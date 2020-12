Un passager arrive à l’aéroport Adolfo Suárez Barajas (REUTERS)

La Communauté de Madrid a notifié quatre cas confirmés de la souche britannique du virus et trois autres sont à l’étude, dont les résultats pourraient être connus entre mardi et mercredi, a rapporté le vice-ministre de la Santé publique et Covid-19 Plan lors d’une conférence de presse. , Antonio Zapatero.

Les quatre cas sont liés à des voyages en provenance du Royaume-Uni, qui “sont entrés par l’aéroport de Madrid-Barajas”. Zapatero a détaillé que jeudi de la semaine dernière, un citoyen avait détecté un positif dans un test antigénique. Le lendemain, trois membres de sa famille se sont rendus dans un hôpital présentant des symptômes, où ils ont confirmé le coronavirus.

Zapatero a souligné qu’il s’agit d’une souche “plus transmissible mais qui ne génère pas de cas cliniques plus graves”.

Cette mutation du virus, qui selon les experts est plus contagieuse, a conduit 50 pays, dont l’Espagne, à imposer des restrictions de voyage avec le Royaume-Uni. Depuis mardi, depuis le Royaume-Uni, seuls les citoyens et résidents espagnols sont autorisés à entrer.

L’Espagne a été l’un des pays d’Europe les plus durement touchés par la pandémie, avec près de 50 000 décès et plus de 1,8 million de cas, selon les chiffres du ministère de la Santé.

La mutation la plus contagieuse

L’apparition de la nouvelle mutation du virus SARS-CoV-2, appelée N501Y, au Royaume-Uni, met le monde entier à bout

“Selon les données préliminaires disponibles”, la variante de Sars-Cov-2, soupçonnée d’avoir provoqué la forte augmentation du nombre de cas dans le sud-est de l’Angleterre ces dernières semaines, “Cela pourrait être 50% à 74% plus contagieux”a déclaré le biologiste Nick Davies de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), l’un des auteurs. Cette estimation coïncide avec celle de «50% à 70%» indiquée lundi lors d’une conférence de presse par des scientifiques conseillant le gouvernement britannique.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a évoqué le week-end dernier une transmission plus élevée de 70% et les autorités britanniques ont informé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) que la nouvelle souche est transmise entre 40% et 70%. plus.

Tous les virus mutent naturellement et le SRAS-CoV-2, la cause de la maladie COVID-19, ne fait pas exception (Shutterstock) (Shutterstock.com)

Détectée pour la première fois en septembre au Royaume-Uni, cette variante appelée VOC 202012/01 porte 22 mutations dans le génome de covid-19. L’un d’eux affecte la protéine de pointe (spicule) du coronavirus, avec laquelle le virus se fixe aux cellules humaines pour les pénétrer, facilitant les infections.

Les chercheurs du LSHTM “n’ont pas trouvé pour le moment d’éléments indiquant que les personnes infectées par cette mutation courent un plus grand risque d’être hospitalisées ou de mourir”.

Bien que la nouvelle souche ne soit pas plus dangereuse que les précédentes, la probable “augmentation significative” du nombre de cas pourrait affecter le nombre de morts, qui pourrait “être plus élevé en 2021 qu’en 2020”, selon l’étude. Les autorités britanniques ont déjà annoncé de nouvelles restrictions le week-end dernier, comme une reconfiguration à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre. Et des dizaines de pays ont fermé leurs frontières pour arrêter la propagation.

Le vaccin

L’Espagne a reçu aujourd’hui les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech contre le nouveau coronavirus, un jour avant le début de la campagne de vaccination dans le pays. Un camion frigorifique a amené la cargaison au centre de stockage de Pfizer à Guadalajara, dans le centre du pays, trois jours après avoir quitté l’usine de l’entreprise à Puurs, dans le nord-est de la Belgique, a indiqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Les vaccins seront distribués dans les 17 régions espagnoles “dans les prochaines heures sur la base de critères équitables, qui coïncident largement avec la population”, selon le texte.

La vaccination en Europe débutera ce mardi (REUTERS)

L’Espagne recevra 4,5 millions de doses de vaccins Pfizer au cours des 12 prochaines semaines, ce qui permettra de vacciner environ 2,3 millions de personnes, a indiqué le ministère.

Les premiers à recevoir les injections devraient être les personnes âgées des maisons de soins infirmiers et les travailleurs de ces centres. Puis suivront les personnels de santé et les personnes à risque, comme les personnes âgées et celles souffrant d’autres pathologies.

Les autorités espèrent avoir vacciné 15 à 20 millions de personnes sur une population de 47 millions en juin.

PLUS SUR CE SUJET:

Nouvelle souche de COVID-19: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Ils étudient si un patient immunodéprimé avec COVID-19 était à l’origine de la nouvelle souche trouvée au Royaume-Uni