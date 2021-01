Plusieurs régions d’Espagne ont annoncé un durcissement des mesures anticovides mais le gouvernement exclut un confinement général malgré une hausse attendue des infections après les vacances de Noël, selon le ministre de la Santé jeudi.

La situation sanitaire du pays avec une incidence du virus en hausse suscite «beaucoup d’inquiétude», a déclaré le ministre Salvador Illa lors d’une conférence de presse.

“Des semaines compliquées arrivent, et vous devez à nouveau avoir votre garde très haute,” avertit Illa.

Mais un confinement de la population “n’est pas dans notre esprit et ce n’est pas non plus une mesure que nous envisageons en ce moment” et les restrictions qui peuvent être appliquées grâce à l’état d’alerte en vigueur jusqu’en mai sont suffisantes, à son avis.

L’Espagne garde frais dans sa mémoire le souvenir de l’enfermement qui a régné entre mars et juin dernier dans tout le pays, l’un des plus stricts au monde.

Le ministre a fait ces considérations lorsqu’il a été interrogé sur la demande formulée par la région de Castilla y León (centre), l’une des plus touchées, d’imposer un placement à domicile pour une courte période.

L’Espagne, qui a enregistré plus de 51 000 décès depuis le début de la pandémie, s’approche du seuil des 2 millions d’infections signalées.

Face à la détérioration de la situation, plusieurs régions espagnoles, compétentes en matière de santé, ont durci les restrictions depuis le début de l’année, avançant par exemple l’heure du couvre-feu nocturne ou fermant certains commerces.

La plupart des régions ont également maintenu des fermetures de périmètre pendant des semaines, ce qui signifie que vous ne pouvez pas entrer ou sortir du territoire sans raison impérieuse.

En Catalogne (nord-est), l’une des régions les plus peuplées, les déplacements entre communes sont interdits depuis jeudi sinon par force majeure.

La région de 7,5 millions d’habitants avec la capitale à Barcelone a également décrété la fermeture des centres commerciaux et des gymnases, les bars et les restaurants ne peuvent servir que le petit-déjeuner et le déjeuner et le week-end, seuls les magasins essentiels tels que les pharmacies et les supermarchés ouvriront.

Enfin, les enfants retourneront en classe le 11 janvier, pour retarder au maximum leur retour après les fêtes de fin d’année.

