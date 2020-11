Une nuit explosive à l’offensive du Cubain Félix Pérez a propulsé les Yaquis de Ciudad Obregón vers une victoire 4-3 sur les Mayos de Navojoa dimanche, avec laquelle ils ont remporté six matchs consécutifs pour confirmer leur domination en début de championnat. Mexicain du Pacifique.

Perez est allé 1 pour 4 avec deux circuits et trois points produits, tandis que Moisés Gutiérrez a ajouté un circuit en solo pour fournir tout le nécessaire en attaque pour les Yaquis.

Felipe González (2-0) a accordé un point en deux manches comme releveur de la victoire, tandis que le revers revenait à Raúl Carrillo (0-3), après avoir accordé trois touchés et quatre coups sûrs en 5 2/3 manches.

À Monterrey, les Sultanes ont organisé une attaque de sept touchés en quatrième manche pour consolider une victoire de 10-6 sur les Algodoneros de Guasave.

Dustin Peterson avait une fiche de 3-2 avec un circuit et trois points produits, Miguel Torrero avait une fiche de 2-2 avec un circuit et deux points produits et Danny Ortíz avait un doublé en deux points pour mener l’attaque des Sultans.

Edgar González a gagné (3-0) après avoir accordé deux points et six coups sûrs en six manches, et Walter Silva (0-1) a perdu, puni de six touchés et sept incontestables en trois et une troisième manches.

A l’issue de la rencontre, la Ligue mexicaine du Pacifique a annoncé l’annulation définitive de la série de trois matches programmés à Hermosillo entre les Naranjeros et les Sultans du 3 au 5 novembre en raison de cas de COVID-19 dans l’équipe de Monterrey, bien qu’on ne le sache pas. spécifié le nombre de joueurs infectés.

À Jalisco, Yadiel Hernández avait une fiche de 4-2 avec quatre points produits et Francisco Peguero est allé 5-2 avec un home run et deux points produits pour propulser Hermosillo Naranjeros à une victoire de 8-5 sur les Charros.

RJ Alaniz (1-0) a retiré une manche blanche et a profité de la réaction offensive de son équipe pour remporter la victoire, tandis que le lanceur de la Ligue majeure de baseball Fernando Salas a abandonné la neuvième manche afin de réaliser son sixième arrêt de la ligue. saison. Le revers est allé au record d’Elian Leyva (0-2), puni de trois touchés dans son soulagement d’une et une troisième manche.

À Los Mochis, les Tomateros de Culiacán ont soutenu un début solide de Guadalupe Chávez avec une démonstration offensive de 12 coups, en route vers une confortable victoire 11-1 sur les Cañeros.

Chávez (1-1) n’a accordé qu’un seul point et trois coups sûrs en cinq solides sorties à cinq supporters pour remporter le match, et Hector Villalobos (1-2) l’a perdu, puni de six touchés et deux manches.

Le stellaire Sebastián Elizalde est allé 4-2 avec un double, un circuit et trois points produits, Joey Meneses a frappé 4-2 avec un circuit et deux points produits, le joueur de la Major League Baseball Gorkys Hernández a connecté 4-2 avec deux points produits. et deux points marqués lors de ses débuts sur le circuit, et Michael Wing l’a fait sortir du parc et a conduit en deux points pour mener l’attaque de Tomateros.

À Mazatlán, José Orozco a réussi un triple RBI à deux points et Alex Mejía a frappé un circuit à deux points dans une attaque de six touchés en début de 10e manche, que les Aguilas de Mexicali ont battue 11-5. au cerf.

Jake Sánchez (1-0) a remporté le match malgré deux touchés dans son soulagement d’une manche grâce à la réaction à l’offensive de ses coéquipiers, et Ryan Newell (1-2) l’a perdu, puni de quatre touchés en un seul. entrée troisième.

Les Yaquis maintiennent la tête du circuit avec une note de 15-2, suivis par Hermosillo (12-5), Sultanes (11-6), Tomateros (10-7), Cañeros (8-9), Charros (8-9), Cerf (6-11), Algodoneros (6-11), Eagles (5-12). et Mayos (4-13).