vient d’avoir 19 ans et continue de combiner sa formation sportive avec sa formation académique au Centre de Technification du Circuit Ricardo Tormo. «Je suis très heureux que le test de la série W soit à domicile. Il est impossible de mieux démarrer la pré-saison. Je connais très bien la piste du Circuit et je l’aime beaucoup. Je vais donner mon cent pour cent », a déclaré le pilote Albalat dels Sorells.

Le calendrier des compétitions de la série W comprend huit événements qui se déroulent parallèlement au Grand Prix de Formule 1 en Europe et en Amérique.

La première date aura lieu sur le circuit Paul Ricard au Grand Prix de France fin juin et l’épreuve féminine sera décidée en octobre au Grand Prix des États-Unis et du Mexique.