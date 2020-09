L’Espagne a attaqué la direction du groupe A de la Ligue des Nations après avoir battu l’Ukraine dans un grand match (4-0), dans une journée pour l’histoire par les deux Ansu Fati comme le plus jeune buteur des rouges, avec 17 ans et 311 jours, un doublé par le capitaine Sergio Ramos et la touche finale par Ferran Torres.

Le récital de l’Espagne contre l’Ukraine et l’Allemagne lors de leur visite en Suisse a permis aux joueurs de Luis Enrique Martínez de prendre la tête du groupe. Ansu Fati a commencé son titre avec une excellente première mi-temps, provoquant à la fois une minute et demie avec un penalty signé par Ramos, et un superbe but.