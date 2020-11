PHOTO: ARCHIVE JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

La Cour nationale a rejeté le recours formé contre l’autorisation d’extradition vers le territoire mexicain du président d’Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, pour faire face aux accusations de fraude et de corruption qui pèsent sur lui dans le pays aztèque.

En juillet dernier, l’industriel a déposé une caution d’un million d’euros qui a été imposée par le juge du tribunal national Santiago Pedraz pour pouvoir sortir de prison avec des mesures conservatoires pendant que sa livraison était en cours.

Dans une ordonnance rendue ce vendredi, la Plénière de la Chambre Criminelle de cet organe confirme à l’unanimité la livraison de cet homme d’affaires considérant que les faits pour lesquels la justice mexicaine le poursuit Ils constituent également un crime en Espagne et, par conséquent, le principe de la double incrimination concorde.

Les tribunaux mexicains enquêtent sur quatre transferts financiers émis entre juin et novembre 2012 d’Altos Hornos de México SA vers la société Tochos Holding, liée à l’ancien PDG de Pemex Emilio Lozoya pour un montant de 3,4 millions de dollars.

En novembre de la même année Emilio Lozoya a acquis une propriété dans un quartier résidentiel de Mexico et un mois plus tard, une fois élu directeur général * de Pemex, a proposé de réhabiliter puis d’acquérir une usine de production d’engrais appartenant à AHMSA, inactive depuis 14 ans et acquise pour 275 millions d’euros. dollars, lorsque sa valeur estimative a été fixée à environ 58 millions de dollars américains. Les faits enquêtés, selon les vingt magistrats qui composent la chambre criminelle du tribunal espagnol, s’inscriraient dans des délits de corruption, de blanchiment d’argent, de fraude ou encore de détournement de fonds publics, ce qui, selon la cour, «renforce l’argument de le cas où le principe de la double incrimination n’est pas violé », concluent les magistrats.

La voiture soutient que Alonso Ancira a coopéré au blanchiment d’argent de Lozoya, lors de l’exécution du concert criminel précédent, “en payant à l’avance (don, par le biais des transferts correspondants d’AHMSA à Tochos, d’origine criminelle manifeste, puisque la corruption est) la contrepartie qu’il attend et obtient M. Lozoya, lorsque S’il est directeur général de l’entreprise publique Pemex, il la compense en acquérant une entreprise obsolète et inopérante pour un prix trois fois plus élevé que ce qu’elle vaut réellement sur le marché, ce qui nuit également aux intérêts publics. “

La Chambre écarte le délai de prescription allégué par la défense de l’homme d’affaires, estimant que tant le parquet que le tribunal mexicain ont compris que les faits ne l’ont pas prescrit et que le rôle de le décider ne doit donc pas être volé à la justice mexicaine.

TÉLÉCHARGER LA PERSÉCUTION POLITIQUE

Il rejette également les arguments sur un persécution politique présumée également allégué par l’employeur comme un crime de droit commun est poursuivi «de corruption manifeste où l’existence d’une autorité politique devient légalement établie, qui n’est pas la personne de la personne revendiquée, mais son homologue, et lorsqu’une fraude est signalée pour sur-prix en l’achat d’une usine agro-azotée inutile et obsolète qui a causé d’énormes dommages économiques aux coffres publics mexicains et une contrepartie dans une propriété de luxe à Mexico, qui constitue le noyau de ceux qui sont persécutés avant le fait de avoir essayé et réussi momentanément à le cacher ».

Il insiste sur le fait que, selon les preuves, Ancira a introduit l’immobilier faisant l’objet de l’enquête sur le marché légal mexicain par le biais d’une opération aussi compliquée avec triangulation des expéditions économiques à l’étranger, à une société établie dans un paradis offshore, en livraisons fractionnées d’argent, avec l’utilisation de une figure de proue de la famille, et de grands dommages à l’argent public, des circonstances qui, objectivement, n’ont rien à voir avec la persécution politique. “

Selon la justice mexicaine, Ancira est accusée de plusieurs crimes de corruption en collaboration avec d’autres membres de l’administration de l’ancien président Enrique Peña NietoEmilio Lozoya, qui était également PDG de la société d’État Petróleos Mexicanos (Pemex), également détenu en Espagne, en lien avec des affaires avec le brésilien Odebrecht.

